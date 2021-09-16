https://ria.ru/20210916/ubiystvo-1750392361.html

В Северодвинске задержали подозреваемого в убийстве подростка

В Северодвинске задержали подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 16.09.2021

В Северодвинске задержали подозреваемого в убийстве подростка

Мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в Северодвинске, задержали, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:15

2021-09-16T18:15

2021-09-16T18:37

происшествия

северодвинск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в Северодвинске, задержали, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 10 сентября молодого человека нашли с ножевыми ранениями недалеко от моста по улице Лебедева в Северодвинске, он скончался по дороге в больницу. Следователи возбудили дело по статье "убийство". Председатель СК РФ поручил доложить о ходе расследования, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства."По подозрению в совершении убийства задержан 34–летний житель города Северодвинска. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены необходимые экспертизы, включая психолого-психиатрическую", - говорится в сообщении.Добавляется, что следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.

https://ria.ru/20210818/zaderzhanie-1746190038.html

северодвинск

россия

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происшествия, северодвинск, следственный комитет россии (ск рф), россия