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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210922/vybory-1751259596.html
Жалобы ЕР и СР по выборам в Госдуму в Якутии признали несостоятельными
Жалобы ЕР и СР по выборам в Госдуму в Якутии признали несостоятельными - РИА Новости, 22.09.2021
Жалобы ЕР и СР по выборам в Госдуму в Якутии признали несостоятельными
Заявления "Единой России" и "Справедливой России" о пересчете голосов на выборах в Госдуму в Якутии признаны несостоятельными, результаты с лидером голосования... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:23
2021-09-22T11:23
выборы в государственную думу
политика
москва
единая россия
госдума рф
справедливая россия
кпрф
выборы в государственную думу
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ЯКУТСК, 22 сен – РИА Новости. Заявления "Единой России" и "Справедливой России" о пересчете голосов на выборах в Госдуму в Якутии признаны несостоятельными, результаты с лидером голосования КПРФ утверждены и направлены в Москву, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК республики Иван Андросов.Ранее председатель региональной избирательной комиссии Евгений Федоров сообщил, что "несколько заявлений" об отмене или пересчете голосов на ряде избирательных участков поступили в ЦИК Якутии по итогам выборов в ГД как по одномандатному округу, так и по партийным спискам. Во вторник якутское региональное отделение "Единой России" отозвало заявление о пересчете голосов.После обработки 100% протоколов УИК, по данным ЦИК Якутии, в республике на выборах в Госдуму побеждает КПРФ с 35,15% голосов. "Единая Россия" набирает 33,22%, "Новые люди" - 9,87%, "Справедливая Россия – За правду" - 8,19%.Среди кандидатов в Госдуму по одномандатному округу в Якутии после подсчета 100% протоколов больше всех голосов тоже у кандидата от КПРФ Петра Аммосова - 21,61%, единоросс Петр Черкашин набирает 20,07%, справедливорос Федот Тумусов - 19,55%.По словам Андросова, региональная избирательная комиссия провела итоговое заседание по выборам. "Подписаны все протоколы. Результаты утверждены и отправлены в Москву. Относительно жалоб... Они адресованы не центральной избирательной комиссии, а территориальным избирательным комиссиям. Те ТИК, в чей адрес поступили жалобы от партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия", они рассмотрены и определены несостоятельными", - сказал собеседник агентства.
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политика, москва, единая россия, госдума рф, справедливая россия, кпрф, выборы в государственную думу, республика саха (якутия), россия, федот тумусов
11:23 22.09.2021
 
Жалобы ЕР и СР по выборам в Госдуму в Якутии признали несостоятельными

Жалобы ЕР и СР о пересчете голосов на выборах в Госдуму в Якутии признали несостоятельными

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯКУТСК, 22 сен – РИА Новости. Заявления "Единой России" и "Справедливой России" о пересчете голосов на выборах в Госдуму в Якутии признаны несостоятельными, результаты с лидером голосования КПРФ утверждены и направлены в Москву, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК республики Иван Андросов.
Ранее председатель региональной избирательной комиссии Евгений Федоров сообщил, что "несколько заявлений" об отмене или пересчете голосов на ряде избирательных участков поступили в ЦИК Якутии по итогам выборов в ГД как по одномандатному округу, так и по партийным спискам. Во вторник якутское региональное отделение "Единой России" отозвало заявление о пересчете голосов.
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После обработки 100% протоколов УИК, по данным ЦИК Якутии, в республике на выборах в Госдуму побеждает КПРФ с 35,15% голосов. "Единая Россия" набирает 33,22%, "Новые люди" - 9,87%, "Справедливая Россия – За правду" - 8,19%.
Среди кандидатов в Госдуму по одномандатному округу в Якутии после подсчета 100% протоколов больше всех голосов тоже у кандидата от КПРФ Петра Аммосова - 21,61%, единоросс Петр Черкашин набирает 20,07%, справедливорос Федот Тумусов - 19,55%.
По словам Андросова, региональная избирательная комиссия провела итоговое заседание по выборам. "Подписаны все протоколы. Результаты утверждены и отправлены в Москву. Относительно жалоб... Они адресованы не центральной избирательной комиссии, а территориальным избирательным комиссиям. Те ТИК, в чей адрес поступили жалобы от партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия", они рассмотрены и определены несостоятельными", - сказал собеседник агентства.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваЕдиная РоссияГосдума РФСправедливая РоссияКПРФВыборы в Государственную думуРеспублика Саха (Якутия)РоссияФедот Тумусов
 
 
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