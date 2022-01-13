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Чтобы не остаться без света: как подвести электричество к дому или участку
Подключение электричества к участку: как провести к дому свет
Чтобы не остаться без света: как подвести электричество к дому или участку
Любой участок, на котором планируется постройка дома, нуждается в подключении электричества. Эта процедура имеет подводные камни и зачастую вызывает много... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:18
2022-01-13T14:18
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
электричество
жкх
россети
россия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Любой участок, на котором планируется постройка дома, нуждается в подключении электричества. Эта процедура имеет подводные камни и зачастую вызывает много вопросов у собственников. О том, как законно провести свет к дому, куда обращаться и какие документы нужны для подачи заявки на подключение, — в материале РИА Новости.Подключение электричестваПодключение света — это обязательная процедура, необходимая, помимо прочего, чтобы местная администрация признала дом жилым. Это правило обусловлено п.12. Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47.Проведение электричества доступно на участках с уже построенным домом, так и на территории без строений. Во втором случае коммуникацией можно пользоваться через счетчик в отдельно установленном металлическом ящике.Всего существует три категории надежности электропитания, которые определяются с учетом вида объекта:Куда обращатьсяПрежде чем начать подключение электричества, необходимо выяснить, к какой сетевой организации относится участок. По информации ФАС, для этого нужно обратиться в местный орган самоуправления с запросом на определение принадлежности объектов электросетевого хозяйства. Обычно эта процедура занимает до 15 дней, после чего владелец участка получает нужную информацию и может подавать заявление на подключение в ту сетевую организацию, чья инфраструктура находится ближе всего к границам объекта.Еще один более быстрый способ найти организацию — воспользоваться справочными интернет-ресурсами, например, в Москве или МО можно посмотреть интересующие объекты электросетевого хозяйства на сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства, указав координаты и параметры технического присоединения.ПравилаС 1 июля 2020 года вступили в силу новые правила по подключению электроснабжения и учету. Так, обычным гражданам теперь не нужно нести ответственность за учет приборов — платить за их установку и поверку. Эти обязанности теперь на плечах сетевых компаний, которые предоставляют ресурс, а владельцу участка остается лишь следить за сохранностью оборудования и вовремя оповещать специалистов в случае поломок.Кроме того, заявку на подключение можно оставлять в электронном виде, например, на портале электросетевых услуг “Россети”, выбрав нужную область или край.На частный дом выделяется только до 15 кВт, которых хватает для бытовых нужд — электрического отопления и водоснабжения, работы бытовой техники, освещения и др.ТребованияДля подключения участка к электросети существуют следующие требования:Способы подключенияПодключить электричество можно двумя способами:Что делать в случае отказаОтказать в подключении могут по нескольким причинам:Если причина в удаленности объекта, то есть два варианта развития событий: оплатить дорогостоящие работы по устройству подстанции либо решать вопрос, например, за счет электрогенератора.Если участок с долгами, то в первую очередь необходимо погасить их и только после этого снова подавать заявку на подключение.Случай с неверно заполненной заявкой считается самым безобидным. Достаточно заново пересмотреть исходные данные об участке и заполнить заявку согласно правилам.Как подключить электричествоДля подключения электричества можно обратиться в местный орган самоуправления или воспользоваться информационным порталом. Чтобы процедура прошла успешно, нужно заранее подготовить документы, узнать сроки и стоимость услуги.Документы для подключенияВ список документов для подачи заявки входят:Само заявление включает следующие сведения:Образец заявления можно посмотреть и скачать здесь.СрокиЕсли раньше технологическое присоединение участка к электроснабжению предполагало срок от четырех месяцев до полугода, то с апреля 2021 года согласно постановлению Правительства РФ № 639 от 26.04.2021 этот срок сократился до 30 рабочих дней. Но в этом случае сокращенный период предполагает отсутствие возражений от владельцев соседних участков, которые находятся между линией электричества и домом заявителя. Кроме того, расстояние от сети от дома должно быть не более 15 метров и класс напряжения не более 0,4 кВ."В иных ситуациях, когда требуется мощность до 670 кВт, срок может увеличиваться до 4 месяцев", — добавил Дмитрий Бурняшев, юрист и эксперт по вопросам ЖКХ.За это время сетевая организация обеспечивает участок оборудованием и необходимыми постройками для подключения.ЦенаЧтобы подключить электричество, по закону физическим лицам необходимо заплатить 550 рублей — льготную сумму для всех граждан, выбравших электропитание мощностью до 15 кВт. По словам эксперта, если для участка необходимо больше электроэнергии, то за один добавленный кВт нужно заплатить сумму согласно тарифной сетке конкретной организации и региона.Что делать после заключения договораПосле заключения договора проводятся работы по подключению, затем по их завершении необходимо уведомить поставщика услуг и составить акт о технологическом присоединении к электросетям. Для этого можно зайти на портал “Госуслуги” и заполнить заявку на выдачу документа о подключении к сетям.Подготовить акт должны бесплатно не более чем за 20 дней.
https://ria.ru/20201028/dacha-1581860946.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), электричество, жкх, россети, россия
14:18 13.01.2022
 

Чтобы не остаться без света: как подвести электричество к дому или участку

© Depositphotos / HayDmitriyПодключение электричества к участку
Подключение электричества к участку - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Подключение электричества к участку
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Любой участок, на котором планируется постройка дома, нуждается в подключении электричества. Эта процедура имеет подводные камни и зачастую вызывает много вопросов у собственников. О том, как законно провести свет к дому, куда обращаться и какие документы нужны для подачи заявки на подключение, — в материале РИА Новости.

Подключение электричества

Подключение света — это обязательная процедура, необходимая, помимо прочего, чтобы местная администрация признала дом жилым. Это правило обусловлено п.12. Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47.
Проведение электричества доступно на участках с уже построенным домом, так и на территории без строений. Во втором случае коммуникацией можно пользоваться через счетчик в отдельно установленном металлическом ящике.
Всего существует три категории надежности электропитания, которые определяются с учетом вида объекта:
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК)
Сотрудник ПАО Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сотрудник ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК)
  • Первая категория — самый надёжный вариант подключения, осуществляемый за счет сразу двух источников электропитания. Эта категория предусмотрена для важных объектов — например, для больниц или химпредприятий.
  • Вторая категория — требования по надежности ниже первой, но выше третьей. Такой тип электроснабжения используется в школах и других муниципальных учреждениях.
  • Третья категория — самая распространенная, которая используется и в частных домах. Перебои в таком подключении встречаются чаще всего, но обычно проблемы быстро решаются специальными службами и установкой генераторов владельцами.

Куда обращаться

Прежде чем начать подключение электричества, необходимо выяснить, к какой сетевой организации относится участок. По информации ФАС, для этого нужно обратиться в местный орган самоуправления с запросом на определение принадлежности объектов электросетевого хозяйства. Обычно эта процедура занимает до 15 дней, после чего владелец участка получает нужную информацию и может подавать заявление на подключение в ту сетевую организацию, чья инфраструктура находится ближе всего к границам объекта.
© Pixabay / StartupStockPhotosМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Pixabay / StartupStockPhotos
Мужчина с ноутбуком
Еще один более быстрый способ найти организацию — воспользоваться справочными интернет-ресурсами, например, в Москве или МО можно посмотреть интересующие объекты электросетевого хозяйства на сайте департамента жилищно-коммунального хозяйства, указав координаты и параметры технического присоединения.

Правила

С 1 июля 2020 года вступили в силу новые правила по подключению электроснабжения и учету. Так, обычным гражданам теперь не нужно нести ответственность за учет приборов — платить за их установку и поверку. Эти обязанности теперь на плечах сетевых компаний, которые предоставляют ресурс, а владельцу участка остается лишь следить за сохранностью оборудования и вовремя оповещать специалистов в случае поломок.
Кроме того, заявку на подключение можно оставлять в электронном виде, например, на портале электросетевых услуг “Россети”, выбрав нужную область или край.
На частный дом выделяется только до 15 кВт, которых хватает для бытовых нужд — электрического отопления и водоснабжения, работы бытовой техники, освещения и др.
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Требования

Для подключения участка к электросети существуют следующие требования:
  • подключение частных домов выполняется только по третьей категории электроснабжения;
  • по умолчанию для объекта доступно 15 кВт на бесплатной основе, если нужно больше — необходимо отправлять запрос в ту организацию, которая предоставляет электричество, и дополнительно оплачивать каждый кВт;
  • нужно, чтобы линия электропередачи была максимально близко к объекту: для города расстояние не должно превышать 300 метров, для сельской местности — 500 метров. Если не получается соблюдать эти рамки, то учреждение может отказать в услуге или предоставить счет — полную стоимость работ и всех материалов, что может стоить баснословных денег (до миллиона рублей).
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Способы подключения

Подключить электричество можно двумя способами:
  • По воздуху. Самый распространенный способ подключения с применением изолированного электрокабеля. По правилам он должен входить в дом на высоте не ниже 2,75 метра, при этом столб, который служит опорой для провода, должен быть на расстоянии не более 10 метров от объекта.
  • Под землей. Для подключения чаще всего используется бронированный кабель с защитой в виде гофрированной трубы, которая кладется на глубине 0,8 метра. Такой способ более трудозатратный и к тому же требует дополнительной оплаты.

Что делать в случае отказа

Отказать в подключении могут по нескольким причинам:
  • участок находится далеко от линии электропередачи;
  • владелец купил участок с долгами, при этом в договоре купли-продажи указано, что все задолженности переходят новому владельцу;
  • отсутствие в заявке необходимой информации об участке.
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Если причина в удаленности объекта, то есть два варианта развития событий: оплатить дорогостоящие работы по устройству подстанции либо решать вопрос, например, за счет электрогенератора.
Если участок с долгами, то в первую очередь необходимо погасить их и только после этого снова подавать заявку на подключение.
Случай с неверно заполненной заявкой считается самым безобидным. Достаточно заново пересмотреть исходные данные об участке и заполнить заявку согласно правилам.

Как подключить электричество

Для подключения электричества можно обратиться в местный орган самоуправления или воспользоваться информационным порталом. Чтобы процедура прошла успешно, нужно заранее подготовить документы, узнать сроки и стоимость услуги.

Документы для подключения

В список документов для подачи заявки входят:
© РИА Новости / Максим БлиновПаспорт Российской Федерации
Паспорт Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Паспорт Российской Федерации
  • паспорт собственника;
  • право собственности на участок и дом;
  • копия ИНН;
  • межевой план участка (с учетом водопровода, газопровода и канализации) с приблизительным расположением линий электропередач;
  • список устройств, которые будут потреблять энергию.
Само заявление включает следующие сведения:
  • информация о заявителе (данные из паспорта);
  • причина подключения (например, строительство или расширение участка);
  • мощности используемых устройств с указанием кВт;
  • сроки строительных работ и начала эксплуатации объекта;
  • категория надежности электроснабжения;
  • подпись и дата;
  • документы, перечисленные выше.
Образец заявления можно посмотреть и скачать здесь.
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Сроки

Если раньше технологическое присоединение участка к электроснабжению предполагало срок от четырех месяцев до полугода, то с апреля 2021 года согласно постановлению Правительства РФ № 639 от 26.04.2021 этот срок сократился до 30 рабочих дней. Но в этом случае сокращенный период предполагает отсутствие возражений от владельцев соседних участков, которые находятся между линией электричества и домом заявителя. Кроме того, расстояние от сети от дома должно быть не более 15 метров и класс напряжения не более 0,4 кВ.
"В иных ситуациях, когда требуется мощность до 670 кВт, срок может увеличиваться до 4 месяцев", — добавил Дмитрий Бурняшев, юрист и эксперт по вопросам ЖКХ.
За это время сетевая организация обеспечивает участок оборудованием и необходимыми постройками для подключения.

Цена

Чтобы подключить электричество, по закону физическим лицам необходимо заплатить 550 рублей — льготную сумму для всех граждан, выбравших электропитание мощностью до 15 кВт. По словам эксперта, если для участка необходимо больше электроэнергии, то за один добавленный кВт нужно заплатить сумму согласно тарифной сетке конкретной организации и региона.
© АГН "Москва"Страница "Госуслуги" на экране смартфона
Страница Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© АГН "Москва"
Страница "Госуслуги" на экране смартфона

Что делать после заключения договора

После заключения договора проводятся работы по подключению, затем по их завершении необходимо уведомить поставщика услуг и составить акт о технологическом присоединении к электросетям. Для этого можно зайти на портал “Госуслуги” и заполнить заявку на выдачу документа о подключении к сетям.
Подготовить акт должны бесплатно не более чем за 20 дней.
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЭлектричествоЖКХРоссетиРоссия
 
 
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