https://ria.ru/20210921/vybory-1751095274.html

"Единая Россия" отозвала заявление о пересчете голосов на выборах в Якутии

"Единая Россия" отозвала заявление о пересчете голосов на выборах в Якутии - РИА Новости, 21.09.2021

"Единая Россия" отозвала заявление о пересчете голосов на выборах в Якутии

Якутское региональное отделение "Единой России" отозвало заявление в избирком Якутии о пересчете голосов на выборах в Госдуму в республике, где победил КПРФ,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:13

2021-09-21T11:13

2021-09-21T12:37

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

евгений федоров

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Якутское региональное отделение "Единой России" отозвало заявление в избирком Якутии о пересчете голосов на выборах в Госдуму в республике, где победил КПРФ, сообщил РИА Новости заместитель председателя региональной комиссии Иван Андросов.Ранее председатель региональной избирательной комиссии Евгений Федоров сообщил агентству о том, что в ЦИК Якутии по итогам выборов в Государственную Думу, как по одномандатному округу, так и по партийным спискам поступило "несколько заявлений" об отмене или пересчете голосов на ряде избирательных участков. По словам Федорова, заявления, поступившие от партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия" должны были рассмотреть в среду."Все уже утвердили. Якутское региональное отделение партии "Единая Россия" отозвало заявление о нарушениях на выборах в Госдуму. Принято решение. Выборы закончились", - рассказал Андросов.После обработки 100% протоколов УИК, по данным ЦИК Якутии, в республике на выборах в Госдуму побеждает КПРФ с 35,15% голосов. Партия "Единая Россия" набирает 33,22%, "Новые люди" - 9,87%, "Справедливая Россия – за правду" - 8,19%.Среди кандидатов в Госдуму по одномандатному округу Якутии также после подсчета 100% протоколов больше всех голосов набирает кандидат от КПРФ Петр Аммосов - 21,61%, единоросс Петр Черкашин - 20,07%, справедливоросс Федот Тумусов - 19,55%.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, евгений федоров, республика саха (якутия), россия, кпрф, федот тумусов