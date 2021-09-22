https://ria.ru/20210922/pokushenie-1751258506.html

На советника президента Украины совершили покушение, пострадал водитель

На советника президента Украины совершили покушение, пострадал водитель - РИА Новости, 22.09.2021

На советника президента Украины совершили покушение, пострадал водитель

Под Киевом неизвестные открыли огонь по машине первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель, сообщили в МВД. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:19

2021-09-22T11:19

2021-09-22T13:04

в мире

украина

покушение на советника президента украины шефира

сергей шефир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_c480e0497327b3ec1776c1859cd52bb7.jpg

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Под Киевом неизвестные открыли огонь по машине первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель, сообщили в МВД.Инцидент произошел недалеко от села Лесники. По движущемуся автомобилю выпустили более десяти пуль из автомата, три попали в шофера."(Водитель. — Прим. ред.) находится в реанимации в тяжелом состоянии", — пишет "Страна.UA".Шефир не пострадал, сейчас он в безопасности. Политик считает, что стреляли в него.На месте работают следователи, идет операция по перехвату преступников. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек. К расследованию подключилась СБУ.Глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия сказал, что не знает, поступали ли угрозы в адрес советника, но полагает, что покушение связано с активной политикой Владимира Зеленского. Среди основных версий случившегося он назвал месть контрабандистов и криминальных авторитетов. Также, по его мнению, не исключен "российский след".Шефир — многолетний друг и бизнес-партнер украинского лидера, совладелец студии "Квартал 95". Президенту уже доложили о случившемся.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир