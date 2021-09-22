13:15 22.09.2021 (обновлено: 14:59 22.09.2021)
Биография Сергея Шефира
Первый помощник президента Украины Сергей Нахманович Шефир родился 25 мая 1964 в Кривом Роге Днепропетровской области (Украины).
Окончил Криворожский горнорудный институт по специальности "Подземная механика".
Во время учебы в институте вместе со старшим братом Борисом Шефиром увлекся играми КВН, начал писать сценарии выступлений для местных команд.
Играл в командах "Криворожская шпана" и "Запорожье-Кривой Рог-Транзит".
Осенью 1995 года Сергей Шефир вместе с братом пригласили Владимира Зеленского в команду "Запорожье-Кривой Рог-Транзит".
Сергей Шефир писал вместе с братом тексты для таких команд как: КВН "Минск", "Махачкалинские бродяги", "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", "95-й квартал", "Сборная ХХ века", "Сборная ХХI века". Братья Шефир были редакторами лиг АМиКа, выпускали передачу "Планета КВН".
В 2003 году Сергей Шефир вместе с Борисом Шефиром и Владимиром Зеленским приняли решение о создании собственной медиакомпании "Студия Квартал-95".
Сергей Шефир написал сценарии для кинофильмов и сериалов "Кушать подано, или Осторожно, любовь!" (2005), "Профессор в законе" (2006), "Очень новогоднее кино, или Ночь в музее" (2007), "Новогодние сваты" (2010), "Легенда. Людмила Гурченко" (2011), "Служебный роман. Наше время" (2011), "8 первых свиданий" (2012), "Слуга народа-2" (2016), "Слуга народа-2. От любви до импичмента" (2017), "Семья на год" (2019) и др.
Он был продюсером сериалов "Чудо" (2009), "Сваты" (2009-2013), "Ищу жену с ребенком" (2014), "Любовь в большом городе-3" (2014), "Слуга народа" (2015-2019), "Семья на год" (2019), а также фильмов "Ржевский против Наполеона" (2012), "Я, ты, он, она" (2018) и др.
Он был продюсером сериалов "Чудо" (2009), "Сваты" (2009-2013), "Ищу жену с ребенком" (2014), "Любовь в большом городе-3" (2014), "Слуга народа" (2015-2019), "Семья на год" (2019), а также фильмов "Ржевский против Наполеона" (2012), "Я, ты, он, она" (2018) и др.
Всего он продюсировал свыше 30 кинопроектов.
21 мая 2019 года Сергей Шефир был назначен первым помощником президента Украины Владимира Зеленского. На этом посту он отметился высказыванием о пересмотре закона о языке, вызвавшем общественный резонанс. В частности, в интервью изданию "Детектор медиа", опубликованном в мае 2019 года, заявил, что любые запреты, в том числе языковые, противоречат конституции страны. Отметил, что украинский язык нужно поддерживать и развивать, но не методом квотирования.
Также в июле 2019 года он заявлял, что считает Россию агрессором и страной, с которой необходимо договариваться.
22 сентября 2021 года под Киевом неизвестные открыли огонь по машине Сергея Шефира. В результате инцидента был ранен водитель. Шефир не пострадал. Политик считает, что стреляли в него.
Шефир женат, есть сын.
Брат Борис Шефир – продюсер и сценарист.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников