https://ria.ru/20210922/transport-1751278943.html

В Ленобласти построят крупный транспортно-пересадочный узел

В Ленобласти построят крупный транспортно-пересадочный узел - РИА Новости, 22.09.2021

В Ленобласти построят крупный транспортно-пересадочный узел

Власти Ленинградской области приняли решение о строительстве нового крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Сертолово" в Выборгском районе, призванного... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T12:55

2021-09-22T12:55

2021-09-22T12:55

ленинградская область

санкт-петербург

ленинградская область

выборгский район

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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области приняли решение о строительстве нового крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Сертолово" в Выборгском районе, призванного расширить связь региона с Санкт-Петербургом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, транспортно-пересадочный узел "Сертолово" объединит в себе железнодорожное и автобусное сообщение. Планируется запустить пятивагонную "Ласточку" вместимостью до 800 человек от Левашово до Сертолово. Автобусное сообщение будет осуществляться от узла до жилых кварталов Сертолово, онкоцентра в Песочном и поликлиники.По словам собеседника агентства, реализация проекта улучшит транспортную доступность Сертолово с численностью жителей около 65 тысяч человек и Национального медицинского исследовательского центра в поселке Песочном. Проект включен в Концепцию по развитию железнодорожной инфраструктуры для организации пригородных и внутригородских пассажирских перевозок в Санкт-Петербургском железнодорожном узле.Объем финансирования проекта составит около 5,75 миллиарда рублей. Срок реализации – 2024 год.

https://ria.ru/20210727/drozdenko-1743092418.html

санкт-петербург

ленинградская область

выборгский район

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санкт-петербург, ленинградская область, выборгский район