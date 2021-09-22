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Россияне, которые долго не могут найти работу, получат сопровождение
Россияне, которые долго не могут найти работу, получат сопровождение - РИА Новости, 22.09.2021
Россияне, которые долго не могут найти работу, получат сопровождение
Россияне, которые долго не могут найти работу, получат индивидуальное сопровождение, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:09
2021-09-22T16:03
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Россияне, которые долго не могут найти работу, получат индивидуальное сопровождение, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Он отметил, что многие граждане, которые сейчас состоят на учете в службах занятости, не имеют профессионального образования и испытывают сложности в самостоятельной адаптации на рынке труда."Те граждане, которые стоят на учете в центрах занятости и долгое время не могут найти работу, нуждаются в индивидуальном сопровождении. Центры занятости такое сопровождение будут осуществлять. Сейчас происходит их трансформация под задачи более адресной работы с гражданами", - сказал Котяков.В рамках национального проекта "Демография" с 2021 года реализуется проект "Содействие занятости населения". В рамках проекта отрабатываются новые форматы работы центров занятости в зависимости от жизненных обстоятельств соискателей или бизнес-ситуаций работодателей. Одна из таких услуг - карьерное консультирование.Ранее были приняты поправки в закон о занятости, которые предполагают, что все услуги по трудоустройству или рекрутингу будут оказываться в соответствии с новыми стандартами, которые сейчас разрабатываются.Также в рамках проекта реализуется программа переобучения сотрудников. Так, до конца года квалификацию повысят более 4 тысяч сотрудников из всех регионов страны, а до 2024 года — еще 18 тысяч работников.Читайте полный текст интервью Антона Котякова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210921/bezrabotitsa-1751148446.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия
11:09 22.09.2021 (обновлено: 16:03 22.09.2021)
 
Россияне, которые долго не могут найти работу, получат сопровождение

Котяков: россияне, которые не могут найти работу, получат индивидуальное сопровождение

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Россияне, которые долго не могут найти работу, получат индивидуальное сопровождение, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Он отметил, что многие граждане, которые сейчас состоят на учете в службах занятости, не имеют профессионального образования и испытывают сложности в самостоятельной адаптации на рынке труда.
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"Те граждане, которые стоят на учете в центрах занятости и долгое время не могут найти работу, нуждаются в индивидуальном сопровождении. Центры занятости такое сопровождение будут осуществлять. Сейчас происходит их трансформация под задачи более адресной работы с гражданами", - сказал Котяков.
В рамках национального проекта "Демография" с 2021 года реализуется проект "Содействие занятости населения". В рамках проекта отрабатываются новые форматы работы центров занятости в зависимости от жизненных обстоятельств соискателей или бизнес-ситуаций работодателей. Одна из таких услуг - карьерное консультирование.
Ранее были приняты поправки в закон о занятости, которые предполагают, что все услуги по трудоустройству или рекрутингу будут оказываться в соответствии с новыми стандартами, которые сейчас разрабатываются.
Также в рамках проекта реализуется программа переобучения сотрудников. Так, до конца года квалификацию повысят более 4 тысяч сотрудников из всех регионов страны, а до 2024 года — еще 18 тысяч работников.
Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>
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ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон КотяковРоссия
 
 
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