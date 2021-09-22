https://ria.ru/20210922/podkhod-1751227199.html

Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю

Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю - РИА Новости, 22.09.2021

Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме согласились, что решение международных проблем, в том числе... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T03:29

2021-09-22T03:29

2021-09-22T04:28

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ЛОНДОН, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме согласились, что решение международных проблем, в том числе касающихся России и Китая, продолжит основываться на общих интересах Лондона и Вашингтона, сообщает канцелярия британского премьера Даунинг-стрит.Кроме того, стороны обсудили действия союзников в Афганистане и пришли к выводу, что лучшим способом почтить память погибших в этой стране будет использование всех дипломатических и гуманитарных возможностей для предотвращения гуманитарного кризиса в стране и "сохранения достигнутых в Афганистане успехов".Они также согласились, что признание мировым сообществом движения "Талибан"* должно быть скоординированным и зависеть от того, будут ли члены радикального движения уважать и соблюдать права человека.Байден и Джонсон также указали на необходимость выполнения сделанных странами обещаний в вопросах климата и обеспечения глобального доступа к вакцинам против коронавируса.Помимо этого, президент и премьер подчеркнули роль сделки Австралии, США и Великобритании в области обороны и безопасности AUKUS в продвижении мира и стабильности на планете, а также заявили, что такое партнерство выражает общие ценности и глобальные интересы двух стран.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210907/ukazanie-1748951386.html

сша

китай

великобритания

россия

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в мире, сша, китай, великобритания, джо байден, борис джонсон, россия, aukus