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В Северодвинске зарезали подростка
В Северодвинске зарезали подростка - РИА Новости, 13.09.2021
В Северодвинске зарезали подростка
Следователи в Архангельской области ведут поиски убийцы 17-летнего подростка, который скончался на улице в Северодвинске от ножевых ранений, нанесенных... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:24
2021-09-13T18:38
происшествия
северодвинск
архангельская область
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МУРМАНСК, 13 сен – РИА Новости. Следователи в Архангельской области ведут поиски убийцы 17-летнего подростка, который скончался на улице в Северодвинске от ножевых ранений, нанесенных неизвестным, и просят жителей помочь найти преступника, сообщается на сайте ведомства.Убийство произошло в пятницу вечером. Жителя Северодвинска с ножевыми ранениями обнаружили недалеко от моста по улице Лебедева, по дороге в больницу подросток скончался. Следователи возбудили дело по статье "убийство"."До настоящего времени указанное преступление не раскрыто. Просим всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, либо узнает человека, изображенного на видео, обратиться в Следственное управление, либо в органы полиции", - говорится в сообщении.Преступление вызвало широкий резонанс в небольшом городе Архангельской области. По данным местных СМИ, молодой человек мог стать случайной жертвой, он ни с кем не конфликтовал, учился в университете. К месту убийства подростка жители несут цветы.
https://ria.ru/20210817/moskva-1746029446.html
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происшествия, северодвинск, архангельская область
16:24 13.09.2021 (обновлено: 18:38 13.09.2021)
 
В Северодвинске зарезали подростка

В Северодвинске зарезали 17-летнего подростка, ведутся поиски его убийцы

© Фото : СУСУ РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округуМост по улице Лебедева в городе Северодвинске, где был обнаружен подросток с ножевыми ранениями
Мост по улице Лебедева в городе Северодвинске, где был обнаружен подросток с ножевыми ранениями - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Фото : СУСУ РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 13 сен – РИА Новости. Следователи в Архангельской области ведут поиски убийцы 17-летнего подростка, который скончался на улице в Северодвинске от ножевых ранений, нанесенных неизвестным, и просят жителей помочь найти преступника, сообщается на сайте ведомства.
Убийство произошло в пятницу вечером. Жителя Северодвинска с ножевыми ранениями обнаружили недалеко от моста по улице Лебедева, по дороге в больницу подросток скончался. Следователи возбудили дело по статье "убийство".
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"До настоящего времени указанное преступление не раскрыто. Просим всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, либо узнает человека, изображенного на видео, обратиться в Следственное управление, либо в органы полиции", - говорится в сообщении.
© Фото : СУСУ РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округуПодозреваемый в убийстве подростка в Северодвинске на записи камеры наблюдения
Подозреваемый в убийстве подростка в Северодвинске на записи камеры наблюдения - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Фото : СУСУ РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Подозреваемый в убийстве подростка в Северодвинске на записи камеры наблюдения
Преступление вызвало широкий резонанс в небольшом городе Архангельской области. По данным местных СМИ, молодой человек мог стать случайной жертвой, он ни с кем не конфликтовал, учился в университете. К месту убийства подростка жители несут цветы.
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