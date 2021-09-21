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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Калужской области, набрав 36,33% после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:48

2021-09-21T12:48

2021-09-21T12:54

выборы в государственную думу

политика

калужская область

единая россия

госдума рф

лдпр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Калужской области, набрав 36,33% после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.Собеседница агентства отметила, что во вторник состоялось заседание областной избирательной комиссии, которая утвердила итоги выборов.На втором месте после ЕР по числу голосов оказалась КПРФ - 22,02%, затем идут "Справедливая Россия" – 10,81%, ЛДПР – 9,44%, партия "Новые люди" – 8,05%.Явка составила 44,15%, это чуть выше, чем пять лет назад. По данным облизбиркома, на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году проголосовать пришли 43,09% избирателей.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, калужская область, единая россия, госдума рф, лдпр