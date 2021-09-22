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Биография Сергея Шефира

Биография Сергея Шефира - РИА Новости, 22.09.2021

Биография Сергея Шефира

Первый помощник президента Украины Сергей Нахманович Шефир родился 25 мая 1964 в Кривом Роге Днепропетровской области (Украины). РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T13:15

2021-09-22T13:15

2021-09-22T14:59

справки

украина

владимир зеленский

покушение на советника президента украины шефира

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Первый помощник президента Украины Сергей Нахманович Шефир родился 25 мая 1964 в Кривом Роге Днепропетровской области (Украины).Окончил Криворожский горнорудный институт по специальности "Подземная механика".Во время учебы в институте вместе со старшим братом Борисом Шефиром увлекся играми КВН, начал писать сценарии выступлений для местных команд.Играл в командах "Криворожская шпана" и "Запорожье-Кривой Рог-Транзит".Осенью 1995 года Сергей Шефир вместе с братом пригласили Владимира Зеленского в команду "Запорожье-Кривой Рог-Транзит".Сергей Шефир писал вместе с братом тексты для таких команд как: КВН "Минск", "Махачкалинские бродяги", "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", "95-й квартал", "Сборная ХХ века", "Сборная ХХI века". Братья Шефир были редакторами лиг АМиКа, выпускали передачу "Планета КВН".В 2003 году Сергей Шефир вместе с Борисом Шефиром и Владимиром Зеленским приняли решение о создании собственной медиакомпании "Студия Квартал-95".Сергей Шефир написал сценарии для кинофильмов и сериалов "Кушать подано, или Осторожно, любовь!" (2005), "Профессор в законе" (2006), "Очень новогоднее кино, или Ночь в музее" (2007), "Новогодние сваты" (2010), "Легенда. Людмила Гурченко" (2011), "Служебный роман. Наше время" (2011), "8 первых свиданий" (2012), "Слуга народа-2" (2016), "Слуга народа-2. От любви до импичмента" (2017), "Семья на год" (2019) и др.Он был продюсером сериалов "Чудо" (2009), "Сваты" (2009-2013), "Ищу жену с ребенком" (2014), "Любовь в большом городе-3" (2014), "Слуга народа" (2015-2019), "Семья на год" (2019), а также фильмов "Ржевский против Наполеона" (2012), "Я, ты, он, она" (2018) и др.Всего он продюсировал свыше 30 кинопроектов.21 мая 2019 года Сергей Шефир был назначен первым помощником президента Украины Владимира Зеленского. На этом посту он отметился высказыванием о пересмотре закона о языке, вызвавшем общественный резонанс. В частности, в интервью изданию "Детектор медиа", опубликованном в мае 2019 года, заявил, что любые запреты, в том числе языковые, противоречат конституции страны. Отметил, что украинский язык нужно поддерживать и развивать, но не методом квотирования.Также в июле 2019 года он заявлял, что считает Россию агрессором и страной, с которой необходимо договариваться.22 сентября 2021 года под Киевом неизвестные открыли огонь по машине Сергея Шефира. В результате инцидента был ранен водитель. Шефир не пострадал. Политик считает, что стреляли в него.Шефир женат, есть сын.Брат Борис Шефир – продюсер и сценарист.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, украина, владимир зеленский, покушение на советника президента украины шефира