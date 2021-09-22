https://ria.ru/20210922/krym-1751264165.html

Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России

Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России - РИА Новости, 22.09.2021

Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России

Анкара не признает возвращение Крыма в состав России, сказал президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T11:56

2021-09-22T11:56

2021-09-22T12:30

в мире

анкара

реджеп тайип эрдоган

республика крым

турция

сергей цеков

юрий гемпель

екатерина алтабаева

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Анкара не признает возвращение Крыма в состав России, сказал президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН."Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар", — заявилон.Накануне МИД Турции подчеркнул, что прошедшие выборы в Госдуму на полуострове не имеют юридической силы для Анкары.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не приемлет подобные высказывания турецкой стороны. Он также выразил надежду, что Анкара в будущем изменит свою позицию.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сделает выводы после заявлений турецкого дипведомства.Реакция России на слова ЭрдоганаПо словам главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, подобные недружественные выпады в адрес Москвы могут обойтись Анкаре дорого. Кроме того, политик предложил Эрдогану приехать на полуостров и оценить, как развивается регион, где гарантированы равные права всех народов.Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя высказывание турецкого лидера, вспомнил русскую пословицу.Он считает, что президенту Турции нужно понять значение Крыма для России. Кроме того, полуостров будет находиться в составе Российской Федерации "вечно", заключил политик.Заявление Эрдогана об "аннексии" полуострова продиктовано ностальгией о средневековых временах, сказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал отказ властей Турции считать полуостров российским регионом "глубокой геополитической ошибкой". Признание Анкарой российского статуса Крыма, по его мнению, придало бы развитию отношений двух стран новый виток."Но пока, к сожалению, власти Турции не хотят слышать крымчан, и в том числе крымских татар, интересы которых якобы так рьяно пытаются защищать", — заключил Умеров.

https://ria.ru/20210921/turtsiya-1751189289.html

https://ria.ru/20210920/vybory-1751061661.html

https://ria.ru/20210922/krym-1751243685.html

анкара

республика крым

турция

россия

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в мире, анкара, реджеп тайип эрдоган, республика крым, турция, сергей цеков, юрий гемпель, екатерина алтабаева, россия