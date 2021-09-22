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На советника президента Украины совершили покушение, пострадал водитель
На советника президента Украины совершили покушение, пострадал водитель - РИА Новости, 22.09.2021
На советника президента Украины совершили покушение, пострадал водитель
Под Киевом неизвестные открыли огонь по машине первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель, сообщили в МВД. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:19
2021-09-22T11:19
2021-09-22T13:04
в мире
украина
покушение на советника президента украины шефира
сергей шефир
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КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Под Киевом неизвестные открыли огонь по машине первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель, сообщили в МВД.Инцидент произошел недалеко от села Лесники. По движущемуся автомобилю выпустили более десяти пуль из автомата, три попали в шофера."(Водитель. — Прим. ред.) находится в реанимации в тяжелом состоянии", — пишет "Страна.UA".Шефир не пострадал, сейчас он в безопасности. Политик считает, что стреляли в него.На месте работают следователи, идет операция по перехвату преступников. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек. К расследованию подключилась СБУ.Глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия сказал, что не знает, поступали ли угрозы в адрес советника, но полагает, что покушение связано с активной политикой Владимира Зеленского. Среди основных версий случившегося он назвал месть контрабандистов и криминальных авторитетов. Также, по его мнению, не исключен "российский след".Шефир — многолетний друг и бизнес-партнер украинского лидера, совладелец студии "Квартал 95". Президенту уже доложили о случившемся.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, украина, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир
11:19 22.09.2021 (обновлено: 13:04 22.09.2021)
На советника президента Украины совершили покушение, пострадал водитель
Под Киевом обстреляли автомобиль советника президента Украины Зеленского Сергея Шефира