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Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России
Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России - РИА Новости, 22.09.2021
Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России
Анкара не признает возвращение Крыма в состав России, сказал президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T11:56
2021-09-22T12:30
в мире
анкара
реджеп тайип эрдоган
республика крым
турция
сергей цеков
юрий гемпель
екатерина алтабаева
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Анкара не признает возвращение Крыма в состав России, сказал президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН."Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар", — заявилон.Накануне МИД Турции подчеркнул, что прошедшие выборы в Госдуму на полуострове не имеют юридической силы для Анкары.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не приемлет подобные высказывания турецкой стороны. Он также выразил надежду, что Анкара в будущем изменит свою позицию.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сделает выводы после заявлений турецкого дипведомства.Реакция России на слова ЭрдоганаПо словам главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, подобные недружественные выпады в адрес Москвы могут обойтись Анкаре дорого. Кроме того, политик предложил Эрдогану приехать на полуостров и оценить, как развивается регион, где гарантированы равные права всех народов.Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя высказывание турецкого лидера, вспомнил русскую пословицу.Он считает, что президенту Турции нужно понять значение Крыма для России. Кроме того, полуостров будет находиться в составе Российской Федерации "вечно", заключил политик.Заявление Эрдогана об "аннексии" полуострова продиктовано ностальгией о средневековых временах, сказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал отказ властей Турции считать полуостров российским регионом "глубокой геополитической ошибкой". Признание Анкарой российского статуса Крыма, по его мнению, придало бы развитию отношений двух стран новый виток."Но пока, к сожалению, власти Турции не хотят слышать крымчан, и в том числе крымских татар, интересы которых якобы так рьяно пытаются защищать", — заключил Умеров.
https://ria.ru/20210921/turtsiya-1751189289.html
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анкара
республика крым
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в мире, анкара, реджеп тайип эрдоган, республика крым, турция, сергей цеков, юрий гемпель, екатерина алтабаева, россия
11:56 22.09.2021 (обновлено: 12:30 22.09.2021)
 
Эрдоган заявил, что Турция не признает вхождение Крыма в состав России

Президент Турции Эрдоган: турецкие власти не признают вхождение Крыма в состав России

© REUTERS / Mary Altaffer/PoolПрезидент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Mary Altaffer/Pool
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Анкара не признает возвращение Крыма в состав России, сказал президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН.
"Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар", — заявилон.
Накануне МИД Турции подчеркнул, что прошедшие выборы в Госдуму на полуострове не имеют юридической силы для Анкары.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не приемлет подобные высказывания турецкой стороны. Он также выразил надежду, что Анкара в будущем изменит свою позицию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сделает выводы после заявлений турецкого дипведомства.
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Реакция России на слова Эрдогана

По словам главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, подобные недружественные выпады в адрес Москвы могут обойтись Анкаре дорого. Кроме того, политик предложил Эрдогану приехать на полуостров и оценить, как развивается регион, где гарантированы равные права всех народов.
Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, комментируя высказывание турецкого лидера, вспомнил русскую пословицу.
""Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет". Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится", — заявил РИА Новости сенатор.
Он считает, что президенту Турции нужно понять значение Крыма для России. Кроме того, полуостров будет находиться в составе Российской Федерации "вечно", заключил политик.
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Заявление Эрдогана об "аннексии" полуострова продиктовано ностальгией о средневековых временах, сказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал отказ властей Турции считать полуостров российским регионом "глубокой геополитической ошибкой". Признание Анкарой российского статуса Крыма, по его мнению, придало бы развитию отношений двух стран новый виток.
"Но пока, к сожалению, власти Турции не хотят слышать крымчан, и в том числе крымских татар, интересы которых якобы так рьяно пытаются защищать", — заключил Умеров.
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В миреАнкараРеджеп Тайип ЭрдоганРеспублика КрымТурцияСергей ЦековЮрий ГемпельЕкатерина АлтабаеваРоссия
 
 
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