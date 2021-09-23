https://ria.ru/20210923/cheryshenko-1751536300.html
ИИ надо применить для прогноза развития науки, заявил Чернышенко
ИИ надо применить для прогноза развития науки, заявил Чернышенко - РИА Новости, 23.09.2021
ИИ надо применить для прогноза развития науки, заявил Чернышенко
Искусственный интеллект надо использовать для анализа научных направлений и критических технологий, которые надо развивать в России, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T21:37
2021-09-23T21:37
2021-09-23T21:37
технологии
дмитрий чернышенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741328523_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_1ef3d1dc183b51aac847c672961a050f.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект надо использовать для анализа научных направлений и критических технологий, которые надо развивать в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Он провел первое заседание правительственной комиссии по научно-технологическому развитию. Комиссия создана по указу президента России Владимира Путина.В заседании приняли участие помощник президента Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, президент РАН Александр Сергеев, члены Совета Федерации, а также представители министерства финансов России, научно-исследовательских институтов страны, ректоры вузов, губернаторы регионов и представители госкорпораций.Основным вопросом заседания стала подготовка государственной программы научно-технологического развития России. Как отметил Чернышенко, она требует современных методов управления. Одним из основных инструментов должен стать научно-технологический прогноз."Это ключевой элемент управления госпрограммой. Нам необходимо использовать современные технологии, в том числе, искусственный интеллект для оперативного анализа научных фронтиров и критических технологий", - отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Применение таких подходов позволит максимально быстро принимать управленческие решения по корректировке программ, предоставлять адресные меры поддержки и привлекать молодежь к реализации наиболее масштабных и конкретных научных проектов, пояснил вице-премьер."Все научно-технологические проекты, на которые будут направлены федеральные средства, должны приносить конкретные результаты, становиться отражением потребностей населения и экономики страны. Это необходимо учитывать при их отборе. Кроме того, особое внимание требуется уделить привлечению молодых людей в науку. Нам нужны не только передовые технологии, но кадры со свежими и новыми взглядами, которые будут их внедрять", - в свою очередь отметил Андрей Фурсенко.По словам Чернышенко на данный момент госпрограмма включает в себя 75 структурных элементов, причем 20 из них входят в состав национальных проектов.
https://ria.ru/20210902/mishustin-1748311894.html
https://ria.ru/20210911/solovev-1749688692.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741328523_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_f36018abddad8610b25321d5fd0e6f6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, дмитрий чернышенко, россия
ИИ надо применить для прогноза развития науки, заявил Чернышенко
Чернышенко: искусственный интеллект надо применить для прогноза развития науки
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Искусственный интеллект надо использовать для анализа научных направлений и критических технологий, которые надо развивать в России
, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
.
Он провел первое заседание правительственной комиссии по научно-технологическому развитию. Комиссия создана по указу президента России Владимира Путина
.
В заседании приняли участие помощник президента Андрей Фурсенко
, министр науки и высшего образования Валерий Фальков
, министр здравоохранения Михаил Мурашко
, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова
, президент РАН Александр Сергеев
, члены Совета Федерации
, а также представители министерства финансов России, научно-исследовательских институтов страны, ректоры вузов, губернаторы регионов и представители госкорпораций.
Основным вопросом заседания стала подготовка государственной программы научно-технологического развития России. Как отметил Чернышенко, она требует современных методов управления. Одним из основных инструментов должен стать научно-технологический прогноз.
"Это ключевой элемент управления госпрограммой. Нам необходимо использовать современные технологии, в том числе, искусственный интеллект для оперативного анализа научных фронтиров и критических технологий", - отметил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Применение таких подходов позволит максимально быстро принимать управленческие решения по корректировке программ, предоставлять адресные меры поддержки и привлекать молодежь к реализации наиболее масштабных и конкретных научных проектов, пояснил вице-премьер.
"Все научно-технологические проекты, на которые будут направлены федеральные средства, должны приносить конкретные результаты, становиться отражением потребностей населения и экономики страны. Это необходимо учитывать при их отборе. Кроме того, особое внимание требуется уделить привлечению молодых людей в науку. Нам нужны не только передовые технологии, но кадры со свежими и новыми взглядами, которые будут их внедрять", - в свою очередь отметил Андрей Фурсенко.
По словам Чернышенко на данный момент госпрограмма включает в себя 75 структурных элементов, причем 20 из них входят в состав национальных проектов.