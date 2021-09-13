https://ria.ru/20210913/severodvinsk-1749884108.html

В Северодвинске зарезали подростка

В Северодвинске зарезали подростка - РИА Новости, 13.09.2021

В Северодвинске зарезали подростка

Следователи в Архангельской области ведут поиски убийцы 17-летнего подростка, который скончался на улице в Северодвинске от ножевых ранений, нанесенных... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T16:24

2021-09-13T16:24

2021-09-13T18:38

происшествия

северодвинск

архангельская область

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МУРМАНСК, 13 сен – РИА Новости. Следователи в Архангельской области ведут поиски убийцы 17-летнего подростка, который скончался на улице в Северодвинске от ножевых ранений, нанесенных неизвестным, и просят жителей помочь найти преступника, сообщается на сайте ведомства.Убийство произошло в пятницу вечером. Жителя Северодвинска с ножевыми ранениями обнаружили недалеко от моста по улице Лебедева, по дороге в больницу подросток скончался. Следователи возбудили дело по статье "убийство"."До настоящего времени указанное преступление не раскрыто. Просим всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, либо узнает человека, изображенного на видео, обратиться в Следственное управление, либо в органы полиции", - говорится в сообщении.Преступление вызвало широкий резонанс в небольшом городе Архангельской области. По данным местных СМИ, молодой человек мог стать случайной жертвой, он ни с кем не конфликтовал, учился в университете. К месту убийства подростка жители несут цветы.

https://ria.ru/20210817/moskva-1746029446.html

https://ria.ru/20210814/peterburg-1745747569.html

северодвинск

архангельская область

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происшествия, северодвинск, архангельская область