16:24 13.09.2021 (обновлено: 18:38 13.09.2021)
В Северодвинске зарезали подростка
В Северодвинске зарезали 17-летнего подростка, ведутся поиски его убийцы
© Фото : СУСУ РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округуМост по улице Лебедева в городе Северодвинске, где был обнаружен подросток с ножевыми ранениями
© Фото : СУСУ РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
МУРМАНСК, 13 сен – РИА Новости. Следователи в Архангельской области ведут поиски убийцы 17-летнего подростка, который скончался на улице в Северодвинске от ножевых ранений, нанесенных неизвестным, и просят жителей помочь найти преступника, сообщается на сайте ведомства.
Убийство произошло в пятницу вечером. Жителя Северодвинска с ножевыми ранениями обнаружили недалеко от моста по улице Лебедева, по дороге в больницу подросток скончался. Следователи возбудили дело по статье "убийство".
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"До настоящего времени указанное преступление не раскрыто. Просим всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, либо узнает человека, изображенного на видео, обратиться в Следственное управление, либо в органы полиции", - говорится в сообщении.
© Фото : СУСУ РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округуПодозреваемый в убийстве подростка в Северодвинске на записи камеры наблюдения
© Фото : СУСУ РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Подозреваемый в убийстве подростка в Северодвинске на записи камеры наблюдения
Преступление вызвало широкий резонанс в небольшом городе Архангельской области. По данным местных СМИ, молодой человек мог стать случайной жертвой, он ни с кем не конфликтовал, учился в университете. К месту убийства подростка жители несут цветы.
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