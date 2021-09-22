https://ria.ru/20210922/matvienko-1751306266.html
Матвиенко допустила корректировку закона об иноагентах
Матвиенко допустила корректировку закона об иноагентах - РИА Новости, 22.09.2021
Матвиенко допустила корректировку закона об иноагентах
Совет Федерации по итогам прошедших выборов проведет мониторинг правоприменительной практики закона об иноагентах и готов внести в него изменения или уточнения, РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T14:58
2021-09-22T14:58
2021-09-22T15:18
политика
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Совет Федерации по итогам прошедших выборов проведет мониторинг правоприменительной практики закона об иноагентах и готов внести в него изменения или уточнения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Совфед по итогам выборной кампании проведет мониторинг правоприменительной практики (закона - ред.), и если в чем-то двойное трактование или неправильное применение, и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить", - сказала Матвиенко журналистам в среду.Вместе с тем она отметила, что "речи об отмене вообще закона об иноагентах не идет".Матвиенко также подчеркнула, что закон об иноагентах - это не российское ноу-хау, такая практика используется в других странах."Если НКО, фонды в той или иной мере влияют на политические процессы и при этом используют зарубежное финансирование, они должны быть открыты для общества", - уверена она.По ее мнению, информация об их деятельности должна быть открыта для граждан.
https://ria.ru/20210908/inoagenty-1749157420.html
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политика, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия
14:58 22.09.2021 (обновлено: 15:18 22.09.2021)
Матвиенко допустила корректировку закона об иноагентах
Матвиенко: закон об иноагентах отменен не будет, он может быть только скорректирован
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Совет Федерации
по итогам прошедших выборов проведет мониторинг правоприменительной практики закона об иноагентах и готов внести в него изменения или уточнения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко
.
"Совфед по итогам выборной кампании проведет мониторинг правоприменительной практики (закона - ред.), и если в чем-то двойное трактование или неправильное применение, и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить", - сказала Матвиенко журналистам в среду.
Вместе с тем она отметила, что "речи об отмене вообще закона об иноагентах не идет".
Матвиенко также подчеркнула, что закон об иноагентах - это не российское ноу-хау, такая практика используется в других странах.
"Если НКО, фонды в той или иной мере влияют на политические процессы и при этом используют зарубежное финансирование, они должны быть открыты для общества", - уверена она.
По ее мнению, информация об их деятельности должна быть открыта для граждан.