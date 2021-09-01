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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210901/opekunstvo-1748096858.html
СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег - РИА Новости, 01.09.2021
СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
Американская певица Бритни Спирс утверждает, что ее отец давно готов отказаться от опекунства над ней, а вместо этого требует два миллиона долларов отступных,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T06:04
2021-09-01T10:42
бритни спирс
шоу-бизнес
шоубиз
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс утверждает, что ее отец давно готов отказаться от опекунства над ней, а вместо этого требует два миллиона долларов отступных, сообщает портал TMZ.Издание ссылается на юридические документы, с которыми удалось ознакомиться журналистам. Адвокаты Спирс утверждают, что ее отец требует два миллиона долларов за отказ от опекунства, сама певица настаивает, что он давно готов к этому решению и лишь вымогает деньги. Судебный процесс, как ожидается, продолжится в конце сентября.39-летняя певица пытается отстранить от опекунства своего отца Джеймса Спирса, который контролирует большинство аспектов жизни дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне психологических проблем певицы. В частности, под полным контролем Джейми Спирса находятся все деньги, которые зарабатывает его дочь, и все ее финансовые решения. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни Спирс также принимаются ее отцом. Наконец, певица вынуждена платить за расходы отца, в том числе на адвокатов, которые требуют сохранить режим опекунства.Певица ранее заявила, что отец злоупотребляет правами опекуна. Суд позволил ей нанять собственного адвоката.
https://ria.ru/20210826/spirs-1747329657.html
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бритни спирс, шоу-бизнес
06:04 01.09.2021 (обновлено: 10:42 01.09.2021)
 
СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег

TMZ: Бритни Спирс заявила, что ее отец вымогает деньги за отказ от опекунства

© РИА НовостиБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс утверждает, что ее отец давно готов отказаться от опекунства над ней, а вместо этого требует два миллиона долларов отступных, сообщает портал TMZ.
Издание ссылается на юридические документы, с которыми удалось ознакомиться журналистам. Адвокаты Спирс утверждают, что ее отец требует два миллиона долларов за отказ от опекунства, сама певица настаивает, что он давно готов к этому решению и лишь вымогает деньги. Судебный процесс, как ожидается, продолжится в конце сентября.
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 21:28Шоубиз
Бритни Спирс поблагодарила 27-летнего возлюбленного за поддержку
39-летняя певица пытается отстранить от опекунства своего отца Джеймса Спирса, который контролирует большинство аспектов жизни дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне психологических проблем певицы. В частности, под полным контролем Джейми Спирса находятся все деньги, которые зарабатывает его дочь, и все ее финансовые решения. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни Спирс также принимаются ее отцом. Наконец, певица вынуждена платить за расходы отца, в том числе на адвокатов, которые требуют сохранить режим опекунства.
Певица ранее заявила, что отец злоупотребляет правами опекуна. Суд позволил ей нанять собственного адвоката.
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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