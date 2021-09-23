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https://ria.ru/20210923/cheryshenko-1751536300.html
ИИ надо применить для прогноза развития науки, заявил Чернышенко
ИИ надо применить для прогноза развития науки, заявил Чернышенко - РИА Новости, 23.09.2021
ИИ надо применить для прогноза развития науки, заявил Чернышенко
Искусственный интеллект надо использовать для анализа научных направлений и критических технологий, которые надо развивать в России, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T21:37
2021-09-23T21:37
технологии
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект надо использовать для анализа научных направлений и критических технологий, которые надо развивать в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Он провел первое заседание правительственной комиссии по научно-технологическому развитию. Комиссия создана по указу президента России Владимира Путина.В заседании приняли участие помощник президента Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, президент РАН Александр Сергеев, члены Совета Федерации, а также представители министерства финансов России, научно-исследовательских институтов страны, ректоры вузов, губернаторы регионов и представители госкорпораций.Основным вопросом заседания стала подготовка государственной программы научно-технологического развития России. Как отметил Чернышенко, она требует современных методов управления. Одним из основных инструментов должен стать научно-технологический прогноз."Это ключевой элемент управления госпрограммой. Нам необходимо использовать современные технологии, в том числе, искусственный интеллект для оперативного анализа научных фронтиров и критических технологий", - отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Применение таких подходов позволит максимально быстро принимать управленческие решения по корректировке программ, предоставлять адресные меры поддержки и привлекать молодежь к реализации наиболее масштабных и конкретных научных проектов, пояснил вице-премьер."Все научно-технологические проекты, на которые будут направлены федеральные средства, должны приносить конкретные результаты, становиться отражением потребностей населения и экономики страны. Это необходимо учитывать при их отборе. Кроме того, особое внимание требуется уделить привлечению молодых людей в науку. Нам нужны не только передовые технологии, но кадры со свежими и новыми взглядами, которые будут их внедрять", - в свою очередь отметил Андрей Фурсенко.По словам Чернышенко на данный момент госпрограмма включает в себя 75 структурных элементов, причем 20 из них входят в состав национальных проектов.
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технологии, дмитрий чернышенко, россия
21:37 23.09.2021
 
ИИ надо применить для прогноза развития науки, заявил Чернышенко

Чернышенко: искусственный интеллект надо применить для прогноза развития науки

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект надо использовать для анализа научных направлений и критических технологий, которые надо развивать в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он провел первое заседание правительственной комиссии по научно-технологическому развитию. Комиссия создана по указу президента России Владимира Путина.
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В заседании приняли участие помощник президента Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, президент РАН Александр Сергеев, члены Совета Федерации, а также представители министерства финансов России, научно-исследовательских институтов страны, ректоры вузов, губернаторы регионов и представители госкорпораций.
Основным вопросом заседания стала подготовка государственной программы научно-технологического развития России. Как отметил Чернышенко, она требует современных методов управления. Одним из основных инструментов должен стать научно-технологический прогноз.
"Это ключевой элемент управления госпрограммой. Нам необходимо использовать современные технологии, в том числе, искусственный интеллект для оперативного анализа научных фронтиров и критических технологий", - отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Применение таких подходов позволит максимально быстро принимать управленческие решения по корректировке программ, предоставлять адресные меры поддержки и привлекать молодежь к реализации наиболее масштабных и конкретных научных проектов, пояснил вице-премьер.
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"Все научно-технологические проекты, на которые будут направлены федеральные средства, должны приносить конкретные результаты, становиться отражением потребностей населения и экономики страны. Это необходимо учитывать при их отборе. Кроме того, особое внимание требуется уделить привлечению молодых людей в науку. Нам нужны не только передовые технологии, но кадры со свежими и новыми взглядами, которые будут их внедрять", - в свою очередь отметил Андрей Фурсенко.
По словам Чернышенко на данный момент госпрограмма включает в себя 75 структурных элементов, причем 20 из них входят в состав национальных проектов.
 
ТехнологииДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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