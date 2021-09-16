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В Северодвинске задержали подозреваемого в убийстве подростка
В Северодвинске задержали подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 16.09.2021
В Северодвинске задержали подозреваемого в убийстве подростка
Мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в Северодвинске, задержали, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:15
2021-09-16T18:37
происшествия
северодвинск
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россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в Северодвинске, задержали, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 10 сентября молодого человека нашли с ножевыми ранениями недалеко от моста по улице Лебедева в Северодвинске, он скончался по дороге в больницу. Следователи возбудили дело по статье "убийство". Председатель СК РФ поручил доложить о ходе расследования, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства."По подозрению в совершении убийства задержан 34–летний житель города Северодвинска. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены необходимые экспертизы, включая психолого-психиатрическую", - говорится в сообщении.Добавляется, что следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.
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происшествия, северодвинск, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:15 16.09.2021 (обновлено: 18:37 16.09.2021)
 
В Северодвинске задержали подозреваемого в убийстве подростка

СК: подозреваемого в убийстве семнадцатилетнего подростка в Северодвинске задержали

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в Северодвинске, задержали, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 10 сентября молодого человека нашли с ножевыми ранениями недалеко от моста по улице Лебедева в Северодвинске, он скончался по дороге в больницу. Следователи возбудили дело по статье "убийство". Председатель СК РФ поручил доложить о ходе расследования, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства.
"По подозрению в совершении убийства задержан 34–летний житель города Северодвинска. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены необходимые экспертизы, включая психолого-психиатрическую", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.
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