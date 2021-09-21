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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Адыгее

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Адыгее - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Адыгее

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Адыгее с 66,45% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает Центральная избирательная комиссия... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:51

2021-09-21T16:51

2021-09-21T16:59

выборы в государственную думу

политика

республика адыгея

единая россия

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

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КРАСНОДАР, 21 сен – РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Адыгее с 66,45% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает Центральная избирательная комиссия республики."Итоги голосования по федеральному избирательному округу… Республика Адыгея (Адыгея) – Адыгейский… всероссийская политическая партия "Единая Россия" – 66,45%", - сообщается на странице избиркома в системе ГАС "Выборы".Согласно опубликованным данным, КПРФ получила 14,57% голосов, ЛДПР – 6,54%, партия "Новые люди" - 2,78%, партия "Справедливая Россия – За правду" - 3,94%, РПСС – 1,03%, остальные партии набрали менее 1%. По одномандатному округу победу одержал самовыдвиженец Владислав Резник.Как уточнили агентству в республиканском избиркоме, явка на думские выборы в этот раз в Адыгее составила почти 68%.На выборах в Госдуму в 2016 году победу в Адыгее также одержала "Единая Россия", набравшая тогда 59,45% голосов, 13,37% получала КПРФ, 12,66 - ЛДПР. "Справедливая Россия", "Коммунисты России", "Партия пенсионеров", "Родина и "Яблоко" тогда набрали незначительные проценты. Победу в единственном в республике одномандатном округе, как и сейчас, в качестве самовыдвиженца одержал Владислав Резник. Явка в республике в 2016 году составила 53,9%, превысив среднюю по России (47,9%).

республика адыгея

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика адыгея, единая россия, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия