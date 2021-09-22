https://ria.ru/20210922/posobie-1751205907.html

"Приставы не разбираются": почему у детей-инвалидов забирают деньги

"Приставы не разбираются": почему у детей-инвалидов забирают деньги - РИА Новости, 22.09.2021

"Приставы не разбираются": почему у детей-инвалидов забирают деньги

Родители детей-инвалидов не могут получить детскую пенсию, так как деньги списывают со счетов судебные приставы — за старые долги. По закону взыскивать с... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T08:00

2021-09-22T08:00

2021-09-22T15:15

общество

дети

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

пенсионный фонд рф

инвалидность

сбер

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Родители детей-инвалидов не могут получить детскую пенсию, так как деньги списывают со счетов судебные приставы — за старые долги. По закону взыскивать с соцпособий нельзя — Пенсионный фонд обязан маркировать их специальным кодом. Однако ведомство настаивает, что никаких нарушений нет."Безвыходная история"Юлия Фишер из Башкортостана воспитывает троих детей, один из которых инвалид. Выйти на работу не может, так как за сыном нужен постоянный уход. Основной доход семьи — социальные пособия, в частности детская пенсия по инвалидности — 15 тысяч рублей.Но в августе и сентябре Фишер получила только половину: списали в рамках исполнительного производства."Я взяла заем еще в 2011-м, — объясняет она РИА Новости. — Не успела полностью погасить, так как банк закрыли и платить было уже некому. Накопился долг — около 15 тысяч рублей. Их и взяли с детской пенсии".Первым делом Фишер обратилась в "Сбер" и Службу судебных приставов. Там объяснили: деньги удержали, потому что выплаты были промаркированы отправителем — в данном случае Пенсионным фондом России (ПФР) — неправильно. Вместо кода "3" — "1". Юлия подала в суд на ПФР, но проиграла.Она намерена оспаривать решение суда и добиваться возврата денег. При этом подчеркивает, что не отказывается платить по долгам, но сейчас семья в тяжелой финансовой ситуации."У моего ребенка сильные речевые нарушения. Чтобы он мог разговаривать, нужны комплексные занятия. Один курс стоит более 90 тысяч, а нам таких нужно три за год. Поэтому и берем кредиты", — объясняет Юлия."Экономлю на всем"Похожая история у Кристины Голубевой из Омска. С пенсии ее дочери (около 16 тысяч рублей) тоже списали половину. У девочки тяжелое генетическое заболевание, на ежемесячные обследования уходит львиная доля соцвыплат. Других доходов у матери нет.В "Сбере" Голубевой ответили, что все правомерно, так как выплата промаркирована ПФР кодом "1".Голубева также не справляется с выплатами по кредиту. "Мы остались одни, без папы. Все деньги уходят на лечение. Из-за болезни у нее проблемы с зубами, а лечить их очень дорого. Где взять столько денег, я не знаю. И так покупаю продукты только по акции, экономлю на всем", — признается она."Несовершенный механизм"Поправки в Федеральный закон "Об исполнительном производстве", запрещающие списывать долги с социальных выплат, в частности с детских пенсий по инвалидности, вступили в силу летом 2020-го.Такой запрет действовал и раньше, однако, как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин при принятии поправок, "механизм был несовершенен". Проблема была в том, что судебные приставы и финансовые организации видели только счет должника — без детализации, какие именно выплаты туда поступают.Поэтому теперь в расчетных банковских документах должны указывать код дохода. Тот самый код "3" согласно правилам Банка России присваивают выплатам, с которых нельзя взыскивать долги.Однако на практике, по словам родителей детей-инвалидов, закон так толком и не заработал. Это подтверждает история Натальи Буртолик из города Волжского Волгоградской области. Она сама инвалид III группы и воспитывает ребенка с инвалидностью. В августе и сентябре половину дохода списали с обеих пенсий. Хотя ПФР промаркировал их правильно: цифрой "3".Некомпетентность чиновниковКак отметила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, большинство подобных ситуаций возникают из-за "недостаточной компетентности и информированности отдельных сотрудников", чиновники обязаны нести за это персональную ответственность.Схожего мнения придерживается руководитель общественного проекта "Право на уход", мать ребенка с инвалидностью Светлана Штаркова. Она тоже недоумевает, почему Пенсионный фонд не маркирует детские пенсии так, как надо."Всем присваивают код "1", и происходит путаница. Люди потом вынуждены ходить по инстанциям, доказывать свое право на эти деньги", — возмущается собеседница РИА Новости.В Пенсионном фонде нам сообщили, что с лета прошлого года маркируют все выплаты "согласно указанию Банка России".Также там отметили, что, если пенсия ребенка-инвалида зачисляется родителю на счет, который не является номинальным, "банк может обращать взыскание на такой счет даже при правильной маркировке".В "Сбере" РИА Новости объяснили, что тут все зависит не от банка, а от организации, перечисляющей деньги и обязанной указывать код дохода."Сбербанк определяет иммунность средств на основании этого кода. Процесс полностью автоматизирован. Чтобы исключить списание в дальнейшем, клиенту необходимо обратиться к отправителю социальной выплаты для корректировки кода вида дохода", — уточнили в банке.Человеческий факторЮрист детского правозащитного центра "Патронус" Наталия Кудрявцева уверена: списывать задолженность с детской пенсии незаконно, потому что ребенок — не должник.С ней согласен и партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. "Ребенок-инвалид в юридическом смысле является самостоятельным лицом, — поясняет он. — Несмотря на то, что родитель такого ребенка по закону является его законным представителем или опекуном, данное имущество юридически все равно остается имуществом самого ребенка. В исполнительном листе, который выдается по факту судебного решения о взыскании долга с родителей, в качестве должников могут быть указаны только сами родители, но ни в коем случае не их дети. Потому списание денег со счетов, открытых на имя детей, незаконно".Кудрявцева также советует обращаться в таких ситуациях к судебным приставам и требовать вернуть деньги."Нужно подать заявление о приостановке исполнительного производства до обжалования судебного акта и о возврате незаконно взысканных сумм, — говорит юрист. — По закону судебный пристав-исполнитель должен незамедлительно принять меры по снятию ареста с денежных средств".Но универсальной страховки тут не существует, так как чаще всего причина незаконных списаний — человеческий фактор.

https://ria.ru/20201025/sotsializatsiya-1581074581.html

https://ria.ru/20210310/shkola-1600510790.html

https://ria.ru/20210714/rebenok-1741132049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), пенсионный фонд рф, инвалидность, сбер