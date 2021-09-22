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https://ria.ru/20210922/krym-1751236699.html
В Совфеде ответили пословицей о халве на слова Эрдогана о Крыме
В Совфеде ответили пословицей о халве на слова Эрдогана о Крыме - РИА Новости, 22.09.2021
В Совфеде ответили пословицей о халве на слова Эрдогана о Крыме
Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков ответил пословицей о халве на слова президента Турции о непризнании Крыма. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T08:57
2021-09-22T14:42
в мире
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совет федерации рф
генеральная ассамблея оон
сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков ответил пословицей о халве на слова президента Турции о непризнании Крыма.Накануне Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая "аннексированный" Крым, и призвал прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар."Вспоминается русская пословица: "Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет". Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России. Крым веками был связан с Россией, является колыбелью великого русского православия. Это регион, где проживало и проживает подавляющие число русских и находится главная военная база Черноморского флота", — сказал Цеков РИА Новости.По его словам, Крым останется в составе России вечно.Кроме того, добавил сенатор, когда полуостров был украинским, Турция особо не заботилась о крымских татарах. Тогда у них было гораздо больше проблем, которые стали решаться только после воссоединения Крыма с Россией."Решаются эти проблемы очень быстро, разнопланово. А Эрдоган подобными заявлениями подогревает конфронтационные настроения в среде крымских татар, фактически не желая стабильности в Крыму, и это нас очень беспокоит", — заключил Цеков.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, подчеркнул, что в Кремле категорически не согласны с позицией Турции, и выразил сожаление по поводу того, что заявление Эрдогана прозвучало в преддверии его визита в Москву.
https://ria.ru/20210922/krym-1751232693.html
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в мире, украина, оон, турция, совет федерации рф, генеральная ассамблея оон, сергей цеков, россия
08:57 22.09.2021 (обновлено: 14:42 22.09.2021)
 
В Совфеде ответили пословицей о халве на слова Эрдогана о Крыме

Цеков о словах Эрдогана о Крыме: "сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет"

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков ответил пословицей о халве на слова президента Турции о непризнании Крыма.
Накануне Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая "аннексированный" Крым, и призвал прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 07:45
В Крыму ответили на слова Эрдогана об "аннексии" полуострова
"Вспоминается русская пословица: "Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет". Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России. Крым веками был связан с Россией, является колыбелью великого русского православия. Это регион, где проживало и проживает подавляющие число русских и находится главная военная база Черноморского флота", — сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, Крым останется в составе России вечно.
Кроме того, добавил сенатор, когда полуостров был украинским, Турция особо не заботилась о крымских татарах. Тогда у них было гораздо больше проблем, которые стали решаться только после воссоединения Крыма с Россией.
"Решаются эти проблемы очень быстро, разнопланово. А Эрдоган подобными заявлениями подогревает конфронтационные настроения в среде крымских татар, фактически не желая стабильности в Крыму, и это нас очень беспокоит", — заключил Цеков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, подчеркнул, что в Кремле категорически не согласны с позицией Турции, и выразил сожаление по поводу того, что заявление Эрдогана прозвучало в преддверии его визита в Москву.
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 12:43Выборы в Государственную думу
В Кремле прокомментировали заявление МИД Турции о выборах в Крыму
 
В миреУкраинаООНТурцияСовет Федерации РФГенеральная Ассамблея ООНСергей ЦековРоссия
 
 
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