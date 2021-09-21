В Подмосковье 932 ветерана получат президентские 50 тысяч рублей
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Почти тысяча ветеранов из Московской области получат президентские 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"На сегодняшний день в Подмосковье проживает 855 человек, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и 77 человек, кто награжден медалью "За оборону Ленинграда". В честь 80-летия с открытия Дороги жизни им будет начислена президентская единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба слова министра социального развития Московской области Ирины Каклюгиной.
Зампред отметила, что выплата поступит автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В соответствии с указом в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни в 2021 году будет произведена единовременная выплата в 50 тысяч рублей гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.