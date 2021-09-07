В Кремле отвергли причастность России к событиям в Каталонии
Песков назвал заявления о причастности России к событиям в Каталонии инсинуацией и ложью
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Кремле категорически отвергают причастность Москвы к событиям в Каталонии: это инсинуации и ложь, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.
"Нам ничего неизвестно об этих контактах, мы не знаем, насколько подобные публикации могут быть достоверными. В любом случае там утверждается о некой причастности российской стороны к событиям в Каталонии, и мы категорически это отвергаем. Это ничто иное, как ложь или инсинуации", - сказал Песков.
Ранее советник бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона Жозеп Луис Алай подтвердил, что летал в Москву весной 2019 года, но заявил, что эти поездки были частью регулярных контактов с зарубежными журналистами и официальными лицами.
По данным газеты, Пучдемон подтвердил факт поездок. Алай при этом подчеркнул, что любое предположение о том, что он искал российской поддержки, является "фантастической историей, выдуманной Мадридом". Офис Пучдемона в свою очередь раскритиковал публикации в ряде СМИ о том, что он якобы пытался установить связи с российскими официальными лицами в 2019 году.
Региональный парламент Каталонии незаконно провозгласил независимость от Испании после референдума в октябре 2017 года. После этого Пучдемон , а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании. Они были объявлены в национальный и европейский розыск. Ряд политиков при этом были приговорены к тюремному заключению в Испании, но летом 2021 года помилованы. В мае 2019 года Пучдемон был избран в Европарламент.
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