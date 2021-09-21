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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/vybory-1751095274.html
"Единая Россия" отозвала заявление о пересчете голосов на выборах в Якутии
"Единая Россия" отозвала заявление о пересчете голосов на выборах в Якутии - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" отозвала заявление о пересчете голосов на выборах в Якутии
Якутское региональное отделение "Единой России" отозвало заявление в избирком Якутии о пересчете голосов на выборах в Госдуму в республике, где победил КПРФ,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:13
2021-09-21T12:37
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
евгений федоров
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Якутское региональное отделение "Единой России" отозвало заявление в избирком Якутии о пересчете голосов на выборах в Госдуму в республике, где победил КПРФ, сообщил РИА Новости заместитель председателя региональной комиссии Иван Андросов.Ранее председатель региональной избирательной комиссии Евгений Федоров сообщил агентству о том, что в ЦИК Якутии по итогам выборов в Государственную Думу, как по одномандатному округу, так и по партийным спискам поступило "несколько заявлений" об отмене или пересчете голосов на ряде избирательных участков. По словам Федорова, заявления, поступившие от партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия" должны были рассмотреть в среду."Все уже утвердили. Якутское региональное отделение партии "Единая Россия" отозвало заявление о нарушениях на выборах в Госдуму. Принято решение. Выборы закончились", - рассказал Андросов.После обработки 100% протоколов УИК, по данным ЦИК Якутии, в республике на выборах в Госдуму побеждает КПРФ с 35,15% голосов. Партия "Единая Россия" набирает 33,22%, "Новые люди" - 9,87%, "Справедливая Россия – за правду" - 8,19%.Среди кандидатов в Госдуму по одномандатному округу Якутии также после подсчета 100% протоколов больше всех голосов набирает кандидат от КПРФ Петр Аммосов - 21,61%, единоросс Петр Черкашин - 20,07%, справедливоросс Федот Тумусов - 19,55%.
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политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, евгений федоров, республика саха (якутия), россия, кпрф, федот тумусов
11:13 21.09.2021 (обновлено: 12:37 21.09.2021)
 
"Единая Россия" отозвала заявление о пересчете голосов на выборах в Якутии

Якутское отделение ЕР отозвало заявление о пересчете голосов на выборах в ГД в республике

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЯКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Якутское региональное отделение "Единой России" отозвало заявление в избирком Якутии о пересчете голосов на выборах в Госдуму в республике, где победил КПРФ, сообщил РИА Новости заместитель председателя региональной комиссии Иван Андросов.
Ранее председатель региональной избирательной комиссии Евгений Федоров сообщил агентству о том, что в ЦИК Якутии по итогам выборов в Государственную Думу, как по одномандатному округу, так и по партийным спискам поступило "несколько заявлений" об отмене или пересчете голосов на ряде избирательных участков. По словам Федорова, заявления, поступившие от партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия" должны были рассмотреть в среду.
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"Все уже утвердили. Якутское региональное отделение партии "Единая Россия" отозвало заявление о нарушениях на выборах в Госдуму. Принято решение. Выборы закончились", - рассказал Андросов.
После обработки 100% протоколов УИК, по данным ЦИК Якутии, в республике на выборах в Госдуму побеждает КПРФ с 35,15% голосов. Партия "Единая Россия" набирает 33,22%, "Новые люди" - 9,87%, "Справедливая Россия – за правду" - 8,19%.
Среди кандидатов в Госдуму по одномандатному округу Якутии также после подсчета 100% протоколов больше всех голосов набирает кандидат от КПРФ Петр Аммосов - 21,61%, единоросс Петр Черкашин - 20,07%, справедливоросс Федот Тумусов - 19,55%.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФВыборы в Государственную думуЕвгений ФедоровРеспублика Саха (Якутия)РоссияКПРФФедот Тумусов
 
 
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