https://ria.ru/20210901/opekunstvo-1748096858.html

СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег

СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег - РИА Новости, 01.09.2021

СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег

Американская певица Бритни Спирс утверждает, что ее отец давно готов отказаться от опекунства над ней, а вместо этого требует два миллиона долларов отступных,... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T06:04

2021-09-01T06:04

2021-09-01T10:42

бритни спирс

шоу-бизнес

шоубиз

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс утверждает, что ее отец давно готов отказаться от опекунства над ней, а вместо этого требует два миллиона долларов отступных, сообщает портал TMZ.Издание ссылается на юридические документы, с которыми удалось ознакомиться журналистам. Адвокаты Спирс утверждают, что ее отец требует два миллиона долларов за отказ от опекунства, сама певица настаивает, что он давно готов к этому решению и лишь вымогает деньги. Судебный процесс, как ожидается, продолжится в конце сентября.39-летняя певица пытается отстранить от опекунства своего отца Джеймса Спирса, который контролирует большинство аспектов жизни дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство на фоне психологических проблем певицы. В частности, под полным контролем Джейми Спирса находятся все деньги, которые зарабатывает его дочь, и все ее финансовые решения. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни Спирс также принимаются ее отцом. Наконец, певица вынуждена платить за расходы отца, в том числе на адвокатов, которые требуют сохранить режим опекунства.Певица ранее заявила, что отец злоупотребляет правами опекуна. Суд позволил ей нанять собственного адвоката.

https://ria.ru/20210826/spirs-1747329657.html

https://ria.ru/20210820/britni-1746514195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бритни спирс, шоу-бизнес