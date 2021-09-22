"Единая Россия" победила на выборах в томскую облдуму
Депутаты от "Единой России" получили в томской областной думе 27 мест из 42
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
НОВОСИБИРСК, 22 сен – РИА Новости. Депутаты от "Единой России" получили в томской областной думе 27 мест из 42, КПРФ – 7, "Справедливая Россия – За правду" и ЛДПР – по 3, "Новые люди" - 2, сообщает окончательные итоги выборов региональный избирком.
По итогам выборов в областной парламент 5%-ный барьер удалось преодолеть представителям 5 партий: "Единая Россия" - 33,21%, КПРФ - 24,42%, ЛДПР - 12,63%, "Справедливая Россия - За правду" - 11,01%, "Новые люди" - 10,19%. В 19 одномандатных округах из 21 победили единороссы, еще в 2 – представители ЛДПР и "Справедливой России". Явка составила 40,21%.
Согласно информации областного избиркома, "Единая Россия" получила 27 мест в парламенте (8 по партийным спискам и 19 по одномандатным округам), КПРФ – 7 (6 по спискам и 1 по одномандатному округу), "Справедливая Россия – За правду" и ЛДПР – по 3, "Новые люди" - 2.
Законодательная дума Томской области состоит из 42 депутатов. Половина из них избирается по одномандатным округам, другая половина - по партийным спискам. В предыдущем созыве по итогам выборов в сентябре 2016 года ЕР получила 31 мандат, ЛДПР – 5, КПРФ – 4, "Справедливая Россия" - 2.
Также избирком подвел итоги выборов в Госдуму в регионе. По партийным спискам "Единая Россия" набрала более 32% голосов, КПРФ – более 22%, ЛДПР – более 11%, "Новые люди" - более 9%, "Справедливая Россия – За правду" - более 8%. Остальные партии – менее 5%. Избранным депутатом Госдумы по одномандатному округу №181 признан Алексей Диденко (ЛДПР), который с трудом обошел единоросса Илью Леонтьева. В округе №182 с большим отрывом от конкурентов победила Татьяна Соломатина ("Единая Россия").