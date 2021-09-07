https://ria.ru/20210907/kataloniya-1749000166.html

В Кремле отвергли причастность России к событиям в Каталонии

В Кремле отвергли причастность России к событиям в Каталонии - РИА Новости, 07.09.2021

В Кремле отвергли причастность России к событиям в Каталонии

В Кремле категорически отвергают причастность Москвы к событиям в Каталонии: это инсинуации и ложь, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:50

2021-09-07T12:50

2021-09-07T12:50

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дмитрий песков

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карлес пучдемон

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Кремле категорически отвергают причастность Москвы к событиям в Каталонии: это инсинуации и ложь, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.Ранее советник бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона Жозеп Луис Алай подтвердил, что летал в Москву весной 2019 года, но заявил, что эти поездки были частью регулярных контактов с зарубежными журналистами и официальными лицами.Газета New York Times со ссылкой на доклад европейской разведки заявляла, что Алай встречался с российскими официальными лицами, чтобы заручиться поддержкой России в отделении Каталонии от Испании.По данным газеты, Пучдемон подтвердил факт поездок. Алай при этом подчеркнул, что любое предположение о том, что он искал российской поддержки, является "фантастической историей, выдуманной Мадридом". Офис Пучдемона в свою очередь раскритиковал публикации в ряде СМИ о том, что он якобы пытался установить связи с российскими официальными лицами в 2019 году.Региональный парламент Каталонии незаконно провозгласил независимость от Испании после референдума в октябре 2017 года. После этого Пучдемон , а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании. Они были объявлены в национальный и европейский розыск. Ряд политиков при этом были приговорены к тюремному заключению в Испании, но летом 2021 года помилованы. В мае 2019 года Пучдемон был избран в Европарламент.

https://ria.ru/20210517/shpion-1732693149.html

https://ria.ru/20201028/sled-1581999767.html

испания

каталония

россия

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в мире, испания, дмитрий песков, каталония, карлес пучдемон, европарламент, россия