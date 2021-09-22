https://ria.ru/20210922/vybory-1751259596.html

Жалобы ЕР и СР по выборам в Госдуму в Якутии признали несостоятельными

Жалобы ЕР и СР по выборам в Госдуму в Якутии признали несостоятельными - РИА Новости, 22.09.2021

Жалобы ЕР и СР по выборам в Госдуму в Якутии признали несостоятельными

Заявления "Единой России" и "Справедливой России" о пересчете голосов на выборах в Госдуму в Якутии признаны несостоятельными, результаты с лидером голосования... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:23

2021-09-22T11:23

2021-09-22T11:23

выборы в государственную думу

политика

москва

единая россия

госдума рф

справедливая россия

кпрф

выборы в государственную думу

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ЯКУТСК, 22 сен – РИА Новости. Заявления "Единой России" и "Справедливой России" о пересчете голосов на выборах в Госдуму в Якутии признаны несостоятельными, результаты с лидером голосования КПРФ утверждены и направлены в Москву, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК республики Иван Андросов.Ранее председатель региональной избирательной комиссии Евгений Федоров сообщил, что "несколько заявлений" об отмене или пересчете голосов на ряде избирательных участков поступили в ЦИК Якутии по итогам выборов в ГД как по одномандатному округу, так и по партийным спискам. Во вторник якутское региональное отделение "Единой России" отозвало заявление о пересчете голосов.После обработки 100% протоколов УИК, по данным ЦИК Якутии, в республике на выборах в Госдуму побеждает КПРФ с 35,15% голосов. "Единая Россия" набирает 33,22%, "Новые люди" - 9,87%, "Справедливая Россия – За правду" - 8,19%.Среди кандидатов в Госдуму по одномандатному округу в Якутии после подсчета 100% протоколов больше всех голосов тоже у кандидата от КПРФ Петра Аммосова - 21,61%, единоросс Петр Черкашин набирает 20,07%, справедливорос Федот Тумусов - 19,55%.По словам Андросова, региональная избирательная комиссия провела итоговое заседание по выборам. "Подписаны все протоколы. Результаты утверждены и отправлены в Москву. Относительно жалоб... Они адресованы не центральной избирательной комиссии, а территориальным избирательным комиссиям. Те ТИК, в чей адрес поступили жалобы от партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия", они рассмотрены и определены несостоятельными", - сказал собеседник агентства.

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