https://ria.ru/20210923/cheryshenko-1751536300.html

ИИ надо применить для прогноза развития науки, заявил Чернышенко

ИИ надо применить для прогноза развития науки, заявил Чернышенко - РИА Новости, 23.09.2021

ИИ надо применить для прогноза развития науки, заявил Чернышенко

Искусственный интеллект надо использовать для анализа научных направлений и критических технологий, которые надо развивать в России, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T21:37

2021-09-23T21:37

2021-09-23T21:37

технологии

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект надо использовать для анализа научных направлений и критических технологий, которые надо развивать в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Он провел первое заседание правительственной комиссии по научно-технологическому развитию. Комиссия создана по указу президента России Владимира Путина.В заседании приняли участие помощник президента Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, президент РАН Александр Сергеев, члены Совета Федерации, а также представители министерства финансов России, научно-исследовательских институтов страны, ректоры вузов, губернаторы регионов и представители госкорпораций.Основным вопросом заседания стала подготовка государственной программы научно-технологического развития России. Как отметил Чернышенко, она требует современных методов управления. Одним из основных инструментов должен стать научно-технологический прогноз."Это ключевой элемент управления госпрограммой. Нам необходимо использовать современные технологии, в том числе, искусственный интеллект для оперативного анализа научных фронтиров и критических технологий", - отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Применение таких подходов позволит максимально быстро принимать управленческие решения по корректировке программ, предоставлять адресные меры поддержки и привлекать молодежь к реализации наиболее масштабных и конкретных научных проектов, пояснил вице-премьер."Все научно-технологические проекты, на которые будут направлены федеральные средства, должны приносить конкретные результаты, становиться отражением потребностей населения и экономики страны. Это необходимо учитывать при их отборе. Кроме того, особое внимание требуется уделить привлечению молодых людей в науку. Нам нужны не только передовые технологии, но кадры со свежими и новыми взглядами, которые будут их внедрять", - в свою очередь отметил Андрей Фурсенко.По словам Чернышенко на данный момент госпрограмма включает в себя 75 структурных элементов, причем 20 из них входят в состав национальных проектов.

https://ria.ru/20210902/mishustin-1748311894.html

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россия

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технологии, дмитрий чернышенко, россия