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В Кремле отвергли причастность России к событиям в Каталонии
В Кремле отвергли причастность России к событиям в Каталонии - РИА Новости, 07.09.2021
В Кремле отвергли причастность России к событиям в Каталонии
В Кремле категорически отвергают причастность Москвы к событиям в Каталонии: это инсинуации и ложь, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:50
2021-09-07T12:50
в мире
испания
дмитрий песков
каталония
карлес пучдемон
европарламент
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Кремле категорически отвергают причастность Москвы к событиям в Каталонии: это инсинуации и ложь, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.Ранее советник бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона Жозеп Луис Алай подтвердил, что летал в Москву весной 2019 года, но заявил, что эти поездки были частью регулярных контактов с зарубежными журналистами и официальными лицами.Газета New York Times со ссылкой на доклад европейской разведки заявляла, что Алай встречался с российскими официальными лицами, чтобы заручиться поддержкой России в отделении Каталонии от Испании.По данным газеты, Пучдемон подтвердил факт поездок. Алай при этом подчеркнул, что любое предположение о том, что он искал российской поддержки, является "фантастической историей, выдуманной Мадридом". Офис Пучдемона в свою очередь раскритиковал публикации в ряде СМИ о том, что он якобы пытался установить связи с российскими официальными лицами в 2019 году.Региональный парламент Каталонии незаконно провозгласил независимость от Испании после референдума в октябре 2017 года. После этого Пучдемон , а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании. Они были объявлены в национальный и европейский розыск. Ряд политиков при этом были приговорены к тюремному заключению в Испании, но летом 2021 года помилованы. В мае 2019 года Пучдемон был избран в Европарламент.
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в мире, испания, дмитрий песков, каталония, карлес пучдемон, европарламент, россия
12:50 07.09.2021
 
В Кремле отвергли причастность России к событиям в Каталонии

Песков назвал заявления о причастности России к событиям в Каталонии инсинуацией и ложью

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Кремле категорически отвергают причастность Москвы к событиям в Каталонии: это инсинуации и ложь, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.
"Нам ничего неизвестно об этих контактах, мы не знаем, насколько подобные публикации могут быть достоверными. В любом случае там утверждается о некой причастности российской стороны к событиям в Каталонии, и мы категорически это отвергаем. Это ничто иное, как ложь или инсинуации", - сказал Песков.
Ранее советник бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона Жозеп Луис Алай подтвердил, что летал в Москву весной 2019 года, но заявил, что эти поездки были частью регулярных контактов с зарубежными журналистами и официальными лицами.
Газета New York Times со ссылкой на доклад европейской разведки заявляла, что Алай встречался с российскими официальными лицами, чтобы заручиться поддержкой России в отделении Каталонии от Испании.
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Региональный парламент Каталонии незаконно провозгласил независимость от Испании после референдума в октябре 2017 года. После этого Пучдемон , а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании. Они были объявлены в национальный и европейский розыск. Ряд политиков при этом были приговорены к тюремному заключению в Испании, но летом 2021 года помилованы. В мае 2019 года Пучдемон был избран в Европарламент.
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