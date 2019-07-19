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РИА Новости

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Вчера, 11:27
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание администрации президента Украины
Здание администрации президента Украины
© РИА Новости / РИА Новости
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Здание администрации президента Украины. Архивное фото
КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
"Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет?... Я считаю, что там есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять", - сказал Шефир в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
18 июля, 12:32
Кремль: освобождение Вышинского могло бы стать первым шагом для диалога
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Максим Исаев
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