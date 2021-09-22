В Ленобласти реконструируют крупное производство кирпича
С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Завод по производству керамического кирпича и клинкера во Всеволожском районе Ленинградской области ожидает масштабная реконструкция – новый инвестор вложит в обновление 1,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’21, открывшегося в среду в Санкт-Петербурге. Подписи под документом поставили глава региона Александр Дрозденко и гендиректор "ЗСМ "Эталон" Лариса Чернова.
Реконструкция и модернизация завода будет проводится на действующей площадке без отрыва от производства.
Инвестиции направят на закупку нового оборудования, ремонт зданий и сооружений, а также на улучшение условий труда. Объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, также появится 300 новых рабочих мест. Предприятие будет выпускать керамическую лицевую продукцию, а также фасадный клинкер и клинкер для мощения дорог, общей производительностью около 40 миллионов штук в год.
"Несколько лет назад инвестор приобрел предприятие в стадии ликвидации, и сегодня не просто выпускает продукцию на площадке, но и инвестирует в его дальнейшее развитие. Модернизация позволит компании повысить качество, увеличить выпуск продукции, и в целом усилит позиции Ленинградской области как одного из крупнейшего в стране поставщика строительных материалов", – сказал Дрозденко.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, проект находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.