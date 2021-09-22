https://ria.ru/20210922/griby-1751223918.html
Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства - РИА Новости, 22.09.2021
Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
Отправляясь осенью за грибами, важно смотреть не только под ноги, но и вверх. Грибник, миколог, автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский в... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T04:15
2021-09-22T04:15
2021-09-22T04:15
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Отправляясь осенью за грибами, важно смотреть не только под ноги, но и вверх. Грибник, миколог, автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский в интервью радио Sputnik рассказал об уникальных свойствах грибов-трутовиков, которые растут на деревьях.По его словам, хорошо укрепляют иммунитет также трутовик плоский, березовая губка и другие древесные грибы, всего их около 50 видов.Многими полезными свойствами обладают и более привычные грибы, продолжил Вишневский. Например, лисички содержат вещества, способствующие улучшению зрения. Поэтому, по его словам, всем, кто работает за компьютером, можно рекомендовать периодически включать в рацион блюда с лисичками.У этих желтых грибов есть и еще одно свойство.Вишневский добавил, что практически все полезные свойства грибов сохраняются при термической обработке, а также при сушке и замораживании. Исключение — витамины, которые от высокой температуры разрушаются. Варка и жарка уничтожит также противогельминтные свойства лисички, уточнил миколог.
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общество, питание, еда, здоровье, россия, михаил вишневский
Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
Грибник Вишневский: трутовики лучше любых средств укрепляют иммунную систему
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
Отправляясь осенью за грибами, важно смотреть не только под ноги, но и вверх. Грибник, миколог, автор научно-популярных книг о грибах Михаил Вишневский в интервью радио Sputnik
рассказал об уникальных свойствах грибов-трутовиков, которые растут на деревьях.
"Если говорить об оздоровлении, об укреплении иммунитета, то лучше обратить внимание не на то, что сейчас все собирают, а на трутовики. Основные носители таких полезных свойств — это грибы, растущие на деревьях, например, чага. Эти грибы можно собирать круглый год, независимо от сезона. Лучшего иммуномодулятора, пожалуй, не найти", — пояснил специалист.
По его словам, хорошо укрепляют иммунитет также трутовик плоский, березовая губка и другие древесные грибы, всего их около 50 видов.
Многими полезными свойствами обладают и более привычные грибы, продолжил Вишневский. Например, лисички содержат вещества, способствующие улучшению зрения. Поэтому, по его словам, всем, кто работает за компьютером, можно рекомендовать периодически включать в рацион блюда с лисичками.
У этих желтых грибов есть и еще одно свойство.
"Лисички обладают антигельминтными свойствами, причем даже лучше, чем химия, чем синтетическая фармацевтика. Их полезные вещества, в первую очередь D-манноза, способствуют образованию микроскопических отверстий не только в оболочке цист, но и в яйцах глистов, и это чрезвычайно эффективно ", — пояснил специалист.
Вишневский добавил, что практически все полезные свойства грибов сохраняются при термической обработке, а также при сушке и замораживании. Исключение — витамины, которые от высокой температуры разрушаются. Варка и жарка уничтожит также противогельминтные свойства лисички, уточнил миколог.