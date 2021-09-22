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Ленинградская область
https://ria.ru/20210922/teplo-1751280957.html
В Ленобласти до конца года установят 103 автоматизированных тепловых пункта
В Ленобласти до конца года установят 103 автоматизированных тепловых пункта - РИА Новости, 22.09.2021
В Ленобласти до конца года установят 103 автоматизированных тепловых пункта
До конца года в Ленинградской области планируется установить 103 автоматизированных индивидуальных тепловых пункта (АИТП) с автоматическим погодным и часовым... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:04
2021-09-22T13:04
ленинградская область
ломоносовский район
ленинградская область
сергей харлашкин
жкх
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С.–ПEТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. До конца года в Ленинградской области планируется установить 103 автоматизированных индивидуальных тепловых пункта (АИТП) с автоматическим погодным и часовым регулированием, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, АИТП дает возможность дистанционно контролировать и управлять режимами работы теплового пункта. Оборудование регулирует подачу тепла в соответствии с температурой воздуха и временем суток. В результате работы автоматики жители смогут сэкономить от 700 до 1000 рублей в месяц на оплате за отопление.В 2020 году 128 установок уже появились в 111 многоквартирных домах региона. Пусконаладочные работы завершаются в Гатчинском, Кировском, Всеволожском, Ломоносовском районах. На очереди ― Мурино и Бокситогорск, где завершаются строительно-монтажные работы.Как отметили в обладминистрации, установка тепловых пунктов в домах субсидируется. Существенную долю работ оплачивает регион, снижая нагрузку для местного бюджета.
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ломоносовский район, ленинградская область, сергей харлашкин, жкх
13:04 22.09.2021
 

В Ленобласти до конца года установят 103 автоматизированных тепловых пункта

© Фото : жилищное агентство Пушкинского района Санкт-ПетербургаАвтоматизированный индивидуальный тепловой пункт
Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© Фото : жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга
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С.–ПEТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. До конца года в Ленинградской области планируется установить 103 автоматизированных индивидуальных тепловых пункта (АИТП) с автоматическим погодным и часовым регулированием, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, АИТП дает возможность дистанционно контролировать и управлять режимами работы теплового пункта. Оборудование регулирует подачу тепла в соответствии с температурой воздуха и временем суток. В результате работы автоматики жители смогут сэкономить от 700 до 1000 рублей в месяц на оплате за отопление.
В 2020 году 128 установок уже появились в 111 многоквартирных домах региона. Пусконаладочные работы завершаются в Гатчинском, Кировском, Всеволожском, Ломоносовском районах. На очереди ― Мурино и Бокситогорск, где завершаются строительно-монтажные работы.
"Лидер в нашем регионе ― Приозерск, где обеспечена установка АИТП во всех многоквартирных домах. Кроме того, установку завершают в Низинском поселении", ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.
Как отметили в обладминистрации, установка тепловых пунктов в домах субсидируется. Существенную долю работ оплачивает регион, снижая нагрузку для местного бюджета.
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Ленинградская областьЛомоносовский районЛенинградская областьСергей ХарлашкинЖКХ
 
 
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