11:13 21.09.2021 (обновлено: 12:37 21.09.2021)
"Единая Россия" отозвала заявление о пересчете голосов на выборах в Якутии
Якутское отделение ЕР отозвало заявление о пересчете голосов на выборах в ГД в республике
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
ЯКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Якутское региональное отделение "Единой России" отозвало заявление в избирком Якутии о пересчете голосов на выборах в Госдуму в республике, где победил КПРФ, сообщил РИА Новости заместитель председателя региональной комиссии Иван Андросов.
Ранее председатель региональной избирательной комиссии Евгений Федоров сообщил агентству о том, что в ЦИК Якутии по итогам выборов в Государственную Думу, как по одномандатному округу, так и по партийным спискам поступило "несколько заявлений" об отмене или пересчете голосов на ряде избирательных участков. По словам Федорова, заявления, поступившие от партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия" должны были рассмотреть в среду.
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"Все уже утвердили. Якутское региональное отделение партии "Единая Россия" отозвало заявление о нарушениях на выборах в Госдуму. Принято решение. Выборы закончились", - рассказал Андросов.
После обработки 100% протоколов УИК, по данным ЦИК Якутии, в республике на выборах в Госдуму побеждает КПРФ с 35,15% голосов. Партия "Единая Россия" набирает 33,22%, "Новые люди" - 9,87%, "Справедливая Россия – за правду" - 8,19%.
Среди кандидатов в Госдуму по одномандатному округу Якутии также после подсчета 100% протоколов больше всех голосов набирает кандидат от КПРФ Петр Аммосов - 21,61%, единоросс Петр Черкашин - 20,07%, справедливоросс Федот Тумусов - 19,55%.