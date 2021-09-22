https://ria.ru/20210922/griby-1751223918.html

Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства

Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства - РИА Новости, 22.09.2021

Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства

Отправляясь осенью за грибами, важно смотреть не только под ноги, но и вверх. Грибник, миколог, автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский в... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T04:15

2021-09-22T04:15

2021-09-22T04:15

общество

питание

еда

здоровье

россия

михаил вишневский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/26720/40/267204064_0:26:800:476_1920x0_80_0_0_4ba94e6c50e19a695fb5ab688cfa7404.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Отправляясь осенью за грибами, важно смотреть не только под ноги, но и вверх. Грибник, миколог, автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский в интервью радио Sputnik рассказал об уникальных свойствах грибов-трутовиков, которые растут на деревьях.По его словам, хорошо укрепляют иммунитет также трутовик плоский, березовая губка и другие древесные грибы, всего их около 50 видов.Многими полезными свойствами обладают и более привычные грибы, продолжил Вишневский. Например, лисички содержат вещества, способствующие улучшению зрения. Поэтому, по его словам, всем, кто работает за компьютером, можно рекомендовать периодически включать в рацион блюда с лисичками.У этих желтых грибов есть и еще одно свойство.Вишневский добавил, что практически все полезные свойства грибов сохраняются при термической обработке, а также при сушке и замораживании. Исключение — витамины, которые от высокой температуры разрушаются. Варка и жарка уничтожит также противогельминтные свойства лисички, уточнил миколог.

https://ria.ru/20200915/griby-1577240314.html

https://ria.ru/20200825/griby-1576272352.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, питание, еда, здоровье, россия, михаил вишневский