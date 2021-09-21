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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии
Избирательная комиссия Карачаево-Черкесии утвердила итоги выборов в Государственную Думу РФ в регионе: наибольшее число голосов по партспискам отдано за "Единую РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:28
2021-09-21T18:28
2021-09-21T18:28
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
выборы в государственную думу
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ПЯТИГОРСК, 21 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Карачаево-Черкесии утвердила итоги выборов в Государственную Думу РФ в регионе: наибольшее число голосов по партспискам отдано за "Единую Россию" - 80,06%, в одномандатном округе победил Джашарбек Узденов с 78,6%, сообщили в избиркоме."Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской республики сегодня на своем заседании утвердила результаты выборов депутатов Государственной Думы РФ, прошедших на территории республики, признав их состоявшимися и действительными. Протоколы о результатах выборов подписаны", - говорится в сообщении избиркома.Согласно информации комиссии, по единому избирательному округу наибольшее число голосов получила "Единая Россия" - за нее проголосовали 215 309 человек, то есть 80,06%, КПРФ получила 13,02%, "Справедливая Россия" - 2,01%, ЛДПР - 1,88%.Отмечается, что избранным депутатом Госдумы по одномандатному округу признан нынешний министр природных ресурсов и экологии КЧР, член партии "Единая Россия" Джашарбек Узденов, получивший наибольшее число голосов избирателей. За него проголосовали 210 632 человека (78,6%).Подчеркивается, что жалоб в избирательную комиссию КЧР и во все нижестоящие комиссии не поступало.
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политика, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, выборы в государственную думу, карачаево-черкесская республика (кчр), россия
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии
"Единую Россию" победила на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии, набрав 80,06% голосов