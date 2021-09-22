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Ленинградская область
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В Ленобласти построят крупный транспортно-пересадочный узел
В Ленобласти построят крупный транспортно-пересадочный узел - РИА Новости, 22.09.2021
В Ленобласти построят крупный транспортно-пересадочный узел
Власти Ленинградской области приняли решение о строительстве нового крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Сертолово" в Выборгском районе, призванного... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T12:55
2021-09-22T12:55
ленинградская область
санкт-петербург
ленинградская область
выборгский район
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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области приняли решение о строительстве нового крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Сертолово" в Выборгском районе, призванного расширить связь региона с Санкт-Петербургом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, транспортно-пересадочный узел "Сертолово" объединит в себе железнодорожное и автобусное сообщение. Планируется запустить пятивагонную "Ласточку" вместимостью до 800 человек от Левашово до Сертолово. Автобусное сообщение будет осуществляться от узла до жилых кварталов Сертолово, онкоцентра в Песочном и поликлиники.По словам собеседника агентства, реализация проекта улучшит транспортную доступность Сертолово с численностью жителей около 65 тысяч человек и Национального медицинского исследовательского центра в поселке Песочном. Проект включен в Концепцию по развитию железнодорожной инфраструктуры для организации пригородных и внутригородских пассажирских перевозок в Санкт-Петербургском железнодорожном узле.Объем финансирования проекта составит около 5,75 миллиарда рублей. Срок реализации – 2024 год.
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санкт-петербург, ленинградская область, выборгский район
12:55 22.09.2021
 

В Ленобласти построят крупный транспортно-пересадочный узел

CC BY-SA 4.0 / GAlexandrova / Vyborgskoe highway: Sertolovo, Vsevolozhsky district, Leningrad region / Cropped imageГород Сертолово в Ленинградской области
Город Сертолово в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
CC BY-SA 4.0 / GAlexandrova / Vyborgskoe highway: Sertolovo, Vsevolozhsky district, Leningrad region / Cropped image
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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области приняли решение о строительстве нового крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Сертолово" в Выборгском районе, призванного расширить связь региона с Санкт-Петербургом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, транспортно-пересадочный узел "Сертолово" объединит в себе железнодорожное и автобусное сообщение. Планируется запустить пятивагонную "Ласточку" вместимостью до 800 человек от Левашово до Сертолово. Автобусное сообщение будет осуществляться от узла до жилых кварталов Сертолово, онкоцентра в Песочном и поликлиники.
По словам собеседника агентства, реализация проекта улучшит транспортную доступность Сертолово с численностью жителей около 65 тысяч человек и Национального медицинского исследовательского центра в поселке Песочном. Проект включен в Концепцию по развитию железнодорожной инфраструктуры для организации пригородных и внутригородских пассажирских перевозок в Санкт-Петербургском железнодорожном узле.
"ТПУ "Сертолово" – перспективный проект, который позволит не только разгрузить пассажирский поток с Выборгского шоссе, но и быстро на комфортабельной Ласточке добираться от Сертолово до Санкт-Петербурга", – подчеркнул председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.
Объем финансирования проекта составит около 5,75 миллиарда рублей. Срок реализации – 2024 год.
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