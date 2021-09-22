https://ria.ru/20210922/rabota-1751256239.html

Россияне, которые долго не могут найти работу, получат сопровождение

Россияне, которые долго не могут найти работу, получат сопровождение - РИА Новости, 22.09.2021

Россияне, которые долго не могут найти работу, получат сопровождение

Россияне, которые долго не могут найти работу, получат индивидуальное сопровождение, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:09

2021-09-22T11:09

2021-09-22T16:03

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

россия

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Россияне, которые долго не могут найти работу, получат индивидуальное сопровождение, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Он отметил, что многие граждане, которые сейчас состоят на учете в службах занятости, не имеют профессионального образования и испытывают сложности в самостоятельной адаптации на рынке труда."Те граждане, которые стоят на учете в центрах занятости и долгое время не могут найти работу, нуждаются в индивидуальном сопровождении. Центры занятости такое сопровождение будут осуществлять. Сейчас происходит их трансформация под задачи более адресной работы с гражданами", - сказал Котяков.В рамках национального проекта "Демография" с 2021 года реализуется проект "Содействие занятости населения". В рамках проекта отрабатываются новые форматы работы центров занятости в зависимости от жизненных обстоятельств соискателей или бизнес-ситуаций работодателей. Одна из таких услуг - карьерное консультирование.Ранее были приняты поправки в закон о занятости, которые предполагают, что все услуги по трудоустройству или рекрутингу будут оказываться в соответствии с новыми стандартами, которые сейчас разрабатываются.Также в рамках проекта реализуется программа переобучения сотрудников. Так, до конца года квалификацию повысят более 4 тысяч сотрудников из всех регионов страны, а до 2024 года — еще 18 тысяч работников.Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>

https://ria.ru/20210921/bezrabotitsa-1751148446.html

https://ria.ru/20210719/golikova-1741912217.html

россия

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия