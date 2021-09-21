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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ленинградской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ленинградской области - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ленинградской области

Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму РФ в Ленинградской области с 43,08% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирком региона. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:54

2021-09-21T14:54

2021-09-21T15:18

выборы в государственную думу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму РФ в Ленинградской области с 43,08% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирком региона.Как уточнила РИА Новости представитель избиркома региона, результаты выборов единогласно утверждены по итогам обработки 100% протоколов.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними шли региональные и муниципальные выборы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ленинградская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, кпрф