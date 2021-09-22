https://ria.ru/20210922/teplo-1751280957.html

В Ленобласти до конца года установят 103 автоматизированных тепловых пункта

В Ленобласти до конца года установят 103 автоматизированных тепловых пункта - РИА Новости, 22.09.2021

В Ленобласти до конца года установят 103 автоматизированных тепловых пункта

До конца года в Ленинградской области планируется установить 103 автоматизированных индивидуальных тепловых пункта (АИТП) с автоматическим погодным и часовым... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:04

2021-09-22T13:04

2021-09-22T13:04

ленинградская область

ломоносовский район

ленинградская область

сергей харлашкин

жкх

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С.–ПEТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. До конца года в Ленинградской области планируется установить 103 автоматизированных индивидуальных тепловых пункта (АИТП) с автоматическим погодным и часовым регулированием, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, АИТП дает возможность дистанционно контролировать и управлять режимами работы теплового пункта. Оборудование регулирует подачу тепла в соответствии с температурой воздуха и временем суток. В результате работы автоматики жители смогут сэкономить от 700 до 1000 рублей в месяц на оплате за отопление.В 2020 году 128 установок уже появились в 111 многоквартирных домах региона. Пусконаладочные работы завершаются в Гатчинском, Кировском, Всеволожском, Ломоносовском районах. На очереди ― Мурино и Бокситогорск, где завершаются строительно-монтажные работы.Как отметили в обладминистрации, установка тепловых пунктов в домах субсидируется. Существенную долю работ оплачивает регион, снижая нагрузку для местного бюджета.

https://ria.ru/20210115/nasos-1593157346.html

ломоносовский район

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ломоносовский район, ленинградская область, сергей харлашкин, жкх