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"Единая Россия" получила большинство мандатов в Орловском облсовете
"Единая Россия" получила большинство мандатов в Орловском облсовете - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" получила большинство мандатов в Орловском облсовете
Кандидаты, выдвинутые партией "Единая Россия", получили 27 из 50 мандатов в Орловском областном совете народных депутатов по результатам выборов, сообщает... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:36
2021-09-21T12:36
2021-09-21T12:36
выборы в государственную думу
политика
орловская область
андрей клычков
госдума рф
кпрф
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БРЯНСК, 21 сен – РИА Новости. Кандидаты, выдвинутые партией "Единая Россия", получили 27 из 50 мандатов в Орловском областном совете народных депутатов по результатам выборов, сообщает облизбирком.Одновременно с выборами в Госдуму в Орловской области 17-19 сентября проходили выборы в Орловский областной совет народных депутатов. Явка составила 49,16%.По данным областной избирательной комиссии, 27 из 50 мандатов получили кандидаты, выдвинутые орловским региональным отделением "Единой России", 11 мандатов получили кандидаты от КПРФ, 6 мандатов – кандидаты, выдвинутые ЛДПР, по одному мандату - от партии "Новые люди" и Российской партии пенсионеров за социальную Справедливость, а также один самовыдвиженец.Ранее губернатор Орловской области отметил Андрей Клычков сообщил, что фракция КПРФ в облсовете в новом созыве увеличится в два раза. В облсовете прошлого созыва работали 34 представителя ЕР, 6 депутатов от КПРФ, 5 - от ЛДПР, 3 депутата от "Справедливой России" и два самовыдвиженца.
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политика, орловская область, андрей клычков, госдума рф, кпрф
"Единая Россия" получила большинство мандатов в Орловском облсовете
"Единая Россия" получила 27 из 50 мандатов в Орловском областном совете народных депутатов