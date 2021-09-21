https://ria.ru/20210921/rezolyutsiya-1751178926.html

Захарова оценила резолюцию ЕП о связи России с референдумом в Каталонии

Захарова оценила резолюцию ЕП о связи России с референдумом в Каталонии - РИА Новости, 21.09.2021

Захарова оценила резолюцию ЕП о связи России с референдумом в Каталонии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента, где говорится о якобы связи России с референдумом в Каталонии, заявила,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:23

2021-09-21T17:23

2021-09-21T17:23

в мире

каталония

мария захарова

референдум о независимости каталонии

европарламент

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента, где говорится о якобы связи России с референдумом в Каталонии, заявила, что это "ненормальные клоуны, которые штампуют фейки".Она напомнила, что 16 сентября Европарламент одобрил резолюцию, в которой вновь затронут вопрос о якобы имевших место связях каталонских сепаратистов с Россией. Единственным основанием для включения данного сюжета в документ стала фейковая публикация в New York Times, подчеркнула Захарова."Это какая-то сумасшедшая карусель, сломанный аттракцион, какие-то, знаете, ненормальные клоуны, которые штампуют бесконечную цепочку недостоверных фейковых документов, при этом делая борьбу с дезинформацией одной из тем своей повестки. Как это может быть? Кто несет ответственность в этой структуре за хоть какой-то минимальный базовый фактчекинг, то есть проверку данных и изначальных материалов? ", - добавила она.По её словам, Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Каталонии является исключительно внутренним делом Испании.Ранее советник бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона Жозеп Луис Алай сказал, что летал в Москву весной 2019 года, но заявил, что эти поездки были частью регулярных контактов с зарубежными журналистами и официальными лицами. Газета New York Times со ссылкой на доклад европейской разведки заявляла, что Алай встречался с российскими официальными лицами, чтобы якобы заручиться поддержкой России в отделении Каталонии от Испании. Газета утверждает, что в России Алай и "российский бизнесмен Александр Дмитренко встретились с несколькими действующими чиновниками внешней разведки, а также с Олегом Владимировичем Сыромолотовым, который сейчас отвечает за противодействие терроризму и занимает должность заместителя министра иностранных дел".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что в Кремле категорически отвергают причастность Москвы к событиям в Каталонии: это инсинуации и ложь. Офис Пучдемона также раскритиковал публикацию NYT.Региональный парламент Каталонии незаконно провозгласил независимость от Испании после референдума в октябре 2017 года. После этого Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании. Они были объявлены в национальный и европейский розыск. Ряд политиков при этом были приговорены к тюремному заключению в Испании, но летом 2021 года помилованы. В мае 2019 года Пучдемон был избран в Европарламент.

https://ria.ru/20210907/vrediteli-1748923768.html

https://ria.ru/20210907/zakharova-1749056711.html

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в мире, каталония, мария захарова, референдум о независимости каталонии, европарламент, россия