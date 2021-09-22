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Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю - РИА Новости, 22.09.2021
Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме согласились, что решение международных проблем, в том числе... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T03:29
2021-09-22T04:28
в мире
сша
китай
великобритания
джо байден
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россия
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ЛОНДОН, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме согласились, что решение международных проблем, в том числе касающихся России и Китая, продолжит основываться на общих интересах Лондона и Вашингтона, сообщает канцелярия британского премьера Даунинг-стрит.Кроме того, стороны обсудили действия союзников в Афганистане и пришли к выводу, что лучшим способом почтить память погибших в этой стране будет использование всех дипломатических и гуманитарных возможностей для предотвращения гуманитарного кризиса в стране и "сохранения достигнутых в Афганистане успехов".Они также согласились, что признание мировым сообществом движения "Талибан"* должно быть скоординированным и зависеть от того, будут ли члены радикального движения уважать и соблюдать права человека.Байден и Джонсон также указали на необходимость выполнения сделанных странами обещаний в вопросах климата и обеспечения глобального доступа к вакцинам против коронавируса.Помимо этого, президент и премьер подчеркнули роль сделки Австралии, США и Великобритании в области обороны и безопасности AUKUS в продвижении мира и стабильности на планете, а также заявили, что такое партнерство выражает общие ценности и глобальные интересы двух стран.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, китай, великобритания, джо байден, борис джонсон, россия, aukus
03:29 22.09.2021 (обновлено: 04:28 22.09.2021)
 
Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю

Байден и Джонсон договорились о подходе к России и Китаю на общих ценностях США и Британии

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ЛОНДОН, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме согласились, что решение международных проблем, в том числе касающихся России и Китая, продолжит основываться на общих интересах Лондона и Вашингтона, сообщает канцелярия британского премьера Даунинг-стрит.

"Премьер-министр и президент также обсудили ряд международных вопросов, включая Китай и Россию. Они согласились, что Великобритания и США продолжат подход к этим вопросам, обусловленный нашими общими ценностями, а премьер-министр заявил, что он с нетерпением ожидает саммит президента по демократии, который поможет стимулировать международные действия", — говорится в заявлении.

Кроме того, стороны обсудили действия союзников в Афганистане и пришли к выводу, что лучшим способом почтить память погибших в этой стране будет использование всех дипломатических и гуманитарных возможностей для предотвращения гуманитарного кризиса в стране и "сохранения достигнутых в Афганистане успехов".
Они также согласились, что признание мировым сообществом движения "Талибан"* должно быть скоординированным и зависеть от того, будут ли члены радикального движения уважать и соблюдать права человека.
Байден и Джонсон также указали на необходимость выполнения сделанных странами обещаний в вопросах климата и обеспечения глобального доступа к вакцинам против коронавируса.
Помимо этого, президент и премьер подчеркнули роль сделки Австралии, США и Великобритании в области обороны и безопасности AUKUS в продвижении мира и стабильности на планете, а также заявили, что такое партнерство выражает общие ценности и глобальные интересы двух стран.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреСШАКитайВеликобританияДжо БайденБорис ДжонсонРоссияAUKUS
 
 
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