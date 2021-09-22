https://ria.ru/20210922/dom-1751371444.html

Дом своими руками: от выбора участка до финишной отделки

Дом своими руками: от выбора участка до финишной отделки

Дом своими руками: от выбора участка до финишной отделки

Как правильно построить красивый дом с нуля своими руками, пошаговая инструкция, выбор участка, описание работ поэтапно — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T20:29

2021-09-22T20:29

2021-09-22T23:13

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

жилье

строительство

жкх

малоэтажное строительство

россия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Как правильно построить красивый дом с нуля своими руками, пошаговая инструкция, выбор участка, описание работ поэтапно — в материале РИА Новости.Как построить частный домСтроительство дома — это один из самых важных и полезных проектов в жизни любого человека. Но, начиная строительство, нужно помнить, что этот процесс довольно сложный, требует большого количества времени, специальных знаний и тщательного планирования бюджета.Планирование бюджетаПри планировании бюджета в первую очередь необходимо определиться с размерами дома: высотой, площадью, толщиной стен и фундамента, типом крыши.При выборе фундамента следует учитывать погодные условия региона, где будет строиться дом, состав почвы и материал, из которого будет возведен дом. Стены могут быть деревянными, кирпичными, бетонными. На общую стоимость сильно влияет тип кровли.Заранее следует получить разрешение на прокладку коммуникаций — электричества, отопления, водоснабжения, канализации, связи.Произвести необходимые расчеты можно самостоятельно, заказать услугу у специалиста или воспользоваться онлайн-калькулятором. Но стоит помнить, что от точности сметы зависит, насколько быстро будет построен дом, хватит ли имеющихся средств, придется ли брать кредит, или лучше отложить стройку.Что нужно учитывать при строительстве своими рукамиПеред началом строительства дома нужно разработать проект строения, получить разрешение на возведение постройки и только после этого приступать к работам.Участок землиВыбирая участок, нужно помнить, что это место станет вашим домом на долгие годы. Важно учитывать климат, развитость инфраструктуры, подведены ли инженерные коммуникации.РасположениеКатегория землиВ России семь категорий земельных угодий: поселения, земли сельскохозяйственного и промышленного назначения, особо охраняемые территории лесного и водного фондов, земли запаса. Характер использования каждой категории регулирует законодательство Российской Федерации (статья 7 Земельного кодекса). В некоторых случаях допускается переход из одной категории в другую.Тип землиПеред покупкой участка необходимо выяснить, к какой категории земли он принадлежит. От этого зависит, что можно строить на участке.Уклон участкаИдеальный участок — ровный, с уклоном не более трех процентов. Максимальный уклон должен составлять десять процентов с южной стороны. В противном случае надел придется выравнивать.ПроектВажный этап строительства дома — разработка проекта. В нем, помимо общего расположения комнат и этажности, указываются материалы, которые будут использованы при строительстве, а также схемы инженерных сетей. На этой стадии можно оптимально распределить бюджет, предотвратив непредвиденные расходы.Технология строительстваВозведение стен потребует значительной части общей суммы расходов на строительство. При выборе материала стоит учитывать климатическую зону, скорость возведения, экономические преимущества.МонолитДома из монолитных железобетонных конструкций дороги в возведении, но имеют ряд неоспоримых преимуществ. Толщина стен и отсутствие швов позволяют сэкономить на тепло- и шумоизоляции. В таких домах тепло зимой, прохладно летом, а посторонние звуки не проникают сквозь бесшовный железобетон. Кроме того, они защищены от перекоса из-за просадки фундамента, трещин и деформации проемов.К минусам можно отнести:СрубДобротный и презентабельный сруб из цельных стволов деревьев обладает хорошей шумоизоляцией, не требует дополнительного утепления (при диаметре стволов от 30 сантиметров), не расположен к гнили и абсолютно экологичен. Недостатки — дороговизна и трудозатраты, так как обрезка и регулировка соединений выполняются вручную.КирпичКирпичные дома надежны, долговечны, пожаробезопасны. Кирпичу не страшны перепады температур, вредители (насекомые и грызуны), он не подвержен усадке.Недостатки:КаркасКаркасные дома только набирают популярность в нашей стране. Построить такое сооружение можно быстро и с минимумом затрат. При правильном соблюдении технологии и тщательном выборе материалов каркасный дом будет обладать высокими эксплуатационными характеристиками. К плюсам такого жилища можно отнести:Недостатки каркасных домов : За каркасным домом важно ухаживать, периодически покрывая стены биозащитными и огнезащитными пропитками.Строительные работыПосле выбора и приобретения подходящего земельного участка необходимо приступить к его подготовке для следующих этапов строительства.Земляные работыЗемляные работы включают в себя корчевание деревьев и кустарников, выравнивание, подсыпание грунта или плодородной земли, планирование и рытье траншей под фундамент и необходимые коммуникации, отвод грунтовых вод.Создавая план участка, важно уделить внимание расположению построек, зоны отдыха, сад и огорода. Дом может располагаться в середине надела (центральная посадка), тогда усадьба будет иметь "задний" и "передний" двор; в конце (глубинная посадка) — только "передний" двор. В начале участка (передняя посадка) жилые постройки устанавливают редко, в основном когда есть сложности с подъездом.В песчаных и супесчаных землях глубина траншей и котлованов без дополнительного укрепления стенок должна составлять не более 1,25 метра, для глины и суглинка это значение увеличивается до двух метров.ФундаментФундамент — основа дома, которая будет защищать его от деформации и влаги.Виды фундамента:Что влияет на выбор вида фундамента:СтеныПо контуру будущих стен на фундаменте выполняется разметка с помощью веревки или лески и прокладывается гидроизоляция. Этот шаг одинаков для всех видов домов. При возведении коробки необходимо учесть количество и размер окон и дверей. Площадь проемов не должна быть более двадцати процентов от площади стен.Важный момент при строительстве дома из тяжелых материалов (кирпич, газоблок и подобные) — укрепление дверных и оконных проемов армированием с последующей заливкой бетонной смесью. Это предотвратит деформирование стеклопакетов и дверных коробок под весом стен.Конструкция каркасного дома должна быть надежно закреплена металлическими скобами или лентой и подготовлена к весу будущей крыши.КровляМонтаж кровли начинается с возведения деревянной рамы. Стропила устанавливаются с учетом чердачного помещения и вида крыши. В местах повышенной снеговой нагрузки проводится усиление. На обрешетку монтируются листы ОСВ или фанеры, делается влаго- и теплоизоляция.Основные функции, которые выполняет крыша, — легкое самоудаление осадков, качественная теплоизоляция и защита от ветра.Крыши могут быть плоскими (с уклоном до 15 градусов) и скатными (более 15 градусов).При выборе материала для кровли учитывается следующее:От конструкции крыши зависит выбор материала для ее покрытия. Например, для простых скатных крыш подходят любые листовые, рулонные и мягкие виды кровли. Купольные и конические лучше накрывать битумной черепицей или сланцем.ФасадОт выбора фасадного материала зависит не только то, как будет выглядеть дом, но и защита стен от воздействия внешних факторов.Отделка фасада может быть сухой (монтаж с помощью крепежа) или мокрой (с использованием строительных смесей).Популярные виды фасадных материалов:КоммуникацииКак только работы по кровле и фасаду подошли к концу, необходимо приступить к прокладке коммуникаций.ЭлектрикаПеред прокладкой электропроводки составляется схема расположения розеток, выключателей, бытовых приборов. Важно, чтобы линии не пересекались и не соседствовали с водопроводными, канализационными трубами. Все линии проводов делаются строго горизонтально или вертикально, что облегчает внутреннюю отделку и поиск поврежденного провода.При открытом способе все провода укладываются в специальные кабель-каналы, прячутся в плинтусах. Если дом деревянный — это единственный подходящий способ монтажа.Закрытая проводка предполагает штробление стен. Разводка будет скрыта в полостях перегородок под слоем штукатурки.ВодаПри подключении дома к центральному водоснабжению мощности будут определяться магистралью. Владельцу необходимо подать документы и запросить разрешение. Ответственная инстанция выдаст все необходимые рекомендации по проведению водопроводной системы.Децентрализованное водоснабжение подразумевает рытье колодца или бурение скважины. Общепринятые нормы водопотребления на одного человека — от 30 до 50 литров в день. Сюда же следует прибавить канализацию, душевую, полив насаждений. Учитывая то, что водоразбор в частном доме достаточно велик, к проектированию водопроводной системы и выбору источника воды важно подходить ответственно.КанализацияВ проекте канализационной системы учитываются:ОтоплениеСистема отопления в частном доме включает в себя котел, трубы, запорную систему (краны, коллекторы и прочее), батареи. При выборе котла необходимо учитывать вид топлива. Это может быть:Внутренняя отделкаОт того, как будет выглядеть дом изнутри, зависят уют и комфорт проживающих в нем.ПолПараметры, которые учитываются при выборе материала для финишной отделки пола — прочность, экологичность, пожаробезопасность.Наиболее популярные варианты покрытий:СтеныПосле обработки поверхностей стен можно приступить к их отделке:ПотолокВ зависимости от предпочтений и интерьера потолок может быть выполнен из вагонки, декоративных панелей, гипсокартона, смонтирован подвесной или натяжной варианты. При выборе материалов необходимо обратить внимание на такие характеристики, как влагостойкость, устойчивость к перепадам температур (если дом не будет отапливаться в зимнее время), экологичность.МебельМебель стоит подбирать в соответствии с выбранным ранее стилем оформления. Чаще всего в загородных домах используют классический стиль, кантри, шале, прованс и эко.Как узаконить строительствоНовая редакция дачной амнистии позволяет узаконить построенный на участке дом в несколько шагов:Андрей Лихачев, руководитель юридической компании "Хелп Консалтинг", обращает внимание: "Стоит удостовериться в том, что назначение земельного участка предусматривает строительство жилого дома. Если земля сельхозназначения, то построить на ней коттедж нельзя. С землями населенных пунктов таких проблем не возникает. Однако нужно помнить о необходимости соблюдения природоохранного законодательства. Например, заранее узнать, как правильно расположить септик и провести коммуникации, чтобы не получить штраф."Советы экспертовАнна Евсюкова, столкнувшаяся со строительством дома своими руками и прошедшая все этапы, советует: "Никогда не пренебрегайте заблаговременной планировкой дома. Очень важно тщательно продумать, как будут перемещаться люди внутри, чтобы передвижения были комфортными".Как отмечает член комитета по строительству Общественной организации "Деловая Россия", владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров, покупатель редко обращает внимание на состав земли при покупке участка. По словам эксперта, идеальный вариант — это песчаная почва. Суглинок или глина принесут позже много проблем с дренажом и канализацией.

https://realty.ria.ru/20210713/dom-1741102952.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), жилье, строительство, жкх, малоэтажное строительство, россия