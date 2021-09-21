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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751171824.html
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Адыгее
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Адыгее - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Адыгее
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Адыгее с 66,45% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает Центральная избирательная комиссия... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:51
2021-09-21T16:59
выборы в государственную думу
политика
республика адыгея
единая россия
госдума рф
яблоко
коммунисты россии
россия
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КРАСНОДАР, 21 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Адыгее с 66,45% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает Центральная избирательная комиссия республики."Итоги голосования по федеральному избирательному округу… Республика Адыгея (Адыгея) – Адыгейский… всероссийская политическая партия "Единая Россия" – 66,45%", - сообщается на странице избиркома в системе ГАС "Выборы".Согласно опубликованным данным, КПРФ получила 14,57% голосов, ЛДПР – 6,54%, партия "Новые люди" - 2,78%, партия "Справедливая Россия – За правду" - 3,94%, РПСС – 1,03%, остальные партии набрали менее 1%. По одномандатному округу победу одержал самовыдвиженец Владислав Резник.Как уточнили агентству в республиканском избиркоме, явка на думские выборы в этот раз в Адыгее составила почти 68%.На выборах в Госдуму в 2016 году победу в Адыгее также одержала "Единая Россия", набравшая тогда 59,45% голосов, 13,37% получала КПРФ, 12,66 - ЛДПР. "Справедливая Россия", "Коммунисты России", "Партия пенсионеров", "Родина и "Яблоко" тогда набрали незначительные проценты. Победу в единственном в республике одномандатном округе, как и сейчас, в качестве самовыдвиженца одержал Владислав Резник. Явка в республике в 2016 году составила 53,9%, превысив среднюю по России (47,9%).
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политика, республика адыгея, единая россия, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия
16:51 21.09.2021 (обновлено: 16:59 21.09.2021)
 
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Адыгее

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Адыгее, набрав 66,45 процента голосов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 21 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Адыгее с 66,45% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.
"Итоги голосования по федеральному избирательному округу… Республика Адыгея (Адыгея) – Адыгейский… всероссийская политическая партия "Единая Россия" – 66,45%", - сообщается на странице избиркома в системе ГАС "Выборы".
Согласно опубликованным данным, КПРФ получила 14,57% голосов, ЛДПР – 6,54%, партия "Новые люди" - 2,78%, партия "Справедливая Россия – За правду" - 3,94%, РПСС – 1,03%, остальные партии набрали менее 1%. По одномандатному округу победу одержал самовыдвиженец Владислав Резник.
Как уточнили агентству в республиканском избиркоме, явка на думские выборы в этот раз в Адыгее составила почти 68%.
На выборах в Госдуму в 2016 году победу в Адыгее также одержала "Единая Россия", набравшая тогда 59,45% голосов, 13,37% получала КПРФ, 12,66 - ЛДПР. "Справедливая Россия", "Коммунисты России", "Партия пенсионеров", "Родина и "Яблоко" тогда набрали незначительные проценты. Победу в единственном в республике одномандатном округе, как и сейчас, в качестве самовыдвиженца одержал Владислав Резник. Явка в республике в 2016 году составила 53,9%, превысив среднюю по России (47,9%).
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРеспублика АдыгеяЕдиная РоссияГосдума РФЯблокоКоммунисты РоссииРоссия
 
 
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