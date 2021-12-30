Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211230/stroitelstvo-1766055024.html
Разрешение или уведомление: как согласовать строительство дома
Разрешение на строительство дома: условия, сроки и основания для отказа
Разрешение или уведомление: как согласовать строительство дома
Разрешение на строительство является подтверждением того, что возводимый на земельном участке дом соответствует проекту и законодательству. Как правильно... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T08:14
2021-12-30T08:14
общество
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
жилье
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765826730_314:451:3153:2048_1920x0_80_0_0_59a83c27e762af66f3f35fb9bc5c2c56.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Разрешение на строительство является подтверждением того, что возводимый на земельном участке дом соответствует проекту и законодательству. Как правильно оформить документы на объекты капитального строительства, в какие сроки можно получить разрешение и почему могут отказать в его выдаче, - в материале РИА Новости.Что такое разрешениеЛюбая стройка начинается с оформления разрешительных бумаг. Утверждение и согласование планов по строительству позволяет регулировать застройку улиц, сохраняя архитектурный облик населенных пунктов (если речь идет о работах в зоне исторической застройки), помогает избежать нецелевого использования земли (например, когда на территории СНТ строят базы отдыха). Кроме того, без разрешения властей нельзя оформить право собственности на дом или другую недвижимость.До осени 2018 года застройщики оформляли специальное разрешение — бумагу, свидетельствующую о том, что жилое или коммерческое здание возводится по проекту и не нарушает нормы градостроительства. С 4 августа 2018 ситуация изменилась для тех, кто решил возвести дом, баню или сарай на садовом участке, участке для ЛПХ (личное подсобное хозяйство) или под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство).Уведомительный порядок строительных работС 2018-го информирование местной администрации о стройке на загородном участке идет в уведомительном порядке, который, по сути, мало чем отличается от оформления разрешения на строительство, отмечает кадастровый инженер, судебный эксперт Оксана Иванова:"Можно сказать, что поменялось название услуги, оказываемой органами местного самоуправления. Теперь собственникам выдают уведомления о соответствии планируемого строительства параметрам ИЖС и нормам градостроительного законодательства. Однако суть осталась прежней: мы спрашиваем у государства, можно ли разместить в границах того или иного участка объект ИЖС".Уведомление необходимо при строительстве/реконструкции садового дома или объекта индивидуального жилищного строительства. К последнему относят жилой дом с комнатами, дополнительными помещениями, высотой не более 20 метров и трех этажей над землей. Такой объект нельзя делить на отдельные независимые друг от друга помещения: превращение коттеджа в таунхаус запрещено.Уведомительный порядок имеет свои плюсы и минусы, поясняет Оксана Иванова:"С одной стороны, сократилось время оказания услуги: если на получение разрешения требовался месяц, то ответ на уведомление дают в течение семи дней. С другой стороны, добавились новые согласования, которых ранее не требовалось. К ним относятся согласования с аэропортами, ведомствами, отвечающими за культурное наследие и некоторыми другими. Раньше было достаточно соблюдать основные градостроительные нормы, касающиеся высотности, этажности и отступов от границ участка".Разрешение на строительство для юрлицЮридическим лицам при возведении объектов капитального строительства (многоквартирных домов, муниципальных зданий, путепроводов и т.д) по-прежнему требуется разрешение. Документ выдается на весь период работ и/или на отдельные этапы на основании:Помимо этого, застройщику могут понадобиться бумаги о смене назначения земли, планах развития территории, когда идет комплексная застройка района и т.д.Кто разрешает строительствоСогласовывают и разрешают строительство местные органы власти, как правило, в лице профильного ведомства: комитета по строительному надзору, департамента архитектуры и градостроительства и т.д.Передать бумаги в администрацию можно несколькими способами:Сроки и стоимость оформления документов на строительствоКогда речь идет о зданиях и сооружениях, строительство которых ведут юрлица, на выдачу разрешений отводится пять рабочих дней. Уведомление о том, что загородный или дачный дом, построенный частным лицом, соответствует необходимым требованиям, оформляют в течение семи дней, период действия такого разрешения — десять лет. Сообщать об окончании стройки нужно не позднее, чем через месяц после готовности дома или другого сооружения. Рассмотрение документов в надзорном ведомстве также занимает семь дней, после чего заявителю направляют ответ, причем не всегда положительный:"Ответ о несоответствии строительства выдают при грубом нарушении градостроительных норм: этажности, высотности, отступов от границ. Также основанием для отказа может служить нецелевое использование земли, когда, например, на участке под огородничество размещают жилой дом, что запрещено законом", — сообщает Оксана Иванова.Согласование разрешения на строительство — бесплатная услуга. Однако в действительности платить приходится: за выписку из ЕГРН, за заказ технического плана у кадастрового инженера, за постановку дома на кадастровый учет и другие процедуры.Строительство без разрешенияЕсли выстроенный дом не соответствует градостроительным нормам, застройщика ждет наказание от штрафа до сноса незаконной постройки и приостановки деятельности, если речь идет о предпринимателях.При нарушениях правил в сфере капитального строительства размер штрафов составляет:За несоблюдение сроков уведомления о начале и окончании стройки с граждан могут взыскать от 500 до 1 тыс. рублей, с представителей власти — до 30 тыс. рублей, с компаний — до 300 тыс. рублей.Если загородный дом построен без разрешения, но не мешает соседям и не противоречит ГК РФ (Градостроительному кодексу), его можно узаконить через суд. При отсутствии нарушений строение согласуют, а собственник оплатит госпошлину. Если же суд признает постройку самовольной, то придется, как минимум, платить штраф.Дачная амнистияУведомительный порядок строительства, равно как и разрешение, служит страховкой для собственника. Однако с 1 января 2021 года на всей территории России продлили дачную амнистию, что отменяет необходимость предварительного согласования:"Дачная амнистия подразумевает упрощенный порядок оформления в собственность жилых домов, размещенных на участках для садоводства, ИЖС и ЛПХ. Это значит, что до 1 марта 2026 года нет необходимости получать уведомления о соответствии. Исключение составляют случаи, когда строительство идет под ипотеку и банки требуют подтверждения законности, — объясняет эксперт Оксана Иванова. — Амнистия не отменяет градостроительные нормы и не поможет узаконить постройку, возведенную с нарушениями. Другими словами, благодаря амнистии не нужно согласовывать строительство объекта ИЖС, но регистрировать дом и право собственности на него необходимо. Незарегистрированный дом является незаконным самостроем, который могут даже снести".О чем важно помнить при строительстве домаДачная амнистия и введение уведомительного порядка упростили процесс регистрации строительства: собственникам, подтверждающим законность дома, нужно собрать меньше документов, чем раньше.Однако перед тем, как согласовывать проектные работы с чиновниками, владельцу земли необходимо получить полную информацию о территории, возможностях его использования и т.д.Что требуется при освоении и застройке участка:Данные РосреестраВ выписке из Единого государственного реестра недвижимости содержится информация о категории земли, ее назначении и действующих ограничениях по использованию. К примеру, на землях национального парка можно проживать, а строиться и подводить новые коммуникации нельзя (либо на эти работы действуют дополнительные ограничения).Инженерно-геологические изысканияКомплекс работ по подготовке территории строительству. К геодезистам обращаются, чтобы:Полученная информация используется в расчетах при выборе фундамента, строительных материалов, создании коммуникаций и т.д.Адрес и кадастровая выпискаНельзя строить дом на участке, не имеющем кадастрового номера, по нему в базе Росреестра определяют информацию о площади, местонахождении земельного участка.За присвоением адреса (названия улицы и номера дома) необходимо обращаться в местную администрацию: районную, городскую, поселковую.Проект и ситуационный планСитуационным планом называют схему участка с расположенным на нем домом. Проект — чертеж дома с разметкой комнат, хозяйственных помещений, балконов, террас и т.д.Основное требование, предъявляемое к этим документам, — соответствие архитектурным и градостроительным требованиям, СНиПам. К примеру, нельзя строить дом по передней границе участка или чересчур близко к соседу, газовые трубы не могут идти через весь дом и т.д.
https://realty.ria.ru/20210309/minstroy-1600457661.html
https://realty.ria.ru/20210830/amnistiya-1747826126.html
https://realty.ria.ru/20210804/dachi-1744308631.html
https://realty.ria.ru/20211013/gosduma-1754351221.html
https://realty.ria.ru/20211026/gosduma-1756286813.html
https://ria.ru/20210922/dom-1751371444.html
https://realty.ria.ru/20211201/roskosmos-1761632577.html
https://ria.ru/20211201/litsenzii-1761617421.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765826730_886:348:3153:2048_1920x0_80_0_0_1029ce77f5a24e6886f0d115ec99ff69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), жилье, россия
08:14 30.12.2021
 

Разрешение или уведомление: как согласовать строительство дома

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРазрешение на строительство
Разрешение на строительство - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Разрешение на строительство является подтверждением того, что возводимый на земельном участке дом соответствует проекту и законодательству. Как правильно оформить документы на объекты капитального строительства, в какие сроки можно получить разрешение и почему могут отказать в его выдаче, - в материале РИА Новости.

Что такое разрешение

Любая стройка начинается с оформления разрешительных бумаг. Утверждение и согласование планов по строительству позволяет регулировать застройку улиц, сохраняя архитектурный облик населенных пунктов (если речь идет о работах в зоне исторической застройки), помогает избежать нецелевого использования земли (например, когда на территории СНТ строят базы отдыха). Кроме того, без разрешения властей нельзя оформить право собственности на дом или другую недвижимость.
© Depositphotos / AndreyPopovПлан здания
План здания - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Depositphotos / AndreyPopov
План здания
До осени 2018 года застройщики оформляли специальное разрешение — бумагу, свидетельствующую о том, что жилое или коммерческое здание возводится по проекту и не нарушает нормы градостроительства. С 4 августа 2018 ситуация изменилась для тех, кто решил возвести дом, баню или сарай на садовом участке, участке для ЛПХ (личное подсобное хозяйство) или под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство).
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 13:54Строим просто: сокращение админбарьеров в строительстве
Минстрой хочет создать сервис выдачи электронных разрешений на стройку

Уведомительный порядок строительных работ

С 2018-го информирование местной администрации о стройке на загородном участке идет в уведомительном порядке, который, по сути, мало чем отличается от оформления разрешения на строительство, отмечает кадастровый инженер, судебный эксперт Оксана Иванова:
"Можно сказать, что поменялось название услуги, оказываемой органами местного самоуправления. Теперь собственникам выдают уведомления о соответствии планируемого строительства параметрам ИЖС и нормам градостроительного законодательства. Однако суть осталась прежней: мы спрашиваем у государства, можно ли разместить в границах того или иного участка объект ИЖС".
© АГН "Москва"Страница приложения "Госуслуги" на экране смартфона
Страница приложения Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© АГН "Москва"
Страница приложения "Госуслуги" на экране смартфона
Уведомление необходимо при строительстве/реконструкции садового дома или объекта индивидуального жилищного строительства. К последнему относят жилой дом с комнатами, дополнительными помещениями, высотой не более 20 метров и трех этажей над землей. Такой объект нельзя делить на отдельные независимые друг от друга помещения: превращение коттеджа в таунхаус запрещено.
Уведомительный порядок имеет свои плюсы и минусы, поясняет Оксана Иванова:
"С одной стороны, сократилось время оказания услуги: если на получение разрешения требовался месяц, то ответ на уведомление дают в течение семи дней. С другой стороны, добавились новые согласования, которых ранее не требовалось. К ним относятся согласования с аэропортами, ведомствами, отвечающими за культурное наследие и некоторыми другими. Раньше было достаточно соблюдать основные градостроительные нормы, касающиеся высотности, этажности и отступов от границ участка".
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019 - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 13:39
Депутаты Госдумы обсуждают вопрос бессрочной дачной амнистии
Документы, подаваемые вместе с уведомлением

При начале строительства:

По окончании работ:

  • заполненный бланк уведомления;
  • схема/чертеж с размеченными границами участка, размерами дома;
  • паспорт собственника;
  • свидетельство на землю или выписка из ЕГРН, подтверждающие право собственности;
  • заверенная доверенность, если собственник обращается не напрямую.
  • заполненный бланк;
  • технический план;
  • паспорт;
  • доверенность.

Разрешение на строительство для юрлиц

Юридическим лицам при возведении объектов капитального строительства (многоквартирных домов, муниципальных зданий, путепроводов и т.д) по-прежнему требуется разрешение. Документ выдается на весь период работ и/или на отдельные этапы на основании:
  • заявления;
  • бумаг на право пользования участком;
  • градостроительного плана, выданного не ранее, чем за три года до момента обращения;
  • схемы организации участка с расположением объекта;
  • положительного заключения проектной экспертизы;
  • паспорта.
Помимо этого, застройщику могут понадобиться бумаги о смене назначения земли, планах развития территории, когда идет комплексная застройка района и т.д.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Строительство жилых домов

Кто разрешает строительство

Согласовывают и разрешают строительство местные органы власти, как правило, в лице профильного ведомства: комитета по строительному надзору, департамента архитектуры и градостроительства и т.д.
Передать бумаги в администрацию можно несколькими способами:
  • письмом по почте;
  • через МФЦ;
  • через личный профиль на сайте “Госуслуги”;
  • лично на приеме.
Дачный поселок и электричка на рижском пригородном направление в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 12:03
В России расширят область применения "дачной амнистии"

Сроки и стоимость оформления документов на строительство

Когда речь идет о зданиях и сооружениях, строительство которых ведут юрлица, на выдачу разрешений отводится пять рабочих дней. Уведомление о том, что загородный или дачный дом, построенный частным лицом, соответствует необходимым требованиям, оформляют в течение семи дней, период действия такого разрешения — десять лет. Сообщать об окончании стройки нужно не позднее, чем через месяц после готовности дома или другого сооружения. Рассмотрение документов в надзорном ведомстве также занимает семь дней, после чего заявителю направляют ответ, причем не всегда положительный:
"Ответ о несоответствии строительства выдают при грубом нарушении градостроительных норм: этажности, высотности, отступов от границ. Также основанием для отказа может служить нецелевое использование земли, когда, например, на участке под огородничество размещают жилой дом, что запрещено законом", — сообщает Оксана Иванова.
Согласование разрешения на строительство — бесплатная услуга. Однако в действительности платить приходится: за выписку из ЕГРН, за заказ технического плана у кадастрового инженера, за постановку дома на кадастровый учет и другие процедуры.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка подаёт заявление в многофункциональном центре (МФЦ)
Девушка подаёт заявление в многофункциональном центре (МФЦ) - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девушка подаёт заявление в многофункциональном центре (МФЦ)

Строительство без разрешения

Если выстроенный дом не соответствует градостроительным нормам, застройщика ждет наказание от штрафа до сноса незаконной постройки и приостановки деятельности, если речь идет о предпринимателях.
При нарушениях правил в сфере капитального строительства размер штрафов составляет:
  • от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для простых граждан;
  • от 20 тыс. до 50 тыс. для должностных лиц;
  • от 500 тыс. до 1 млн. руб. для юрлиц.
За несоблюдение сроков уведомления о начале и окончании стройки с граждан могут взыскать от 500 до 1 тыс. рублей, с представителей власти — до 30 тыс. рублей, с компаний — до 300 тыс. рублей.
Если загородный дом построен без разрешения, но не мешает соседям и не противоречит ГК РФ (Градостроительному кодексу), его можно узаконить через суд. При отсутствии нарушений строение согласуют, а собственник оплатит госпошлину. Если же суд признает постройку самовольной, то придется, как минимум, платить штраф.
Частный дом в Московской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
13 октября, 12:26
Комитет ГД по госстроительству поддержал проект о продлении дачной амнистии

Дачная амнистия

Уведомительный порядок строительства, равно как и разрешение, служит страховкой для собственника. Однако с 1 января 2021 года на всей территории России продлили дачную амнистию, что отменяет необходимость предварительного согласования:
"Дачная амнистия подразумевает упрощенный порядок оформления в собственность жилых домов, размещенных на участках для садоводства, ИЖС и ЛПХ. Это значит, что до 1 марта 2026 года нет необходимости получать уведомления о соответствии. Исключение составляют случаи, когда строительство идет под ипотеку и банки требуют подтверждения законности, — объясняет эксперт Оксана Иванова. — Амнистия не отменяет градостроительные нормы и не поможет узаконить постройку, возведенную с нарушениями. Другими словами, благодаря амнистии не нужно согласовывать строительство объекта ИЖС, но регистрировать дом и право собственности на него необходимо. Незарегистрированный дом является незаконным самостроем, который могут даже снести".
Дачные поселки - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 13:00
Госдума в первом чтении продлила дачную амнистию до 1 марта 2031 года

О чем важно помнить при строительстве дома

Дачная амнистия и введение уведомительного порядка упростили процесс регистрации строительства: собственникам, подтверждающим законность дома, нужно собрать меньше документов, чем раньше.
Однако перед тем, как согласовывать проектные работы с чиновниками, владельцу земли необходимо получить полную информацию о территории, возможностях его использования и т.д.
Архитектор - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 20:29
Дом своими руками: от выбора участка до финишной отделки
Что требуется при освоении и застройке участка:

Данные Росреестра

В выписке из Единого государственного реестра недвижимости содержится информация о категории земли, ее назначении и действующих ограничениях по использованию. К примеру, на землях национального парка можно проживать, а строиться и подводить новые коммуникации нельзя (либо на эти работы действуют дополнительные ограничения).

Инженерно-геологические изыскания

Комплекс работ по подготовке территории строительству. К геодезистам обращаются, чтобы:
  • провести разведку рельефа;
  • определить плотность грунта;
  • выяснить уровень залегания грунтовых вод.
Полученная информация используется в расчетах при выборе фундамента, строительных материалов, создании коммуникаций и т.д.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 13:38
СФ наделил "Роскосмос" правом выдавать разрешения на стройку инфраструктуры

Адрес и кадастровая выписка

Нельзя строить дом на участке, не имеющем кадастрового номера, по нему в базе Росреестра определяют информацию о площади, местонахождении земельного участка.
За присвоением адреса (названия улицы и номера дома) необходимо обращаться в местную администрацию: районную, городскую, поселковую.

Проект и ситуационный план

Ситуационным планом называют схему участка с расположенным на нем домом. Проект — чертеж дома с разметкой комнат, хозяйственных помещений, балконов, террас и т.д.
Основное требование, предъявляемое к этим документам, — соответствие архитектурным и градостроительным требованиям, СНиПам. К примеру, нельзя строить дом по передней границе участка или чересчур близко к соседу, газовые трубы не могут идти через весь дом и т.д.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 12:32
В России продолжат практику по автоматическому продлению лицензий
 
ОбществоФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)ЖильеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны Армении
09:50Попова рассказала о тест-системах на выявление "омикрона"
09:45В России предложили ввести налоговый вычет при покупке машины
09:42В США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена и Обаму
09:39Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку
09:32Отношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посол
09:27Жители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатно
09:24Блогеру Хованскому могут продлить меру пресечения
09:22Глава Гонконга прокомментировала аресты журналистов Stand News
09:20Минприроды направит допсредства на борьбу с пожарами и геологоразведку
09:16Глава администрации Симферополя ушел в отставку
09:13Суд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"
09:05Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курорты
09:03Судья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама Хусейна
09:00Адвокат Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму
08:47"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — Европа
08:46Главный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пика
08:35В колонии Нижегородской области произошел пожар
08:35Москвичам пообещали ослабление морозов
08:32Гидролог оценила запасы воды в Крыму
Лента новостейМолния
Азербайджан заявил о ранении человека при обстреле со стороны АрменииПопова рассказала о тест-системах на выявление "омикрона"В России предложили ввести налоговый вычет при покупке машиныВ США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена и ОбамуЧиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взяткуОтношения России и Китая находятся в наилучшем периоде, заявил посолЖители 12 городов смогут перейти с угольного отопления на газ бесплатноБлогеру Хованскому могут продлить меру пресеченияГлава Гонконга прокомментировала аресты журналистов Stand NewsМинприроды направит допсредства на борьбу с пожарами и геологоразведкуГлава администрации Симферополя ушел в отставкуСуд оставил в СИЗО техдиректора Якутова, арестованного по делу "Листвяжной"Дети из регионов Арктической зоны получат бесплатные путевки на курортыСудья рассказал о давлении на процесс по делу Саддама ХусейнаАдвокат Саакашвили подтвердил его возвращение из госпиталя в тюрьму"Газпром" не заказал на допсессии мощности газопровода Ямал — ЕвропаГлавный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пикаВ колонии Нижегородской области произошел пожарМосквичам пообещали ослабление морозовГидролог оценила запасы воды в Крыму