https://ria.ru/20210921/vybory-1751107806.html

"Единая Россия" победила на выборах в Самарскую губернскую думу

"Единая Россия" победила на выборах в Самарскую губернскую думу - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Самарскую губернскую думу

"Единая Россия" побеждает на выборах в Самарскую губернскую думу с 44,26% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам председатель избиркома... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:04

2021-09-21T12:04

2021-09-21T12:15

выборы в государственную думу

политика

самарская губернская дума

единая россия

выборы в государственную думу

россия

самарская область

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750907199_0:43:2004:1170_1920x0_80_0_0_e8ae5afafeb702eb19420ad64dca7810.jpg

САМАРА, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Самарскую губернскую думу с 44,26% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам председатель избиркома региона Вадим Михеев.Он добавил, что, по предварительным данным, представители списка ЕР претендуют на 16 мандатов в Самарской губернской думе, КПРФ – на 6 мандатов, и по одному мандату получат "Новые люди", ЛДПР и "Справедливая Россия".Что касается одномандатных округов, то, по данным избиркома региона, в 20 из них побеждают кандидаты от "Единой России", в четырех – от КПРФ, в одном – от "Справедливой России".По данным облизбиркома, итоговая явка на выборах в Самарской области составила 46,47%.В Самарской области с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму и региональный парламент.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

россия

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, самарская губернская дума, единая россия, выборы в государственную думу, россия, самарская область, госдума рф, кпрф