https://ria.ru/20210922/vybory-1751326365.html

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Петербурга

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Петербурга - РИА Новости, 22.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Петербурга

"Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга с 33,29% голосов, сообщила глава городской избирательной комиссии Наталья... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T16:35

2021-09-22T16:35

2021-09-22T16:35

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750997003_0:284:3072:2011_1920x0_80_0_0_1e533c2f35c1e3e2230dc91c98440361.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга с 33,29% голосов, сообщила глава городской избирательной комиссии Наталья Чечина на пресс-конференции по итогам обработки 100% протоколов."На выборах в законодательное собрание "Единая Россия" набрала 33,29%, КПРФ - 17,47%, "Справедливая Россия" - 12,71%", - сказала Чечина.Она добавила, что партия "Новые люди" набрала 10,5% голосов, "Яблоко" - 9,15%, ЛДПР - 7,90%.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними в Петербурге шли выборы в городское законодательное собрание.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, санкт-петербург, госдума рф