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Ленинградская область
https://ria.ru/20210922/rekonstruktsiya-1751317479.html
В Ленобласти реконструируют крупное производство кирпича
В Ленобласти реконструируют крупное производство кирпича - РИА Новости, 22.09.2021
В Ленобласти реконструируют крупное производство кирпича
Завод по производству керамического кирпича и клинкера во Всеволожском районе Ленинградской области ожидает масштабная реконструкция – новый инвестор вложит в... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:54
2021-09-22T15:54
ленинградская область
санкт-петербург
ленинградская область
всеволожский район
александр дрозденко
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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Завод по производству керамического кирпича и клинкера во Всеволожском районе Ленинградской области ожидает масштабная реконструкция – новый инвестор вложит в обновление 1,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’21, открывшегося в среду в Санкт-Петербурге. Подписи под документом поставили глава региона Александр Дрозденко и гендиректор "ЗСМ "Эталон" Лариса Чернова.Реконструкция и модернизация завода будет проводится на действующей площадке без отрыва от производства.Инвестиции направят на закупку нового оборудования, ремонт зданий и сооружений, а также на улучшение условий труда. Объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, также появится 300 новых рабочих мест. Предприятие будет выпускать керамическую лицевую продукцию, а также фасадный клинкер и клинкер для мощения дорог, общей производительностью около 40 миллионов штук в год.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, проект находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.
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санкт-петербург, ленинградская область, всеволожский район, александр дрозденко
15:54 22.09.2021
 

В Ленобласти реконструируют крупное производство кирпича

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКирпич
Кирпич - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Завод по производству керамического кирпича и клинкера во Всеволожском районе Ленинградской области ожидает масштабная реконструкция – новый инвестор вложит в обновление 1,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’21, открывшегося в среду в Санкт-Петербурге. Подписи под документом поставили глава региона Александр Дрозденко и гендиректор "ЗСМ "Эталон" Лариса Чернова.
Реконструкция и модернизация завода будет проводится на действующей площадке без отрыва от производства.
Инвестиции направят на закупку нового оборудования, ремонт зданий и сооружений, а также на улучшение условий труда. Объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, также появится 300 новых рабочих мест. Предприятие будет выпускать керамическую лицевую продукцию, а также фасадный клинкер и клинкер для мощения дорог, общей производительностью около 40 миллионов штук в год.
"Несколько лет назад инвестор приобрел предприятие в стадии ликвидации, и сегодня не просто выпускает продукцию на площадке, но и инвестирует в его дальнейшее развитие. Модернизация позволит компании повысить качество, увеличить выпуск продукции, и в целом усилит позиции Ленинградской области как одного из крупнейшего в стране поставщика строительных материалов", – сказал Дрозденко.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, проект находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.
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Ленинградская областьСанкт-ПетербургЛенинградская областьВсеволожский районАлександр Дрозденко
 
 
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