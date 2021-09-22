https://ria.ru/20210922/rekonstruktsiya-1751317479.html

В Ленобласти реконструируют крупное производство кирпича

В Ленобласти реконструируют крупное производство кирпича - РИА Новости, 22.09.2021

В Ленобласти реконструируют крупное производство кирпича

Завод по производству керамического кирпича и клинкера во Всеволожском районе Ленинградской области ожидает масштабная реконструкция – новый инвестор вложит в... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T15:54

2021-09-22T15:54

2021-09-22T15:54

ленинградская область

санкт-петербург

ленинградская область

всеволожский район

александр дрозденко

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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Завод по производству керамического кирпича и клинкера во Всеволожском районе Ленинградской области ожидает масштабная реконструкция – новый инвестор вложит в обновление 1,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’21, открывшегося в среду в Санкт-Петербурге. Подписи под документом поставили глава региона Александр Дрозденко и гендиректор "ЗСМ "Эталон" Лариса Чернова.Реконструкция и модернизация завода будет проводится на действующей площадке без отрыва от производства.Инвестиции направят на закупку нового оборудования, ремонт зданий и сооружений, а также на улучшение условий труда. Объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, также появится 300 новых рабочих мест. Предприятие будет выпускать керамическую лицевую продукцию, а также фасадный клинкер и клинкер для мощения дорог, общей производительностью около 40 миллионов штук в год.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, проект находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.

https://ria.ru/20210906/torgdom-1748898071.html

санкт-петербург

ленинградская область

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, ленинградская область, всеволожский район, александр дрозденко