https://ria.ru/20210922/predpriyatie-1751334879.html

В Ленобласти появится крупное рыбоперерабатывающее предприятие

В Ленобласти появится крупное рыбоперерабатывающее предприятие - РИА Новости, 22.09.2021

В Ленобласти появится крупное рыбоперерабатывающее предприятие

Петербургское рыбоперерабатывающее предприятие в ближайшее время переедет в Ленинградскую область и расширит производство, что даст мощное развитие... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T17:01

2021-09-22T17:01

2021-09-22T17:01

ленинградская область

санкт-петербург

гатчинский район

ленинградская область

александр дрозденко

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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Петербургское рыбоперерабатывающее предприятие в ближайшее время переедет в Ленинградскую область и расширит производство, что даст мощное развитие агропромышленному комплексу региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Соответствующее соглашение подписали глава Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор "Рыбообрабатывающий комбинат №1" Александр Старобинский в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’21, открывшегося в среду в Санкт-Петербурге.Рыбоперерабатывающее производство станет в регионе 22-ым по счету.Для перевода производственной площадки из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область выбран участок площадью 23 гектара на территории Веревского сельского поселения Гатчинского района. Проект предполагает строительство рыбоперерабатывающего комбината, отвечающего современным технологическим стандартам и требованиям экологической безопасности, а также создание аквафермы производительностью до 10 тысяч тонн рыбы в год.Планируемый объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей. На предприятии будут созданы более 900 рабочих мест.

https://ria.ru/20210817/lenoblast-1746058369.html

санкт-петербург

гатчинский район

ленинградская область

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санкт-петербург, гатчинский район, ленинградская область, александр дрозденко