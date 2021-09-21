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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Калужской области, набрав 36,33% после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:48
2021-09-21T12:48
2021-09-21T12:54
выборы в государственную думу
политика
калужская область
единая россия
госдума рф
лдпр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Калужской области, набрав 36,33% после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.Собеседница агентства отметила, что во вторник состоялось заседание областной избирательной комиссии, которая утвердила итоги выборов.На втором месте после ЕР по числу голосов оказалась КПРФ - 22,02%, затем идут "Справедливая Россия" – 10,81%, ЛДПР – 9,44%, партия "Новые люди" – 8,05%.Явка составила 44,15%, это чуть выше, чем пять лет назад. По данным облизбиркома, на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году проголосовать пришли 43,09% избирателей.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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РИА Новости
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политика, калужская область, единая россия, госдума рф, лдпр
12:48 21.09.2021 (обновлено: 12:54 21.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области
ЕР победила на выборах в Госдуму в Калужской области, набрав 36,33 процента голосов