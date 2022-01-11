https://ria.ru/20220111/adaptatsiya-1767338542.html

Адаптация персонала: как ускорить процесс и сделать его безболезненным

Адаптация персонала: организация процесса, новые методы и обучение сотрудников

Адаптация персонала: как ускорить процесс и сделать его безболезненным

Адаптация персонала помогает удержать новых сотрудников и сделать их дальнейшую работу в организации максимально продуктивной. Однако этот процесс не всегда... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:54

2022-01-11T15:54

2022-01-11T15:54

общество

образование - общество

работа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767344605_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_10e71fff661c38d16e61f04d8bc1f776.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Адаптация персонала помогает удержать новых сотрудников и сделать их дальнейшую работу в организации максимально продуктивной. Однако этот процесс не всегда проходит гладко. Как его наладить, чем отличается профессиональная адаптация от организационной и какие методы обучения применяются в компаниях — в материале РИА Новости.Адаптация персоналаАдаптация персонала — это процесс приобретения новых навыков, знаний и сценариев поведения, позволяющих новым сотрудникам максимально эффективно выполнять свои должностные обязанности в компании.Считается, что большинство недавно принятых работников увольняется именно в период привыкания. Основной причиной, как правило, становится несоответствие ожиданий и реальной обстановки.Поэтому, чтобы сотрудник быстро приспособился к работе и коллективу, адаптация должна представлять собой двусторонний процесс. Помощь и содействие со стороны руководителя, кадрового, HR-отдела и других коллег увеличит вероятность того, что сотрудник успешно и насколько возможно безболезненно освоится на новом месте.Зачем нужна адаптация и в чем ее целиПрежде чем приступить к составлению программы по адаптации персонала, необходимо выяснить преследуемую конечную цель. Это может быть:Что влияет на адаптациюОсновные факторы, влияющие на процесс:ВидыНа основании имеющегося у сотрудника опыта выделяют две разновидности адаптации: первичную и вторичную.Первичная форма предполагает включение в процесс новичка, у которого нет опыта работы и навыков коммуникации в трудовом коллективе или же эти качества утрачены. Обычно это выпускники учебных заведений или вышедшие из декретного отпуска молодые мамы. Зачастую для таких сотрудников период привыкания достаточно сложен.Вторичная адаптация предполагает интеграцию в коллектив человека, у которого опыт работы уже есть, и он знает, как выстраивать общение с коллегами. В таком случае освоиться все равно необходимо — из-за изменившихся условий деятельности (новое место, люди, другая специализация или должность). Такие сотрудники намного быстрее и проще включаются в процесс.Выделяют также следующие виды адаптации:Программа по каждому из видов может применяться как отдельно, так и в комплексе с другими.Три подхода к адаптацииПринимая на работу нового сотрудника, современные организации обычно используют один из трех подходов к адаптации: оптический, "армейский" и партнерский.ОптическийСуть метода в том, чтобы только что принятый работник сразу приступил к выполнению своих обязанностей. Обучения в рамках оптического подхода практически нет. После оценки руководителем того, как новичок справляется с работой, обсуждаются условия дальнейшего сотрудничества и зарплата. Руководители, выбирающие такой способ интеграции, как правило, считают, что рынок труда перенасыщен хорошими кандидатами и заменить специалиста любой квалификации достаточно легко. Оптический подход сегодня не считается удачным: в таких условиях новый сотрудник может разочароваться в работе, почувствовать себя ненужным в этой компании, хуже выполнять свои обязанности или быстро уволиться."Армейский"В рамках "армейского" подхода испытательный срок – это своеобразный экзамен на выживание. Новому сотруднику в этом случае приходится сталкиваться с дополнительными трудностями в виде ответственных задач. При этом никто не объясняет, как с ними справляться и не знакомит с уже существующими наработками. Обычно к таким условиям работы адаптируются только самые целеустремленные новички. Если сотрудник не подошел, ему находят замену.Такая попытка отобрать самого лучшего кандидата часто приводит к негативным последствиям. Сотрудник, прошедший сложный испытательный срок, начинает расслабляться, так как, по его мнению, он уже обеспечил себе спокойное дальнейшее существование в компании. А бывают случаи, когда у новичка после "армейской" адаптации появляется желание "отомстить" за такое несправедливое и жестокое к себе отношение.ПартнерскийПартнерский подход к адаптации персонала сегодня считается наиболее оптимальным и прогрессивным. Его обычно используют организации, которые имеют большой опыт в найме сотрудников. Такой метод демонстрирует зрелость компании, которая осознает, что нужно оперативно определить соответствие кандидата требованиям должности, снизить затраты при приеме новых сотрудников и уровень стресса для них самих.В таких компаниях, как правило, считают, что идеальных работников не бывает и нужно идти на компромисс между ожиданием и действительностью. Поэтому поиски нового сотрудника не затягиваются, а на должность выбирают наиболее подходящего из предложенных кандидатов. В процессе работы сотрудника обучают, знакомят с организацией и прикрепляют наставника, чтобы новичок всегда мог задать ему вопросы.Этапы адаптацииПроцесс адаптации нового сотрудника включает в себя четыре этапа:Как ускоритьЛюбой работодатель заинтересован в том, чтобы процесс адаптации сотрудника прошел как можно быстрее. Ведь это экономит не только время, но и ресурсы компании.Всегда помогают готовые инструкции, подсказки и мануалы.Основные факторы, помогающие новому сотруднику быстрее освоиться в компании:Основные проблемы новичков"На начальном этапе у любого новичка может возникнуть чувство дезориентации – новый офис, новый коллектив, новый руководитель, при этом непонятно, что и как здесь принято. К тому же нет четкого представления о внутренних процессах и устройстве организации.В международных компаниях основные сложности возникают как раз с пониманием структуры и многообразием контактов. Когда очень много подразделений, представительств в разных странах, сходу сложно погрузиться в организационное устройство, разобраться, кто за что отвечает и за какой информацией к кому обращаться", — комментирует Елена Ясинецкая, директор по персоналу производственной компании "Технониколь".Состав "группы поддержки"В первое время важно не оставлять нового сотрудника в одиночестве. Следить за этим в организациях могут:Ориентационная программаОриентационная программа – часть программы адаптации, которая помогает уменьшить стресс, ввести новичка в курс дела и тонкости работы, быстрее сориентироваться в новой обстановке, лицах, процессах и организационной структуре.Такой документ представляет собой алгоритм действий для нового сотрудника и его наставника, который будет помогать первое время на новом рабочем месте. Период адаптации сотрудника в среднем длится три-четыре месяца, поэтому часто ориентационная программа рассчитана именно на такой срок.Состоит она из двух частей: общей и индивидуальной. Первая помогает сформировать целостное представление о деятельности организации, ее особенностях и трудовых условиях. Индивидуальный раздел содержит подробную информацию, касающуюся прямых обязанностей работника.

https://ria.ru/20210707/psikhologiya-1740225666.html

https://ria.ru/20211123/kommertsiya-1760427944.html

https://ria.ru/20220101/uvolnenie-1766352526.html

https://ria.ru/20211226/obyasnitelnaya-1765459364.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/uvolnenie-1763180955.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование - общество, работа