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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ленинградской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ленинградской области - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ленинградской области
Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму РФ в Ленинградской области с 43,08% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирком региона. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:54
2021-09-21T15:18
выборы в государственную думу
политика
ленинградская область
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму РФ в Ленинградской области с 43,08% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирком региона.Как уточнила РИА Новости представитель избиркома региона, результаты выборов единогласно утверждены по итогам обработки 100% протоколов.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними шли региональные и муниципальные выборы.
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политика, ленинградская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, кпрф
14:54 21.09.2021 (обновлено: 15:18 21.09.2021)
 
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Ленинградской области

ЕР победила на выборах в Госдуму в Ленинградской области, набрав 43,08% голосов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму РФ в Ленинградской области с 43,08% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирком региона.
"По итогам голосования наибольшее число голосов избирателей получил федеральный список кандидатов политической партии "Единая Россия" - 43,08%. За КПРФ проголосовало 18,41%, за партию "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" - 9,76%, за ЛДПР – 8,34%. Партия "Новые люди" набрала 6,59%", - говорится в сообщении.
Как уточнила РИА Новости представитель избиркома региона, результаты выборов единогласно утверждены по итогам обработки 100% протоколов.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними шли региональные и муниципальные выборы.
 
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