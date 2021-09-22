Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210922/predpriyatie-1751334879.html
В Ленобласти появится крупное рыбоперерабатывающее предприятие
В Ленобласти появится крупное рыбоперерабатывающее предприятие - РИА Новости, 22.09.2021
В Ленобласти появится крупное рыбоперерабатывающее предприятие
Петербургское рыбоперерабатывающее предприятие в ближайшее время переедет в Ленинградскую область и расширит производство, что даст мощное развитие... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T17:01
2021-09-22T17:01
ленинградская область
санкт-петербург
гатчинский район
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/143574/02/1435740243_0:92:3316:1957_1920x0_80_0_0_67cde9e91832f3060046e905b224f428.jpg
С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Петербургское рыбоперерабатывающее предприятие в ближайшее время переедет в Ленинградскую область и расширит производство, что даст мощное развитие агропромышленному комплексу региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Соответствующее соглашение подписали глава Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор "Рыбообрабатывающий комбинат №1" Александр Старобинский в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’21, открывшегося в среду в Санкт-Петербурге.Рыбоперерабатывающее производство станет в регионе 22-ым по счету.Для перевода производственной площадки из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область выбран участок площадью 23 гектара на территории Веревского сельского поселения Гатчинского района. Проект предполагает строительство рыбоперерабатывающего комбината, отвечающего современным технологическим стандартам и требованиям экологической безопасности, а также создание аквафермы производительностью до 10 тысяч тонн рыбы в год.Планируемый объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей. На предприятии будут созданы более 900 рабочих мест.
https://ria.ru/20210817/lenoblast-1746058369.html
санкт-петербург
гатчинский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/143574/02/1435740243_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_6196eb855e220c84217ab29c249beca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, гатчинский район, ленинградская область, александр дрозденко
17:01 22.09.2021
 

В Ленобласти появится крупное рыбоперерабатывающее предприятие

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПредприятие по переработке рыбы
Предприятие по переработке рыбы - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Петербургское рыбоперерабатывающее предприятие в ближайшее время переедет в Ленинградскую область и расширит производство, что даст мощное развитие агропромышленному комплексу региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Соответствующее соглашение подписали глава Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор "Рыбообрабатывающий комбинат №1" Александр Старобинский в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’21, открывшегося в среду в Санкт-Петербурге.
Рыбоперерабатывающее производство станет в регионе 22-ым по счету.
Для перевода производственной площадки из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область выбран участок площадью 23 гектара на территории Веревского сельского поселения Гатчинского района. Проект предполагает строительство рыбоперерабатывающего комбината, отвечающего современным технологическим стандартам и требованиям экологической безопасности, а также создание аквафермы производительностью до 10 тысяч тонн рыбы в год.
Планируемый объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей. На предприятии будут созданы более 900 рабочих мест.
"В Ленинградской области уже есть успешные примеры реализации крупных проектов по переработке и разведению рыбы. Приход одного из лидеров рыбоперерабатывающей отрасли в наш регион говорит о том, что это направление агропромышленного комплекса получит мощное развитие и, уверен, даст отличный результат", – отметил губернатор Ленинградской области.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 12:05Ленинградская область
Ленобласть получит два млрд рублей инвестиций на ремонт дорог
 
Ленинградская областьСанкт-ПетербургГатчинский районЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
04:53СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США
04:33"Приводит в восторг": в США восхитились новым российским мотоциклом Ural
04:30В Приморье выросло число амурских тигров
04:25В Приморье признали результаты выборов в ГД в регионе действительными
04:25Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
04:18Ученый оценил влияние изменения климата на белых медведей
04:13Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
03:30Главы МИД постоянных членов СБ ООН проводят встречу с генсеком ООН
03:30В ПФР объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
03:30Хуснуллин заявил об объективных проблемах при старте отопительного сезона
03:20Глава ОСК пожаловался на проектантов подлодок
03:15Эксперт спрогнозировал, когда и насколько "просядет" рубль
03:14Лавров напомнил генсеку НАТО о предложениях России по деэскалации
03:12В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от ЕГЭ
03:08Источники: запуск спутников "Экспресс" с Байконура отложили на декабрь
03:05Эксперты предупредили россиян о фейковых звонках с номеров близких
03:00Лавров встретился с главой МИД Британии
02:35Дипломат усомнился, что сотрудничество с НАТО соответствует интересам ООН
02:31Лавров провел встречу с главой МИД Польши
Лента новостейМолния