В Ленобласти появится крупное рыбоперерабатывающее предприятие
С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Петербургское рыбоперерабатывающее предприятие в ближайшее время переедет в Ленинградскую область и расширит производство, что даст мощное развитие агропромышленному комплексу региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Соответствующее соглашение подписали глава Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор "Рыбообрабатывающий комбинат №1" Александр Старобинский в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’21, открывшегося в среду в Санкт-Петербурге.
Рыбоперерабатывающее производство станет в регионе 22-ым по счету.
Для перевода производственной площадки из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область выбран участок площадью 23 гектара на территории Веревского сельского поселения Гатчинского района. Проект предполагает строительство рыбоперерабатывающего комбината, отвечающего современным технологическим стандартам и требованиям экологической безопасности, а также создание аквафермы производительностью до 10 тысяч тонн рыбы в год.
Планируемый объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей. На предприятии будут созданы более 900 рабочих мест.
"В Ленинградской области уже есть успешные примеры реализации крупных проектов по переработке и разведению рыбы. Приход одного из лидеров рыбоперерабатывающей отрасли в наш регион говорит о том, что это направление агропромышленного комплекса получит мощное развитие и, уверен, даст отличный результат", – отметил губернатор Ленинградской области.