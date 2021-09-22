https://ria.ru/20210922/dom-1751371444.html
Дом своими руками: от выбора участка до финишной отделки
Дом своими руками: от выбора участка до финишной отделки
Дом своими руками: от выбора участка до финишной отделки
Как правильно построить красивый дом с нуля своими руками, пошаговая инструкция, выбор участка, описание работ поэтапно — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T20:29
2021-09-22T20:29
2021-09-22T23:13
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
жилье
строительство
жкх
малоэтажное строительство
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Как правильно построить красивый дом с нуля своими руками, пошаговая инструкция, выбор участка, описание работ поэтапно — в материале РИА Новости.Как построить частный домСтроительство дома — это один из самых важных и полезных проектов в жизни любого человека. Но, начиная строительство, нужно помнить, что этот процесс довольно сложный, требует большого количества времени, специальных знаний и тщательного планирования бюджета.Планирование бюджетаПри планировании бюджета в первую очередь необходимо определиться с размерами дома: высотой, площадью, толщиной стен и фундамента, типом крыши.При выборе фундамента следует учитывать погодные условия региона, где будет строиться дом, состав почвы и материал, из которого будет возведен дом. Стены могут быть деревянными, кирпичными, бетонными. На общую стоимость сильно влияет тип кровли.Заранее следует получить разрешение на прокладку коммуникаций — электричества, отопления, водоснабжения, канализации, связи.Произвести необходимые расчеты можно самостоятельно, заказать услугу у специалиста или воспользоваться онлайн-калькулятором. Но стоит помнить, что от точности сметы зависит, насколько быстро будет построен дом, хватит ли имеющихся средств, придется ли брать кредит, или лучше отложить стройку.Что нужно учитывать при строительстве своими рукамиПеред началом строительства дома нужно разработать проект строения, получить разрешение на возведение постройки и только после этого приступать к работам.Участок землиВыбирая участок, нужно помнить, что это место станет вашим домом на долгие годы. Важно учитывать климат, развитость инфраструктуры, подведены ли инженерные коммуникации.РасположениеКатегория землиВ России семь категорий земельных угодий: поселения, земли сельскохозяйственного и промышленного назначения, особо охраняемые территории лесного и водного фондов, земли запаса. Характер использования каждой категории регулирует законодательство Российской Федерации (статья 7 Земельного кодекса). В некоторых случаях допускается переход из одной категории в другую.Тип землиПеред покупкой участка необходимо выяснить, к какой категории земли он принадлежит. От этого зависит, что можно строить на участке.Уклон участкаИдеальный участок — ровный, с уклоном не более трех процентов. Максимальный уклон должен составлять десять процентов с южной стороны. В противном случае надел придется выравнивать.ПроектВажный этап строительства дома — разработка проекта. В нем, помимо общего расположения комнат и этажности, указываются материалы, которые будут использованы при строительстве, а также схемы инженерных сетей. На этой стадии можно оптимально распределить бюджет, предотвратив непредвиденные расходы.Технология строительстваВозведение стен потребует значительной части общей суммы расходов на строительство. При выборе материала стоит учитывать климатическую зону, скорость возведения, экономические преимущества.МонолитДома из монолитных железобетонных конструкций дороги в возведении, но имеют ряд неоспоримых преимуществ. Толщина стен и отсутствие швов позволяют сэкономить на тепло- и шумоизоляции. В таких домах тепло зимой, прохладно летом, а посторонние звуки не проникают сквозь бесшовный железобетон. Кроме того, они защищены от перекоса из-за просадки фундамента, трещин и деформации проемов.К минусам можно отнести:СрубДобротный и презентабельный сруб из цельных стволов деревьев обладает хорошей шумоизоляцией, не требует дополнительного утепления (при диаметре стволов от 30 сантиметров), не расположен к гнили и абсолютно экологичен. Недостатки — дороговизна и трудозатраты, так как обрезка и регулировка соединений выполняются вручную.КирпичКирпичные дома надежны, долговечны, пожаробезопасны. Кирпичу не страшны перепады температур, вредители (насекомые и грызуны), он не подвержен усадке.Недостатки:КаркасКаркасные дома только набирают популярность в нашей стране. Построить такое сооружение можно быстро и с минимумом затрат. При правильном соблюдении технологии и тщательном выборе материалов каркасный дом будет обладать высокими эксплуатационными характеристиками. К плюсам такого жилища можно отнести:Недостатки каркасных домов : За каркасным домом важно ухаживать, периодически покрывая стены биозащитными и огнезащитными пропитками.Строительные работыПосле выбора и приобретения подходящего земельного участка необходимо приступить к его подготовке для следующих этапов строительства.Земляные работыЗемляные работы включают в себя корчевание деревьев и кустарников, выравнивание, подсыпание грунта или плодородной земли, планирование и рытье траншей под фундамент и необходимые коммуникации, отвод грунтовых вод.Создавая план участка, важно уделить внимание расположению построек, зоны отдыха, сад и огорода. Дом может располагаться в середине надела (центральная посадка), тогда усадьба будет иметь "задний" и "передний" двор; в конце (глубинная посадка) — только "передний" двор. В начале участка (передняя посадка) жилые постройки устанавливают редко, в основном когда есть сложности с подъездом.В песчаных и супесчаных землях глубина траншей и котлованов без дополнительного укрепления стенок должна составлять не более 1,25 метра, для глины и суглинка это значение увеличивается до двух метров.ФундаментФундамент — основа дома, которая будет защищать его от деформации и влаги.Виды фундамента:Что влияет на выбор вида фундамента:СтеныПо контуру будущих стен на фундаменте выполняется разметка с помощью веревки или лески и прокладывается гидроизоляция. Этот шаг одинаков для всех видов домов. При возведении коробки необходимо учесть количество и размер окон и дверей. Площадь проемов не должна быть более двадцати процентов от площади стен.Важный момент при строительстве дома из тяжелых материалов (кирпич, газоблок и подобные) — укрепление дверных и оконных проемов армированием с последующей заливкой бетонной смесью. Это предотвратит деформирование стеклопакетов и дверных коробок под весом стен.Конструкция каркасного дома должна быть надежно закреплена металлическими скобами или лентой и подготовлена к весу будущей крыши.КровляМонтаж кровли начинается с возведения деревянной рамы. Стропила устанавливаются с учетом чердачного помещения и вида крыши. В местах повышенной снеговой нагрузки проводится усиление. На обрешетку монтируются листы ОСВ или фанеры, делается влаго- и теплоизоляция.Основные функции, которые выполняет крыша, — легкое самоудаление осадков, качественная теплоизоляция и защита от ветра.Крыши могут быть плоскими (с уклоном до 15 градусов) и скатными (более 15 градусов).При выборе материала для кровли учитывается следующее:От конструкции крыши зависит выбор материала для ее покрытия. Например, для простых скатных крыш подходят любые листовые, рулонные и мягкие виды кровли. Купольные и конические лучше накрывать битумной черепицей или сланцем.ФасадОт выбора фасадного материала зависит не только то, как будет выглядеть дом, но и защита стен от воздействия внешних факторов.Отделка фасада может быть сухой (монтаж с помощью крепежа) или мокрой (с использованием строительных смесей).Популярные виды фасадных материалов:КоммуникацииКак только работы по кровле и фасаду подошли к концу, необходимо приступить к прокладке коммуникаций.ЭлектрикаПеред прокладкой электропроводки составляется схема расположения розеток, выключателей, бытовых приборов. Важно, чтобы линии не пересекались и не соседствовали с водопроводными, канализационными трубами. Все линии проводов делаются строго горизонтально или вертикально, что облегчает внутреннюю отделку и поиск поврежденного провода.При открытом способе все провода укладываются в специальные кабель-каналы, прячутся в плинтусах. Если дом деревянный — это единственный подходящий способ монтажа.Закрытая проводка предполагает штробление стен. Разводка будет скрыта в полостях перегородок под слоем штукатурки.ВодаПри подключении дома к центральному водоснабжению мощности будут определяться магистралью. Владельцу необходимо подать документы и запросить разрешение. Ответственная инстанция выдаст все необходимые рекомендации по проведению водопроводной системы.Децентрализованное водоснабжение подразумевает рытье колодца или бурение скважины. Общепринятые нормы водопотребления на одного человека — от 30 до 50 литров в день. Сюда же следует прибавить канализацию, душевую, полив насаждений. Учитывая то, что водоразбор в частном доме достаточно велик, к проектированию водопроводной системы и выбору источника воды важно подходить ответственно.КанализацияВ проекте канализационной системы учитываются:ОтоплениеСистема отопления в частном доме включает в себя котел, трубы, запорную систему (краны, коллекторы и прочее), батареи. При выборе котла необходимо учитывать вид топлива. Это может быть:Внутренняя отделкаОт того, как будет выглядеть дом изнутри, зависят уют и комфорт проживающих в нем.ПолПараметры, которые учитываются при выборе материала для финишной отделки пола — прочность, экологичность, пожаробезопасность.Наиболее популярные варианты покрытий:СтеныПосле обработки поверхностей стен можно приступить к их отделке:ПотолокВ зависимости от предпочтений и интерьера потолок может быть выполнен из вагонки, декоративных панелей, гипсокартона, смонтирован подвесной или натяжной варианты. При выборе материалов необходимо обратить внимание на такие характеристики, как влагостойкость, устойчивость к перепадам температур (если дом не будет отапливаться в зимнее время), экологичность.МебельМебель стоит подбирать в соответствии с выбранным ранее стилем оформления. Чаще всего в загородных домах используют классический стиль, кантри, шале, прованс и эко.Как узаконить строительствоНовая редакция дачной амнистии позволяет узаконить построенный на участке дом в несколько шагов:Андрей Лихачев, руководитель юридической компании "Хелп Консалтинг", обращает внимание: "Стоит удостовериться в том, что назначение земельного участка предусматривает строительство жилого дома. Если земля сельхозназначения, то построить на ней коттедж нельзя. С землями населенных пунктов таких проблем не возникает. Однако нужно помнить о необходимости соблюдения природоохранного законодательства. Например, заранее узнать, как правильно расположить септик и провести коммуникации, чтобы не получить штраф."Советы экспертовАнна Евсюкова, столкнувшаяся со строительством дома своими руками и прошедшая все этапы, советует: "Никогда не пренебрегайте заблаговременной планировкой дома. Очень важно тщательно продумать, как будут перемещаться люди внутри, чтобы передвижения были комфортными".Как отмечает член комитета по строительству Общественной организации "Деловая Россия", владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров, покупатель редко обращает внимание на состав земли при покупке участка. По словам эксперта, идеальный вариант — это песчаная почва. Суглинок или глина принесут позже много проблем с дренажом и канализацией.
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федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), жилье, строительство, жкх, малоэтажное строительство, россия
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Как правильно построить красивый дом с нуля своими руками, пошаговая инструкция, выбор участка, описание работ поэтапно — в материале РИА Новости.
Как построить частный дом
Строительство дома — это один из самых важных и полезных проектов в жизни любого человека. Но, начиная строительство, нужно помнить, что этот процесс довольно сложный, требует большого количества времени, специальных знаний и тщательного планирования бюджета.
Планирование бюджета
При планировании бюджета в первую очередь необходимо определиться с размерами дома: высотой, площадью, толщиной стен и фундамента, типом крыши.
При выборе фундамента следует учитывать погодные условия региона, где будет строиться дом, состав почвы и материал, из которого будет возведен дом. Стены могут быть деревянными, кирпичными, бетонными. На общую стоимость сильно влияет тип кровли.
Заранее следует получить разрешение на прокладку коммуникаций — электричества, отопления, водоснабжения, канализации, связи.
Произвести необходимые расчеты можно самостоятельно, заказать услугу у специалиста или воспользоваться онлайн-калькулятором. Но стоит помнить, что от точности сметы зависит, насколько быстро будет построен дом, хватит ли имеющихся средств, придется ли брать кредит, или лучше отложить стройку.
Что нужно учитывать при строительстве своими руками
Перед началом строительства дома нужно разработать проект строения, получить разрешение на возведение постройки и только после этого приступать к работам.
Участок земли
Выбирая участок, нужно помнить, что это место станет вашим домом на долгие годы. Важно учитывать климат, развитость инфраструктуры, подведены ли инженерные коммуникации.
Расположение
—Климат. Материалы для строительства выбирают в зависимости от климатической зоны, где расположен участок.
—Устойчивость грунта. Фундамент дома, построенного на песчаной или илистой почве, сооружается с учетом особенностей почвы.
—Наличие инженерных сетей рядом с участком. Размер сметы зависит от того, как далеко находятся линия электропередачи, проложен ли газопровод, канализация, центральное водоснабжение.
—Инфраструктура. Важно понимать, как далеко находятся магазины, поликлиника, школа, детский сад и другие организации, необходимые для комфортного проживания.
Категория земли
В России
семь категорий земельных угодий: поселения, земли сельскохозяйственного и промышленного назначения, особо охраняемые территории лесного и водного фондов, земли запаса. Характер использования каждой категории регулирует законодательство Российской Федерации (статья 7 Земельного кодекса). В некоторых случаях допускается переход из одной категории в другую.
Тип земли
Перед покупкой участка необходимо выяснить, к какой категории земли он принадлежит. От этого зависит, что можно строить на участке.
—ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) — здесь разрешается строительство зданий не выше трех этажей. На участке, принадлежащем к этой категории, можно возвести капитальное жилище и оформить регистрацию, но проект дома должен быть сделан лицензированной компанией и согласован с соответствующим государственным органом.
—КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство). Участки, расположенные на этой категории земель, не имеют ограничений по размеру и хорошо подходят для больших коттеджей, но предполагают сельскохозяйственную деятельность и отчеты в налоговой службе. Решить эту проблему можно, разбив яблоневый сад или построив теплицу.
—СПК (садоводческое некоммерческое объединение) и земли для дачного строительства. Садоводческие объединения предполагают постройку дома, оформить регистрацию в нем можно, если он является единственным жильем. Но следует помнить, что придется делать ежегодные взносы и выбирать председателя. Такая земля не находится в ведении администрации населенного пункта, она автономна, а все коммуникации необходимо проводить за свой счет. Это же относится к уборке мусора, очистке дорог от снега.
—ЛПХ (личное подсобное хозяйство). Возможность постройки дома на таком типе земель определяется местной администрацией и не имеет ограничений.
Уклон участка
Идеальный участок — ровный, с уклоном не более трех процентов. Максимальный уклон должен составлять десять процентов с южной стороны. В противном случае надел придется выравнивать.
Проект
Важный этап строительства дома — разработка проекта. В нем, помимо общего расположения комнат и этажности, указываются материалы, которые будут использованы при строительстве, а также схемы инженерных сетей. На этой стадии можно оптимально распределить бюджет, предотвратив непредвиденные расходы.
Технология строительства
Возведение стен потребует значительной части общей суммы расходов на строительство. При выборе материала стоит учитывать климатическую зону, скорость возведения, экономические преимущества.
Монолит
Дома из монолитных железобетонных конструкций дороги в возведении, но имеют ряд неоспоримых преимуществ. Толщина стен и отсутствие швов позволяют сэкономить на тепло- и шумоизоляции. В таких домах тепло зимой, прохладно летом, а посторонние звуки не проникают сквозь бесшовный железобетон. Кроме того, они защищены от перекоса из-за просадки фундамента, трещин и деформации проемов.
—Необходимость тщательного планирования технологических каналов (дымоходов, вентиляции и др.) до заливки конструкции без возможности дальнейшей переделки.
—Соблюдение температурного режима при строительстве (бетон при температуре от плюс пяти градусов начинает замерзать и требует подогрева или добавления специальных присадок).
—Распространение ударных шумов по всему зданию.
Сруб
Добротный и презентабельный сруб из цельных стволов деревьев обладает хорошей шумоизоляцией, не требует дополнительного утепления (при диаметре стволов от 30 сантиметров), не расположен к гнили и абсолютно экологичен. Недостатки — дороговизна и трудозатраты, так как обрезка и регулировка соединений выполняются вручную.
Кирпич
Кирпичные дома надежны, долговечны, пожаробезопасны. Кирпичу не страшны перепады температур, вредители (насекомые и грызуны), он не подвержен усадке.
—Из-за тяжести всей постройки необходим усиленный фундамент.
—Обязательная внутренняя отделка.
—Довольно долгое время возведения.
Каркас
Каркасные дома только набирают популярность в нашей стране. Построить такое сооружение можно быстро и с минимумом затрат. При правильном соблюдении технологии и тщательном выборе материалов каркасный дом будет обладать высокими эксплуатационными характеристиками. К плюсам такого жилища можно отнести:
—экологичность;
—легкость конструкции: использовать можно любой фундамент, вплоть до свайно-винтового, что немаловажно, если почва на участке неустойчива и грунтовые воды расположены близко к поверхности;
—зимой дом быстро прогревается;
—сейсмоустойчивость: Дерево прочно на разрыв;
—легкость в отделке и проведении коммуникаций.
Недостатки каркасных домов :
—горючесть материалов;
—подверженность гниению и воздействию насекомых;
—низкая шумоизоляция;
—летом такая постройка быстро нагревается и требует дополнительной вентиляции.
За каркасным домом важно ухаживать, периодически покрывая стены биозащитными и огнезащитными пропитками.
Строительные работы
После выбора и приобретения подходящего земельного участка необходимо приступить к его подготовке для следующих этапов строительства.
Земляные работы
Земляные работы включают в себя корчевание деревьев и кустарников, выравнивание, подсыпание грунта или плодородной земли, планирование и рытье траншей под фундамент и необходимые коммуникации, отвод грунтовых вод.
Создавая план участка, важно уделить внимание расположению построек, зоны отдыха, сад и огорода. Дом может располагаться в середине надела (центральная посадка), тогда усадьба будет иметь "задний" и "передний" двор; в конце (глубинная посадка) — только "передний" двор. В начале участка (передняя посадка) жилые постройки устанавливают редко, в основном когда есть сложности с подъездом.
В песчаных и супесчаных землях глубина траншей и котлованов без дополнительного укрепления стенок должна составлять не более 1,25 метра, для глины и суглинка это значение увеличивается до двух метров.
Фундамент
Фундамент — основа дома, которая будет защищать его от деформации и влаги.
1Столбчатый
2Ленточный
3Свайный
4Плитный
Что влияет на выбор вида фундамента:
—тип грунта;
—тяжесть нагрузки;
—глубина заложения.
Стены
По контуру будущих стен на фундаменте выполняется разметка с помощью веревки или лески и прокладывается гидроизоляция. Этот шаг одинаков для всех видов домов. При возведении коробки необходимо учесть количество и размер окон и дверей. Площадь проемов не должна быть более двадцати процентов от площади стен.
Важный момент при строительстве дома из тяжелых материалов (кирпич, газоблок и подобные) — укрепление дверных и оконных проемов армированием с последующей заливкой бетонной смесью. Это предотвратит деформирование стеклопакетов и дверных коробок под весом стен.
Конструкция каркасного дома должна быть надежно закреплена металлическими скобами или лентой и подготовлена к весу будущей крыши.
Кровля
Монтаж кровли начинается с возведения деревянной рамы. Стропила устанавливаются с учетом чердачного помещения и вида крыши. В местах повышенной снеговой нагрузки проводится усиление. На обрешетку монтируются листы ОСВ или фанеры, делается влаго- и теплоизоляция.
Основные функции, которые выполняет крыша, — легкое самоудаление осадков, качественная теплоизоляция и защита от ветра.
Крыши могут быть плоскими (с уклоном до 15 градусов) и скатными (более 15 градусов).
При выборе материала для кровли учитывается следующее:
—долговечность;
—пожаростойкость;
—вес;
—подходит ли уклон крыши для этого вида кровли.
От конструкции крыши зависит выбор материала для ее покрытия. Например, для простых скатных крыш подходят любые листовые, рулонные и мягкие виды кровли. Купольные и конические лучше накрывать битумной черепицей или сланцем.
Фасад
От выбора фасадного материала зависит не только то, как будет выглядеть дом, но и защита стен от воздействия внешних факторов.
Отделка фасада может быть сухой (монтаж с помощью крепежа) или мокрой (с использованием строительных смесей).
Популярные виды фасадных материалов:
—Декоративная штукатурка — самый простой и недорогой способ отделки. Эстетична, устойчива к неблагоприятным условиям внешней среды, хорошо отводит влагу, легко наносится. К минусам можно отнести возможные трещины и отслаивание, появление пятен.
—Натуральный или искусственный камень. Долговечен, красив, устойчив к влаге и температурам, не подходит для бюджетного проекта, так как имеет достаточно высокую цену.
—Облицовочный кирпич. Хорошо выдерживает атмосферные осадки, не требует ухода, надежен. Но имеет тяжелый вес и сложен в монтаже.
—Керамогранит. Один из самых прочных видов отделки. Минусы: большой вес, специфический монтаж, высокая цена.
—Сайдинг. Плюсы: демократичная цена, легкость, простота отделки, прочность. Недостатки: низкая теплоизоляция, сложность в замене поврежденного элемента, большой коэффициент линейного расширения.
Коммуникации
Как только работы по кровле и фасаду подошли к концу, необходимо приступить к прокладке коммуникаций.
Электрика
Перед прокладкой электропроводки составляется схема расположения розеток, выключателей, бытовых приборов. Важно, чтобы линии не пересекались и не соседствовали с водопроводными, канализационными трубами. Все линии проводов делаются строго горизонтально или вертикально, что облегчает внутреннюю отделку и поиск поврежденного провода.
При открытом способе все провода укладываются в специальные кабель-каналы, прячутся в плинтусах. Если дом деревянный — это единственный подходящий способ монтажа.
Закрытая проводка предполагает штробление стен. Разводка будет скрыта в полостях перегородок под слоем штукатурки.
Вода
При подключении дома к центральному водоснабжению мощности будут определяться магистралью. Владельцу необходимо подать документы и запросить разрешение. Ответственная инстанция выдаст все необходимые рекомендации по проведению водопроводной системы.
Децентрализованное водоснабжение подразумевает рытье колодца или бурение скважины. Общепринятые нормы водопотребления на одного человека — от 30 до 50 литров в день. Сюда же следует прибавить канализацию, душевую, полив насаждений. Учитывая то, что водоразбор в частном доме достаточно велик, к проектированию водопроводной системы и выбору источника воды важно подходить ответственно.
Канализация
В проекте канализационной системы учитываются:
—Число людей, проживающих в доме.
—Мощность пиковой нагрузки (когда вся сантехника работает одновременно).
—Пропускная способность (соотношение с объемом сточных вод, выходящих из дома).
—Близость грунтовых вод (они должны быть ниже канализации).
—Характер грунта (от этого зависит сложность и объем работ).
—Глубина залегания трубы (ниже промерзания земли).
—Характер участка (уклон, наличие водоемов, дренажа).
—Площадь, которую можно занять под канализационные сооружения.
Отопление
Система отопления в частном доме включает в себя котел, трубы, запорную систему (краны, коллекторы и прочее), батареи. При выборе котла необходимо учитывать вид топлива. Это может быть:
—Природный газ. Сейчас большинство домов отапливается газом, если есть возможность подключения к магистрали. Система полностью автоматизирована и не требует ручной подачи топлива.
—Твердое топливо. В твердотопливных котлах используют дрова, уголь, брикеты, пеллеты. Большой недостаток этого вида — самостоятельная загрузка и поддержание горения.
—Электричество. Дорогой вид отопления, но система полностью автономна и не требует обслуживания.
Внутренняя отделка
От того, как будет выглядеть дом изнутри, зависят уют и комфорт проживающих в нем.
Пол
Параметры, которые учитываются при выборе материала для финишной отделки пола — прочность, экологичность, пожаробезопасность.
Наиболее популярные варианты покрытий:
—Ламинат. Кладется на ровное основание с мягкой подложкой. Прост в монтаже, износостойкость варьируется в зависимости от класса.
—Пробковые плиты. Эстетично, долговечно, натурально. Хорошо поглощают звуки, амортизируют при падении, теплые на ощупь.
—Плитка. Обычно совмещается с системами теплого пола. Устойчива к влаге и истиранию.
—Паркетная доска. Выглядит изысканно и дорого, экологична, но не устойчива к ударным нагрузкам.
Стены
После обработки поверхностей стен можно приступить к их отделке:
—Вагонка. Самый экономичный вариант, легко выравнивает стены и скрывает коммуникации. Вагонку можно окрашивать в разные цвета.
—Обои. Большое разнообразие цветовой гаммы и узоров позволяет оформить интерьер на любой вкус. Обои малоустойчивы к влаге, механическому воздействию и недолговечны.
—Покраска. Довольно популярный вид отделки. Перед покраской стены необходимо выровнять.
—Декоративные пластиковые панели. Легки в монтаже и уходе, широкий выбор материалов, не нужно специально подготавливать стену для монтажа.
Потолок
В зависимости от предпочтений и интерьера потолок может быть выполнен из вагонки, декоративных панелей, гипсокартона, смонтирован подвесной или натяжной варианты. При выборе материалов необходимо обратить внимание на такие характеристики, как влагостойкость, устойчивость к перепадам температур (если дом не будет отапливаться в зимнее время), экологичность.
Мебель
Мебель стоит подбирать в соответствии с выбранным ранее стилем оформления. Чаще всего в загородных домах используют классический стиль, кантри, шале, прованс и эко.
Как узаконить строительство
Новая редакция дачной амнистии позволяет узаконить построенный на участке дом в несколько шагов:
—Подготовка технического плана кадастровым инженером.
—Замеры участка геодезистом.
—Подписание декларации на объект и передача документов в кадастровую палату.
—Подача заявления в Росреестр.
Андрей Лихачев, руководитель юридической компании "Хелп Консалтинг", обращает внимание: "Стоит удостовериться в том, что назначение земельного участка предусматривает строительство жилого дома. Если земля сельхозназначения, то построить на ней коттедж нельзя. С землями населенных пунктов таких проблем не возникает. Однако нужно помнить о необходимости соблюдения природоохранного законодательства. Например, заранее узнать, как правильно расположить септик и провести коммуникации, чтобы не получить штраф."
"После того как план и расположение дома определены, необходимо уведомить о начале строительства местную администрацию. И, дождавшись положительного ответа, начинать постройку. Когда дом будет готов, нужно вызвать кадастрового инженера, он подготовит технический план и направит в муниципалитет для проведения проверки вместе с уведомлением о завершении строительства. Если требования законодательства соблюдены, а построенный дом соответствует изначально направленному уведомлению, то придет положительный ответ. Документы администрация передаст в Росреестр самостоятельно," — добавляет Лихачев.
Советы экспертов
Анна Евсюкова, столкнувшаяся со строительством дома своими руками и прошедшая все этапы, советует: "Никогда не пренебрегайте заблаговременной планировкой дома. Очень важно тщательно продумать, как будут перемещаться люди внутри, чтобы передвижения были комфортными".
"Итоговая стоимость постройки дома всегда выше, чем та, что закладывалась в смете, на 20-30 процентов", — уточняет руководитель аналитического центра компании "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов.
Как отмечает член комитета по строительству Общественной организации "Деловая Россия
", владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров
, покупатель редко обращает внимание на состав земли при покупке участка. По словам эксперта, идеальный вариант — это песчаная почва. Суглинок или глина принесут позже много проблем с дренажом и канализацией.