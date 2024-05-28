Как подключить участок к электричеству: порядок действий, сколько это стоит

Любой участок, на котором планируется постройка частного дома, нуждается в подключении электричества. В этой области есть свои подводные камни, а потому у собственников нередко возникает много вопросов. О том, как законно провести свет к земельному участку и подключить постройки, куда подать заявку и сколько она рассматривается — в материале РИА Новости.

Что такое технологическое присоединение и кто может подключить участок

Технологическое присоединение — это комплекс мероприятий, направленный на установление возможности использования электрической энергии объектом капитального строительства.

"Технологическое присоединение, простыми словами, это процесс, при котором энергетики протягивают провода от государственной или муниципальной линии электропередач (ЛЭП) к участку, чтобы у вас в розетках появился ток. Базовым документом в этой сфере является ФЗ "Об электроэнергетике" № 35-ФЗ , а детальный порядок действий закреплен в Постановлении Правительства РФ № 861 ", — уточняет Андрей Посаков, генеральный директор агентства элитной недвижимости Ashtons International Realty.

Сергей Толкачев, профессор Финансового Университета при Правительстве РФ отмечает, что подключить участок могут частные лица — собственники земельных участков или домов, желающие провести электричество,а также юридические лица — компании, которым необходимо электроснабжение для производственных, коммерческих или иных нужд. Основным исполнителем услуги технологического присоединения является сетевая организация (например, ПАО "Россети", АО "Мосэнергосбыт" и др., в зависимости от региона).

Шаг 1. Определяем сетевую организацию и рассчитываем мощность

Прежде чем начать подключение электричества, необходимо выяснить, к какой сетевой организации относится участок. По информации ФАС , для этого нужно обратиться в местный орган самоуправления с запросом на определение принадлежности объектов электросетевого хозяйства. владелец участка получает нужную информацию и может подавать заявление на подключение в ту сетевую организацию, чья инфраструктура находится ближе всего к границам объекта. При этом важно выбрать линию с подходящим напряжением.

Осуществлять технологическое присоединение, как уточняет Андрей Посаков, имеют право только сетевые организации. Никакие частные электрики или подрядчики без актов от сетевой компании не имеют права самостоятельно подключать объект к магистральной сети. Технологическое присоединение осуществляет та сетевая организация, чьи столбы или подстанции находятся на наименьшем расстоянии от границ участка. В большинстве регионов России сетевой компанией являются Россети.

Как узнать, к какой электросети относится участок

Какая именно сетевая организация обслуживает Ваш участок можно узнать несколькими способами:

через официальный запрос в местную администрацию;

на публичной кадастровой карте Росреестра (pkk.rosreestr.ru) по кадастровому номеру надо найти, кому принадлежат ближайшие трансформаторные подстанции и линии ЛЭП;

найти ближайший столб или трансформаторную будку от вашего участка, на котором будет указана аббревиатура или логотип владельца;

через запрос в крупнейшую сетевую организацию Вашего региона, чаще Россети;

через единый портал электросетевых услуг (портал-тп.рф) при подаче заявки на подключение.

© iStock.com / francescomoufotografo Инженеры и технические специалисты изучают проект строительства жилого участка © iStock.com / francescomoufotografo Инженеры и технические специалисты изучают проект строительства жилого участка

Сколько киловатт нужно для частного дома

Важный этап — определить, какая мощность необходима для строений, которые будут размещаться на присоединяемом к сети участке. От количества выбранных киловатт напрямую зависит стоимость подключения. Для частных домовладений лучше всего подходит вариант подключения к линии 0,4 кВ, для этого потребуется установка счетчика, провода и опор, если линия находится на удалении от дома. Возможно также подключиться к линиям 6 и 10 кВ, но в этом случае требуется также установка трансформаторной подстанции.

"Расход электроэнергии во многом будет зависеть от того, чем будет отапливаться дом и какой техникой вы будете пользоваться. Подключение 5-10 кВт будет достаточно для дачных домиков, где отопление идет от магистрального газа, а из основной техники будет холодильник, стиральная машина, чайник и телевизор. Но при одновременном использовании всех электрических приборов может "выбить" автоматы от перегрузки сети. 15 кВт подойдет для полноценного проживания загородного дома и пользования всей основной бытовой техников даже одновременно. Если же отопление дома будет полностью электрическим, то необходимо будет подключение до 30 кВт и подойдет для больших коттеджей", — поясняет Андрей Посаков.

Для того, чтобы примерно рассчитать данный показатель, необходимо составить перечень основных приборов и устройств, которые будут потреблять электроэнергию в доме, а затем суммировать то количество киловатт, которые они одновременно будут расходовать.

Рекомендуемые значения:

до 100 кв. м (без электроплиты, газ): 5-7 кВт;

до 150 кв. м (частичное использование электроприборов, газ): 10-15 кВт;

более 150 кв. м (с электроплитой, отоплением, множеством приборов): 15 кВт и выше.

"Зачастую сетевые организации предлагают присоединение на 15 кВт, что является стандартным для большинства частных домов. Если вы уверены, что вам нужно меньше, можно попробовать заявить меньшую мощность, но при расчете стоимости, как правило, ориентируются на стандартные пакеты", — говорит Сергей Толкачев.

Рассчитать примерную необходимую мощность для жилого дома можно, например, при помощи онлайн-калькуляторов.

© iStock.com / Milan Markovic Мужчина пользуется ноутбуком на веранде © iStock.com / Milan Markovic Мужчина пользуется ноутбуком на веранде

Шаг 2. Подаем заявку через Госуслуги или сайт сетевой компании

Для подключения электричества можно подать заявку через личный кабинет информационный портал Россетти или отправить заявление на портал "Госуслуги". Форму заявки можно найти на самом портале в разделе "Стройка — недвижимость".

Согласно п. 6 Постановления Правительства РФ № 861 , сетевая организация не имеет права отказать в заключении договора, если техническая возможность существует. Эта услуга полностью цифровизирована. В п.8 постановления прописана обязанность принимать заявки через личный кабинет на сайте или через портал "Госуслуги". Чтобы процедура прошла успешно нужно заранее подготовить документы, узнать сроки и стоимость услуги.

"Можно также и подать заявку со всеми документами оффлайн: в центре обслуживания клиентов той сетевой компании, к чьим сетям планируете подключаться (например, местный филиал "Россетей"), через ближайший офис "Мои документы", но только если между МФЦ и вашей сетевой организацией заключено соответствующее соглашение. Возможно также отправить заполненное заявление и весь пакет копий документов заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении на официальный почтовый адрес сетевой компании", — уточняет Андрей Посаков.

Какие документы нужны для подключения электричества

Список документов, которые необходимо предоставить вне зависимости от формы подачи:

копия паспорта гражданина РФ (основной разворот с фото и страница с актуальной регистрацией), а если подает представитель — нотариально заверенная доверенность и паспорт доверенного лица.

документы на право собственности (выписка из ЕГРН, желательно не старше 30 дней). Важное уточнение: границы участка должны быть четко определены, то есть на участке должно быть проведено межевание.

ситуационный план — это схема, которая показывает, где именно находится ваш участок относительно ближайших ориентиров (дорог, соседних участков, населенных пунктов, существующих ЛЭП). Можно использовать распечатку или скриншот с официальной Публичной кадастровой карты (pkk.rosreestr.ru) или карты Яндекс, где четко виден ваш участок и его кадастровый номер.

Если собственник участка имеет право на льготы, нужно приложить и подтверждающие это документы. Для юридических лиц также требуется подать учредительные документы, если есть, документы, подтверждающие право собственности на дом (если он уже построен).

Как заполнить заявление на технологическое присоединение

Образец заявления можно посмотреть и скачать здесь . Заявление включает следующие сведения:

информацию о заявителе (данные из паспорта);

причину подключения (например, строительство или расширение участка);

мощности используемых устройств с указанием кВт;

сроки строительных работ и начала эксплуатации объекта;

категорию надежности электроснабжения;

подпись и дату.

В самом бланке заявления (онлайн или офлайн) важно указать, какую технику планируется подключать и какая мощность требуется. Андрей Посаков поясняет, что для стандартного бытового подключения до 15 кВт достаточно будет написать формулировку: "Вводное устройство (ВРУ) земельного участка, включая бытовые электроприборы, освещение и строительный инструмент".

Шаг 3. Получаем договор и технические условия (ТУ)

Просто подключить участок к расположенным рядом с ним электросетям не достаточно, это будет считаться самовольным подключением, которое наказывается по закону. Для того, чтобы энергетики приступили к работам, в результате выполнения которых гражданин сможет пользоваться электрической энергией на законных основаниях, необходимо заключить договор. В этом документе будут прописаны все аспекты взаимодействия организации и владельца участка.

"В течение 15 дней с момента подачи заявки сетевая компания обязана разместить в вашем личном кабинете условия договора, технические условия (ТУ) и счет для оплаты (п. 15 Правил). Согласно актуальным нормам, договор считается заключенным в день оплаты данного счета", — говорит Андрей Посаков.

При офлайн подаче документов у сетевой компании есть те же 15 рабочих дней со дня получения бумажной заявки, чтобы подготовить проект договора, ТУ и счет. Далее добавляется время на физическую доставку.

© iStock.com / francescomoufotografo Электрик прокладывает кабель между зажимами розетки во время подключения электричества © iStock.com / francescomoufotografo Электрик прокладывает кабель между зажимами розетки во время подключения электричества

Что включают технические условия для подключения

Вместе с договором на оказание услуг собственнику участка также высылается и перечень технических условий, которые нужно выполнить для присоединения к электросетям. Сюда включается все оборудование, которое будет располагаться после смонтированного энергетиками счетчика, а также перечень работ, которые должен сделать собственник к приезду специалистов. Некоторые пункты могут носить рекомендательный характер, а также в этом документе прописываются обязанности энергетиков относительно той части работ, которую они должны выполнить.

Если гражданин согласен с представленным ему списком, он выполняет их и направляет в организацию соответствующее уведомление.

Шаг 4. Выполняем мероприятия на участке: щиток, счетчик, кабель

После подписания договора необходимо:

установить на опоре на границе участка вводный щиток;.

монтировать прибор учета электроэнергии, требуется использовать интеллектуальные приборы учета, которые сами передают показания;

проложить кабель от границы участка до дома и подключить его к щитку.

Параллельно сетевая организация выполняет свою часть работ: прокладывает линии электропередачи до границы вашего участка, если их там нет. Все работы должны выполняться лицензированными специалистами (при подключении от сетевой организации). Также должны соблюдаться правила устройства электроустановок. Счетчик и щиток должны быть опломбированы представителем сетевой организации.

Требования к установке счетчика и щитка

Электросчетчик обычно устанавливается на границе участка (на столбе) или на наружной стене дома. В некоторых случаях, если дом находится далеко от границы участка, счетчик может быть установлен на стене дома, а щиток ввода – на столбе. "Счетчик должен быть сертифицирован, внесен в государственный реестр средств измерений, иметь действующую поверку. Сетевая организация может предъявить свои требования к модели счетчика. Также счетчик должен быть легко доступен для снятия показаний и обслуживания", — отмечает Сергей Толкачев.

Электрический щиток, по словам эксперта, устанавливается на границе участка (на столбе) или на стене дома, рядом со счетчиком. Он должен быть оснащен автоматическими выключателями (вводным и отходящими) для защиты от перегрузок и короткого замыкания. Желательно использовать влагозащищенный щиток, особенно если он устанавливается на улице. Обязательно должно быть выполнено заземление щитка.

© iStock.com / juraj kral Электрик измеряет электрический ток на распределительной коробке © iStock.com / juraj kral Электрик измеряет электрический ток на распределительной коробке

Шаг 5. Проверяем подключение и подписываем акты

После того, как все необходимые манипуляции завершены, собственнику необходимо не только принять готовую работу, но и убедиться, что электроэнергия поступает без перебоев, и все мероприятия выполнены качественно. Энергетики, со своей стороны, проверяют, насколько заявитель выполнен технические условия присоединения (если результат подобной проверки отрицательный, собственнику может быть выдано предписание на устранение выявленных недостатков).

В результате всех проверок необходимо уведомить поставщика услуг и составить акт о технологическом присоединении к электросетям. Для этого можно зайти на портал “ Госуслуги ” и заполнить заявку на выдачу документа о подключении к сетям.

"Важно помнить, что технологическое присоединение считается полностью завершенным только тогда, когда подписан финальный документ — Акт об осуществлении технологического присоединения, а на вашем столбе установлен опломбированный прибор учета (счетчик)", — говорит Андрей Посаков.

Финальный этап — заключение договора с поставщиком электроэнергии, после чего собственник получит абонентский номер, сможет использовать электричество для своих целей и оплачивать его поставщику.

Сколько стоит подключение электричества к участку в 2026 году

В среднем по России стоимость 1 кВт составляет от 10 000 до 25 000 рублей. Например, в Московской области в 2026 году подключение 15 кВт по льготной ставке обходится в 357 885 рублей (15 × 23 859 руб.). В Ленинградской области услуга обойдется в 1304,42 руб. за 1 кВт.

В 2026 году при подаче заявки на стандартные 15 кВт базовая стоимость технологического присоединения составит от 80 000 до 170 000 рублей. Итоговый расчет зависит от региона, где расположен участок, а также от расстояния до ближайшей подходящей точки сети.

© iStock.com / Irina Velichkina Мастер выполняет проект по подключению электричества в доме © iStock.com / Irina Velichkina Мастер выполняет проект по подключению электричества в доме

Тарифы по регионам: стоимость технологического присоединения за 1 кВт

В 2026 году для подключения 15 кВт доступны три основных тарифа:

льготная ставка;

льготная ставка для отдельных категорий граждан;

стандартизированная ставка.

Стоимость по каждому из тарифов устанавливается индивидуально на уровне субъекта Российской Федерации региональным тарифным органом:

Льготная стоимость для многодетных, инвалидов и ветеранов

Льготы на подключение предусмотрены для многодетных семей, ветеранов боевых действий, инвалиды I и II групп, семей с детьми-инвалидами, малоимущим гражданам и для лиц, пострадавшие от радиационных аварий.

Для получения льготного тарифа 1 110 руб./кВт необходимо приложить к заявке копию удостоверения многодетной семьи (образец — приложение к приказу Минтруда № 123н) и справку о среднедушевом доходе из МФЦ. Актуальный перечень документов уточняйте на сайте соцзащиты вашего региона.

Как сэкономить на подключении электричества

Для экономии надо тщательно рассчитать реальную потребность и проанализировать, какие мощности реально будут использоваться (электроплита, духовка, бойлер, кондиционеры, насосы и т.д.). Можно рассмотреть возможность установки менее мощных приборов, например, индукционная плита с меньшей мощностью. "Стандартная мощность 15 кВт часто идет "пакетом". Если вам объективно достаточно 5-10 кВт, попробуйте заявить меньшую мощность. Сетевая организация обязана рассмотреть ваше заявление. Однако, даже если вы заявляете 5 кВт, иногда стоимость может быть сопоставима с 15 кВт, если инфраструктура уже есть. Попробуйте обосновать, что вам достаточно 10 кВт. Если сети в вашем районе уже построены и позволяют подключить 10 кВт без значительных затрат со стороны сетевой организации, стоимость может быть ниже, чем за 15 кВт, особенно если это не стандартный "пакет"", — советует Сергей Толкачев.

Также если вы строите дом в новом коттеджном посёлке или объединились с соседями, можно попробовать договориться о коллективной подаче заявок на технологическое присоединение. Это может позволить договориться об общих мероприятиях по строительству сети и, возможно, снизить стоимость для каждого участника, так как сетевой организации не придется вести отдельную линию к каждому дому.

Если рядом с вашим участком уже есть подстанции или линии электропередач, стоимость подключения будет значительно ниже, чем при необходимости строительства новой инфраструктуры. Уточните у сетевой организации — иногда можно присоединиться к существующей сети, если мощность позволяет. По словам эксперта, в некоторых случаях, после получения ТУ, вы можете самостоятельно выполнить часть работ по устройству щитка на своем участке, но работы по установке счётчика и подключению к сети выполнит сетевая организация.

Сроки подключения и штрафы за просрочку

Срок составляет до 30 рабочих дней. Но сокращенный период предполагает отсутствие возражений от владельцев соседних участков, которые находятся между линией электричества и домом заявителя. Кроме того, расстояние сети от дома должно быть не более 15 метров и класс напряжения не более 0,4 кВ. Если требуется мощность до 670 кВт, срок может увеличиваться до 4 месяцев. За это время сетевая организация обеспечивает участок оборудованием и необходимыми постройками для подключения.

Если реальные сроки подключения заметно отличаются от заявленных, заявителю стоит обратиться в ту организацию, которая отвечает за данный процесс. Если положительного решения проблемы добиться таким способом не удастся, жалобу можно направить в Федеральную антимонопольную службу.

Способы подключения: воздушный и подземный кабель

Подключить электричество можно двумя способами: по воздуху или под землёй.

Воздушное подключение: плюсы, минусы и требования

Самый распространенный способ подключения с применением изолированного электрокабеля. По правилам он должен входить в дом на высоте не ниже 2,75 метра, при этом столб, который служит опорой для провода, должен быть на расстоянии не более 10 метров от объекта.

Подземный кабель: когда выгодно и как проложить

Для подключения чаще всего используется бронированный кабель с защитой в виде гофрированной трубы, которая кладется на глубине 0,8 метра. Такой способ более трудозатратный и к тому же требует дополнительной оплаты за земляные работы: вырыть траншею и т.п.

Почему могут отказать в подключении и что делать

Отказать в подключении могут по нескольким причинам:

участок находится далеко от линии электропередачи;

владелец купил участок с долгами, при этом в договоре купли-продажи указано, что все задолженности переходят новому владельцу;

отсутствие в заявке необходимой информации об участке.

Как обжаловать отказ сетевой организации

Если причина в удаленности объекта, то есть два варианта развития событий: оплатить дорогостоящие работы по устройству подстанции либо решать вопрос, например, за счет электрогенератора.

Если участок с долгами, то в первую очередь необходимо погасить их и только после этого снова подавать заявку на подключение.

Случай с неверно заполненной заявкой считается самым безобидным. Достаточно заново пересмотреть исходные данные об участке и заполнить заявку согласно правилам.

При нарушении сроков подключения жалобу можно направить в Управление ФАС по вашему региону или по телефону горячей линии: 8 (800) 555-45-45 (пн–чт 9:00–18:00).

Можно ли подключить электричество самостоятельно: штрафы и риски

Самостоятельно подключаться к проходящей мимо участка линии электропередач не разрешается, эти работы должны выполнять исключительно представители той организации, в собственности которой находятся сети.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7.19 действующего Кодекса об административных правонарушениях, за самовольное подключение к электросетям положен штраф:

от 10 000 до 15 000 рублей (для граждан);

от 30 000 до 80 000 рублей (для должностных лиц). Они также могут быть наказаны дисквалификацией на срок до двух лет;

от 100 000 до 200 000 рублей (для юридических лиц).

Кроме того, возможно применение ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном или особо крупном размере). Крупным размером считается сумма, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — миллион рублей.

Категории надежности электроснабжения: какая нужна частному дому

Категорию надёжности выбирает сам потребитель и указывает её в заявке на технологическое присоединение. Сергей Толкачев рассказал, что существует три категории надежности электроснабжения, согласно Правилам технологического присоединения.

I категория имеет наиболее высокий уровень надежности. Подключение идет по двум независимым источникам питания. Применяется для объектов, перерыв в электроснабжении которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, нарушение функционирования особо важных объектов (например, больницы, системы жизнеобеспечения городов, крупные производства).

II категория имеет второй уровень надежности. Подключение идет по двум независимым фидерам (линиям), исходящим из разных структурных единиц энергосистемы. Применяется для объектов, перерыв в электроснабжении которых приводит к нарушению нормальной жизнедеятельности значительного числа людей, вызывает большие народнохозяйственные потери.

III категория имеет наименьший уровень надежности. Подключение идет от одного источника питания с возможностью переключения на резервный в случае аварии (не всегда). Применяется для большинства объектов — жилых домов, предприятий, не относящихся к критически важным.

"Для частного дома, как правило, достаточной является III категория надежности. Она подразумевает, что ваше электроснабжение будет относительно стабильным, но короткие перебои (плановые или аварийные) в работе сети возможны. Получение I или II категории для частного дома крайне редко, очень дорого и обычно связано с особыми потребностями (например, если вы располагаете на участке медицинское учреждение или критически важный объект)", — поясняет Сергей Толкачев.

Кроме того, появилась особая категория надёжности. Четвёртая категория надёжности выгодна потребителям, которым важно начать энергоснабжение объекта в кратчайшие сроки и с минимальными затратами на инфраструктуру, при этом допустим риск неограниченных отключений.

Альтернативные способы: генераторы и солнечные панели

В том случае, если объект сильно удален от существующих сетей и стоимость строительства линии очень высока, электрификацию можно организовать при помощи топливных генераторов либо возобновляемых источников энергии, таких как солнечные батареи и ветрогенераторы. В такой системе помимо источников потребуется использование накопителей энергии (аккумуляторов), так как энергия солнца и ветра присутствует не регулярно. Этот путь нельзя назвать бюджетным, но все же он может быть дешевле строительства линии в некоторых случаях.

Генераторы могут быть дизельные, бензиновые, газовые. Генератор позволяют обеспечить электроэнергией дом во время отсутствия централизованного питания и может работать на разных видах топлива.

"Генераторы бывают портативные, а также стационарные, которые подключаются через автоматический ввод резерва (АВР) к дому. Если говорить о минусах, то они требуют обслуживания, топлива, могут быть шумными, не всегда могут обеспечить полную мощность для всех приборов. Стоимость эксплуатации тоже довольно высока", — говорит Сергей Толкачев.

Солнечные панели генерируют электроэнергии из солнечного света и могут использоваться как для частичного, так и для полного обеспечения дома электроэнергией (часто в сочетании с аккумуляторами). Системы бывают сетевые (подключенные к общей сети, излишки могут продаваться), автономные (с аккумуляторами) и гибридные. К плюсам можно отнести экологичность, бесплатную "топливную" составляющую (солнце), снижение счетов за электричество. К минусам относятся высокая начальная стоимость, зависимость от погодных условий и времени суток, необходимость установки аккумуляторов для автономной работы (что увеличивает стоимость), ограниченная эффективность в регионах с малым количеством солнечных дней.

Но важно понимать, что генераторы и солнечные панели — это, в первую очередь, дополнение к централизованному электроснабжению или решение для мест, где нет возможности подключиться к сети.

Советы экспертов: как избежать ошибок при подключении

Необходимо тщательно изучить договор и технические условия. Перед подписанием внимательно прочитать все пункты и убедиться, что объем работ и стоимость соответствуют вашим ожиданиям.

Перед оформлением заявки на подключение, Андрей Посаков советует посчитать суммарное потребление приборов, не обязательно заказывать автоматически 15 кВт, если они вам не нужны.

"При расчете ставки на подключение большое значение имеет расстояние от забора до ближайшей ЛЭП. Если расстояние большое (больше 300 м в городах и поселках городского типа, больше 500 м в сельской местности), то сетевая компания включит в счет огромные расходы на строительство новой линии, поэтому будет выгоднее скооперироваться с соседями и подать коллективную заявку", — говорит эксперт.

При оформлении договора сетевые организации часто предлагают услугу "подключение под ключ" (монтаж щита, закупка кабеля, заземление), но в границах участка можно сделать все самостоятельно или нанять стороннего электрика.

В самом договоре обязательно надо изучить способы расчета тарифа на подключение: по ставке за единицу мощности (руб/кВт) и по стандартизированным тарифным ставкам (комплекс работ). По закону вам обязаны рассчитать оба варианта и выбрать наименьший.

"Работы по прокладке кабеля и установке оборудования должны выполнять опытные специалисты, имеющие соответствующие допуски. Планируйте электроснабжение с учетом возможного расширения дома или покупки новых мощных электроприборов в будущем. Используйте информацию с сайтов сетевых организаций, портала Госуслуг, РЭК. Избегайте непроверенных посредников, которые обещают "быстро и дёшево"", — говорит Сергей Толкачев.

Фиксируйте этапы работ (например, прокладку кабеля, установку столба, щитка) — это может пригодиться при возникновении спорных ситуаций. При получении от сетевой организации информации о необходимости проведения работ или предоставления доступа, реагируйте оперативно, чтобы не затягивать процесс. Договор, ТУ, акты выполненных работ, квитанции об оплате — всё это должно быть сохранено.

Главное о подключении электричества к участку в 2026 году

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