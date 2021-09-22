Дрозденко: Ленобласти нужны новые кадры

"Ленинградская область находится на высоких позициях по инвестициям, по реализации нацпроектов, но важно сегодня создать для бизнеса не просто хорошие условия, а дать гарантии комфортного размещения и работы. Сегодня мы сталкиваемся с вопросом привлечения специалистов — с учетом заявленных крупных проектов в разы в Ленинградской области выросла потребность в высококвалифицированных специалистах, но и тех, кто "крутит гайки" нам тоже не хватает. Еще остаются вопросы по бюрократическому оформлению — по некоторыми позициям документация не снижается, а наоборот — увеличивается", — сказал Дрозденко.