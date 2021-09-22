08:57 22.09.2021 (обновлено: 14:42 22.09.2021)
В Совфеде ответили пословицей о халве на слова Эрдогана о Крыме
Цеков о словах Эрдогана о Крыме: "сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков ответил пословицей о халве на слова президента Турции о непризнании Крыма.
Накануне Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая "аннексированный" Крым, и призвал прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
"Вспоминается русская пословица: "Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет". Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России. Крым веками был связан с Россией, является колыбелью великого русского православия. Это регион, где проживало и проживает подавляющие число русских и находится главная военная база Черноморского флота", — сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, Крым останется в составе России вечно.
Кроме того, добавил сенатор, когда полуостров был украинским, Турция особо не заботилась о крымских татарах. Тогда у них было гораздо больше проблем, которые стали решаться только после воссоединения Крыма с Россией.
"Решаются эти проблемы очень быстро, разнопланово. А Эрдоган подобными заявлениями подогревает конфронтационные настроения в среде крымских татар, фактически не желая стабильности в Крыму, и это нас очень беспокоит", — заключил Цеков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, подчеркнул, что в Кремле категорически не согласны с позицией Турции, и выразил сожаление по поводу того, что заявление Эрдогана прозвучало в преддверии его визита в Москву.