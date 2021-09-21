https://ria.ru/20210921/spirs-1751179384.html

Бритни Спирс восстановила Instagram и снова обеспокоила поклонников

Бритни Спирс восстановила Instagram и снова обеспокоила поклонников - РИА Новости, 21.09.2021

Бритни Спирс восстановила Instagram и снова обеспокоила поклонников

Певица Бритни Спирс восстановила свой аккаунт в Instagram. Звезда удаляла его после объявления о помолвке с возлюбленным Сэмом Асгари около недели назад. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:26

2021-09-21T17:26

2021-09-21T17:26

шоубиз

бритни спирс

знаменитости

инстаграм

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Певица Бритни Спирс восстановила свой аккаунт в Instagram. Звезда удаляла его после объявления о помолвке с возлюбленным Сэмом Асгари около недели назад.Бритни уже успела выложить несколько новых постов. Некоторые из них оказались старыми танцевальными записями, но есть и свежее фото.Некоторые поклонники выразили сомнения, что певица выложила свежие кадры из отпуска. По их словам, сейчас она выглядит по-другому.Другие пользователи также выразили опасения за Спирс, попросив выложить ее больше новых фото.Удалению аккаунта звезды предшествовали долгие судебные разбирательства с отцом, который был назначен ее опекуном. Бритни, в свою очередь, обвиняла его в вымогательстве денег.

https://ria.ru/20210813/spears-1745583059.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бритни спирс, знаменитости, инстаграм