https://ria.ru/20210921/vybory-1751114855.html

"Единая Россия" получила большинство мандатов в Орловском облсовете

"Единая Россия" получила большинство мандатов в Орловском облсовете - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" получила большинство мандатов в Орловском облсовете

Кандидаты, выдвинутые партией "Единая Россия", получили 27 из 50 мандатов в Орловском областном совете народных депутатов по результатам выборов, сообщает... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:36

2021-09-21T12:36

2021-09-21T12:36

выборы в государственную думу

политика

орловская область

андрей клычков

госдума рф

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750917809_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_3a96b66801b414dce82e36c661838976.jpg

БРЯНСК, 21 сен – РИА Новости. Кандидаты, выдвинутые партией "Единая Россия", получили 27 из 50 мандатов в Орловском областном совете народных депутатов по результатам выборов, сообщает облизбирком.Одновременно с выборами в Госдуму в Орловской области 17-19 сентября проходили выборы в Орловский областной совет народных депутатов. Явка составила 49,16%.По данным областной избирательной комиссии, 27 из 50 мандатов получили кандидаты, выдвинутые орловским региональным отделением "Единой России", 11 мандатов получили кандидаты от КПРФ, 6 мандатов – кандидаты, выдвинутые ЛДПР, по одному мандату - от партии "Новые люди" и Российской партии пенсионеров за социальную Справедливость, а также один самовыдвиженец.Ранее губернатор Орловской области отметил Андрей Клычков сообщил, что фракция КПРФ в облсовете в новом созыве увеличится в два раза. В облсовете прошлого созыва работали 34 представителя ЕР, 6 депутатов от КПРФ, 5 - от ЛДПР, 3 депутата от "Справедливой России" и два самовыдвиженца.

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, орловская область, андрей клычков, госдума рф, кпрф