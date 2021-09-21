https://ria.ru/20210921/ubiystvo-1751079637.html

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве подростка в Северодвинске

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве подростка в Северодвинске - РИА Новости, 21.09.2021

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве подростка в Северодвинске

Мужчину, обвиняемого в убийстве 17-летнего парня в Северодвинске Архангельской области, заключили под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T09:33

2021-09-21T09:33

2021-09-21T09:33

происшествия

северодвинск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в убийстве 17-летнего парня в Северодвинске Архангельской области, заключили под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По данным следствия, 10 сентября молодого человека нашли с ножевыми ранениями недалеко от моста по улице Лебедева в Северодвинске, он скончался по дороге в больницу. Следователи возбудили дело по статье "убийство". Председатель СК РФ поручил доложить о ходе расследования, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства.Отмечается, что во время допроса он признал свою вину, но объяснить свои действия не смог, так как конфликта с подростком у него не было.Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей. Кроме того, назначены необходимые экспертизы, включая психолого-психиатрическую.

https://ria.ru/20210921/napadenie-1751074626.html

северодвинск

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2021

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происшествия, северодвинск, следственный комитет россии (ск рф)