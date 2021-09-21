Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве подростка в Северодвинске
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве 17-летнего подростка в Северодвинске
© Фото : СУСУ РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округуПодозреваемый в убийстве подростка в Северодвинске на записи камеры наблюдения
© Фото : СУСУ РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в убийстве 17-летнего парня в Северодвинске Архангельской области, заключили под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По данным следствия, 10 сентября молодого человека нашли с ножевыми ранениями недалеко от моста по улице Лебедева в Северодвинске, он скончался по дороге в больницу. Следователи возбудили дело по статье "убийство". Председатель СК РФ поручил доложить о ходе расследования, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства.
"Предъявлено обвинение неработающему 34-летнему жителю города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)... Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время допроса он признал свою вину, но объяснить свои действия не смог, так как конфликта с подростком у него не было.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей. Кроме того, назначены необходимые экспертизы, включая психолого-психиатрическую.