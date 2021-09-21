https://ria.ru/20210921/vybory-1751070836.html

Стали известны результаты выборов в Госдуму

Стали известны результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021

Стали известны результаты выборов в Госдуму

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82 процента голосов, сообщает ЦИК после обработки ста процентов протоколов. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T06:15

2021-09-21T06:15

2021-09-21T10:22

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82 процента голосов, сообщает ЦИК после обработки ста процентов протоколов.КПРФ — вторая с 18,93 процента, ЛДПР — на третьем месте с 7,55 процента.В пятерку лидеров попадают также партии "Справедливая Россия — За правду" — 7,46 процента, "Новые люди" — 5,32 процента.Таким образом, по федеральному округу в Госдуму проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.Помимо этого, по одномандатным округам в нижнюю палату парламента в общем счете проходят представители семи политических движений и самовыдвиженцы.Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД, кандидаты от КПРФ — в девяти, от "Справедливой России — За правду" — в восьми. У ЛДПР два победителя, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному.В нижнюю палату парламента также проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое — в Москве (координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов), один в Адыгее (Владислав Резник) и один в Крыму (Леонид Бабашов).Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент.

https://ria.ru/20210920/rossiya-1750893836.html

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2021

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политика, единая россия, госдума рф