https://ria.ru/20210921/veterany-1751178756.html

В Подмосковье 932 ветерана получат президентские 50 тысяч рублей

В Подмосковье 932 ветерана получат президентские 50 тысяч рублей - РИА Новости, 21.09.2021

В Подмосковье 932 ветерана получат президентские 50 тысяч рублей

Почти тысяча ветеранов из Московской области получат президентские 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:21

2021-09-21T17:21

2021-09-21T17:21

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Почти тысяча ветеранов из Московской области получат президентские 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.Зампред отметила, что выплата поступит автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В соответствии с указом в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни в 2021 году будет произведена единовременная выплата в 50 тысяч рублей гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/podmoskove-1730754090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944), ветераны