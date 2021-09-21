https://ria.ru/20210921/vybory-1751107806.html
"Единая Россия" победила на выборах в Самарскую губернскую думу
"Единая Россия" победила на выборах в Самарскую губернскую думу - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Самарскую губернскую думу
"Единая Россия" побеждает на выборах в Самарскую губернскую думу с 44,26% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам председатель избиркома... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:04
2021-09-21T12:04
2021-09-21T12:15
выборы в государственную думу
политика
самарская губернская дума
единая россия
выборы в государственную думу
россия
самарская область
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750907199_0:43:2004:1170_1920x0_80_0_0_e8ae5afafeb702eb19420ad64dca7810.jpg
САМАРА, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Самарскую губернскую думу с 44,26% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам председатель избиркома региона Вадим Михеев.Он добавил, что, по предварительным данным, представители списка ЕР претендуют на 16 мандатов в Самарской губернской думе, КПРФ – на 6 мандатов, и по одному мандату получат "Новые люди", ЛДПР и "Справедливая Россия".Что касается одномандатных округов, то, по данным избиркома региона, в 20 из них побеждают кандидаты от "Единой России", в четырех – от КПРФ, в одном – от "Справедливой России".По данным облизбиркома, итоговая явка на выборах в Самарской области составила 46,47%.В Самарской области с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму и региональный парламент.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html
россия
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750907199_0:0:2004:1503_1920x0_80_0_0_c1bab5508313f5da567cf4fe861a3c6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, самарская губернская дума, единая россия, выборы в государственную думу, россия, самарская область, госдума рф, кпрф
12:04 21.09.2021 (обновлено: 12:15 21.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Самарскую губернскую думу
"Единая Россия" победила на выборах в Самарскую губернскую думу, набрав 44,26% голосов