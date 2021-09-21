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Шоубиз
https://ria.ru/20210921/spirs-1751179384.html
Бритни Спирс восстановила Instagram и снова обеспокоила поклонников
Бритни Спирс восстановила Instagram и снова обеспокоила поклонников - РИА Новости, 21.09.2021
Бритни Спирс восстановила Instagram и снова обеспокоила поклонников
Певица Бритни Спирс восстановила свой аккаунт в Instagram. Звезда удаляла его после объявления о помолвке с возлюбленным Сэмом Асгари около недели назад. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:26
2021-09-21T17:26
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Певица Бритни Спирс восстановила свой аккаунт в Instagram. Звезда удаляла его после объявления о помолвке с возлюбленным Сэмом Асгари около недели назад.Бритни уже успела выложить несколько новых постов. Некоторые из них оказались старыми танцевальными записями, но есть и свежее фото.Некоторые поклонники выразили сомнения, что певица выложила свежие кадры из отпуска. По их словам, сейчас она выглядит по-другому.Другие пользователи также выразили опасения за Спирс, попросив выложить ее больше новых фото.Удалению аккаунта звезды предшествовали долгие судебные разбирательства с отцом, который был назначен ее опекуном. Бритни, в свою очередь, обвиняла его в вымогательстве денег.
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бритни спирс, знаменитости, инстаграм
17:26 21.09.2021
 

Бритни Спирс восстановила Instagram и снова обеспокоила поклонников

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Певица Бритни Спирс восстановила свой аккаунт в Instagram. Звезда удаляла его после объявления о помолвке с возлюбленным Сэмом Асгари около недели назад.
Бритни уже успела выложить несколько новых постов. Некоторые из них оказались старыми танцевальными записями, но есть и свежее фото.

"Пара кадров из моего отпуска на выходных чтобы отпраздновать помолвку с… Боже мой… моим женихом! До сих пор не могу в это поверить! Долго не могла быть без Instagram, поэтому я снова здесь", – написала Спирс.

Некоторые поклонники выразили сомнения, что певица выложила свежие кадры из отпуска. По их словам, сейчас она выглядит по-другому.

"Но, Бритни, у тебя же сейчас короткие волосы с красным оттенком. Как эти фото могут быть с твоей помолвки?" – написала одна из подписчиц.

Другие пользователи также выразили опасения за Спирс, попросив выложить ее больше новых фото.
Удалению аккаунта звезды предшествовали долгие судебные разбирательства с отцом, который был назначен ее опекуном. Бритни, в свою очередь, обвиняла его в вымогательстве денег.
Джейми Спирс и Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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