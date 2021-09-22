https://ria.ru/20210922/kapital-1751232845.html
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 миллиона человек
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 миллиона человек - РИА Новости, 22.09.2021
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 миллиона человек
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 миллиона человек, в бюджете Пенсионного фонда на это предусмотрено более 440 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T07:48
2021-09-22T07:48
2021-09-22T16:05
общество
материнский капитал
антон котяков
россия
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 миллиона человек, в бюджете Пенсионного фонда на это предусмотрено более 440 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Порядка 1,3 миллиона человек", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько человек могут получить материнский капитал в 2022 году. Министр уточнил, что "на это предусмотрено более 440 миллиардов рублей в бюджете Пенсионного фонда".Котяков отметил, что в рамках проекта трёхлетнего бюджета Пенсионного фонда размер материнского капитала заложен с индексацией.С 2020 года материнский капитал выдается и на первых детей. В 2022 году размер материнского капитала на первого ребёнка увеличится почти на 20 тысяч рублей и составит 503 237 рублей, а если в этой семье родится второй ребенок, то семья получит дополнительно 161 772 рубля. Размер материнского капитала на второго (или последующих) детей увеличивается на 25 577 рублей и составит 665 009 рублей для семей, которые не получали материнский капитал на первого ребенка.Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". В 2021 году материнский капитал на первого ребенка составляет 483 882 рубля, на второго ребенка - 639 432 рубля. Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного ребенка, доплата в 2021 году составляет 155 550 рублей.Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>
https://ria.ru/20210619/kapital-1737707830.html
https://ria.ru/20210611/kapital-1736691964.html
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общество, материнский капитал, антон котяков, россия
07:48 22.09.2021 (обновлено: 16:05 22.09.2021)
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 миллиона человек
Глава Минтруда Котяков: материнский капитал в 2022 году получат 1,3 миллиона человек
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 миллиона человек, в бюджете Пенсионного фонда на это предусмотрено более 440 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
.
"Порядка 1,3 миллиона человек", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько человек могут получить материнский капитал в 2022 году. Министр уточнил, что "на это предусмотрено более 440 миллиардов рублей в бюджете Пенсионного фонда".
Котяков отметил, что в рамках проекта трёхлетнего бюджета Пенсионного фонда размер материнского капитала заложен с индексацией.
С 2020 года материнский капитал выдается и на первых детей. В 2022 году размер материнского капитала на первого ребёнка увеличится почти на 20 тысяч рублей и составит 503 237 рублей, а если в этой семье родится второй ребенок, то семья получит дополнительно 161 772 рубля. Размер материнского капитала на второго (или последующих) детей увеличивается на 25 577 рублей и составит 665 009 рублей для семей, которые не получали материнский капитал на первого ребенка.
Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". В 2021 году материнский капитал на первого ребенка составляет 483 882 рубля, на второго ребенка - 639 432 рубля. Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного ребенка, доплата в 2021 году составляет 155 550 рублей.