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Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве подростка в Северодвинске
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве подростка в Северодвинске - РИА Новости, 21.09.2021
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве подростка в Северодвинске
Мужчину, обвиняемого в убийстве 17-летнего парня в Северодвинске Архангельской области, заключили под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:33
2021-09-21T09:33
происшествия
северодвинск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в убийстве 17-летнего парня в Северодвинске Архангельской области, заключили под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.По данным следствия, 10 сентября молодого человека нашли с ножевыми ранениями недалеко от моста по улице Лебедева в Северодвинске, он скончался по дороге в больницу. Следователи возбудили дело по статье "убийство". Председатель СК РФ поручил доложить о ходе расследования, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства.Отмечается, что во время допроса он признал свою вину, но объяснить свои действия не смог, так как конфликта с подростком у него не было.Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей. Кроме того, назначены необходимые экспертизы, включая психолого-психиатрическую.
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происшествия, северодвинск, следственный комитет россии (ск рф)
09:33 21.09.2021
 
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве подростка в Северодвинске

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве 17-летнего подростка в Северодвинске

© Фото : СУСУ РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округуПодозреваемый в убийстве подростка в Северодвинске на записи камеры наблюдения
Подозреваемый в убийстве подростка в Северодвинске на записи камеры наблюдения - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Фото : СУСУ РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в убийстве 17-летнего парня в Северодвинске Архангельской области, заключили под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По данным следствия, 10 сентября молодого человека нашли с ножевыми ранениями недалеко от моста по улице Лебедева в Северодвинске, он скончался по дороге в больницу. Следователи возбудили дело по статье "убийство". Председатель СК РФ поручил доложить о ходе расследования, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства.
"Предъявлено обвинение неработающему 34-летнему жителю города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)... Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время допроса он признал свою вину, но объяснить свои действия не смог, так как конфликта с подростком у него не было.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей. Кроме того, назначены необходимые экспертизы, включая психолого-психиатрическую.
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