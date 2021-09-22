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Дрозденко: Ленобласти нужны новые кадры
Дрозденко: Ленобласти нужны новые кадры - РИА Новости, 22.09.2021
Дрозденко: Ленобласти нужны новые кадры
В Ленинградской области стартовал Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF’21, темами встреч которого стали привлечение и обучение работников... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:29
2021-09-22T15:29
2021-09-22T15:29
ленинградская область
экономика
ленинградская область
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С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. В Ленинградской области стартовал Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF’21, темами встреч которого стали привлечение и обучение работников производств, поддержка экспорта и устранение барьеров для бизнеса на всех уровнях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.В ходе обсуждения губернатор Ленобласти Александр отметил возросшую потребность в высококвалифицированных специалистах и рабочих руках на фоне возросшего интереса инвесторов и реализации в регионе крупных проектов.В пресс-службе добавили, что также в ходе форума затрагивались вопросы кооперации с областными производителями, процедуры получения разрешения на строительство, прозвучало предложение о размещении на территории Ленинградской области резервного или дополнительного источника жидкого медицинского кислорода.Представители иностранного бизнеса отметили, что высоко оценивают взаимодействие с командой Ленинградской области, предметный разговор с властью и оперативное решение вопросов.
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экономика, ленинградская область
С.–ПEТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости
. В Ленинградской области
стартовал Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF’21, темами встреч которого стали привлечение и обучение работников производств, поддержка экспорта и устранение барьеров для бизнеса на всех уровнях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
В ходе обсуждения губернатор Ленобласти Александр отметил возросшую потребность в высококвалифицированных специалистах и рабочих руках на фоне возросшего интереса инвесторов и реализации в регионе крупных проектов.
"Ленинградская область находится на высоких позициях по инвестициям, по реализации нацпроектов, но важно сегодня создать для бизнеса не просто хорошие условия, а дать гарантии комфортного размещения и работы. Сегодня мы сталкиваемся с вопросом привлечения специалистов — с учетом заявленных крупных проектов в разы в Ленинградской области выросла потребность в высококвалифицированных специалистах, но и тех, кто "крутит гайки" нам тоже не хватает. Еще остаются вопросы по бюрократическому оформлению — по некоторыми позициям документация не снижается, а наоборот — увеличивается", — сказал Дрозденко.
В пресс-службе добавили, что также в ходе форума затрагивались вопросы кооперации с областными производителями, процедуры получения разрешения на строительство, прозвучало предложение о размещении на территории Ленинградской области резервного или дополнительного источника жидкого медицинского кислорода.
Представители иностранного бизнеса отметили, что высоко оценивают взаимодействие с командой Ленинградской области, предметный разговор с властью и оперативное решение вопросов.