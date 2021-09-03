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Офис Пучдемона раскритиковал публикации, связывающие его с Россией
Офис Пучдемона раскритиковал публикации, связывающие его с Россией - РИА Новости, 03.09.2021
Офис Пучдемона раскритиковал публикации, связывающие его с Россией
Офис бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона раскритиковал публикации в ряде СМИ о том, что он якобы пытался установить связи с российскими... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:21
2021-09-03T17:21
в мире
испания
каталония
карлес пучдемон
европарламент
россия
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МАДРИД, 3 сен – РИА Новости. Офис бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона раскритиковал публикации в ряде СМИ о том, что он якобы пытался установить связи с российскими официальными лицами в 2019 году.Газета New York Times со ссылкой на доклад европейской разведки заявляла, что Алай встречался с российскими официальными лицами, чтобы заручиться поддержкой России в отделении Каталонии от Испании. По данным газеты, Пучдемон подтвердил факт поездок. Алай при этом подчеркнул, что любое предположение о том, что он искал российской поддержки, является "фантастической историей, выдуманной Мадридом".Офис Пучдемона заявил, что опубликованная рядом СМИ информация основывается на докладе Гражданской гвардии, который "полон фальши, несоответствий", и его единственная цель – "криминализировать и дискредитировать движение за независимость перед международным сообществом, представляя его как дестабилизирующий элемент". Офис также считает, что раскрытие сути частных переговоров – "очередной инструмент в грязной войне, которую ведет испанское государство против Каталонии".Представители Пучдемона обратили внимание, что опубликованная информация вырвана из контекста и что "существует много других сообщений о политических ситуациях в других странах, которые намеренно опущены, что является манипуляцией".Офис заявил, что все его действия абсолютно законны, как и действия его главы Жозепа Луиса Алайя и адвоката Гонсало Бойе.По данным офиса, прокурор Барселоны запросил следственный суд №1 прекратить дело против Алайя, поскольку расследование "нарушает самые элементарные права и свободы демократического общества". Офис рассматривает вопрос о законных действиях в связи с раскрытием секретной информаций, поскольку СМИ получили к документам доступ до того, как с них был снят гриф "секретно".Региональный парламент Каталонии незаконно провозгласил независимость от Испании после референдума в октябре 2017 года. После этого Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании. Они были объявлены в национальный и европейский розыск. Ряд политиков при этом были приговорены к тюремному заключению в Испании, но летом 2021 года помилованы. В мае 2019 года Пучдемон был избран в Европарламент.
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в мире, испания, каталония, карлес пучдемон, европарламент, россия
17:21 03.09.2021
 
Офис Пучдемона раскритиковал публикации, связывающие его с Россией

Офис экс-главы Каталонии Пучдемона раскритиковал публикации, связывающие его с Россией

© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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МАДРИД, 3 сен – РИА Новости. Офис бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона раскритиковал публикации в ряде СМИ о том, что он якобы пытался установить связи с российскими официальными лицами в 2019 году.
Газета New York Times со ссылкой на доклад европейской разведки заявляла, что Алай встречался с российскими официальными лицами, чтобы заручиться поддержкой России в отделении Каталонии от Испании. По данным газеты, Пучдемон подтвердил факт поездок. Алай при этом подчеркнул, что любое предположение о том, что он искал российской поддержки, является "фантастической историей, выдуманной Мадридом".
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Офис Пучдемона заявил, что опубликованная рядом СМИ информация основывается на докладе Гражданской гвардии, который "полон фальши, несоответствий", и его единственная цель – "криминализировать и дискредитировать движение за независимость перед международным сообществом, представляя его как дестабилизирующий элемент". Офис также считает, что раскрытие сути частных переговоров – "очередной инструмент в грязной войне, которую ведет испанское государство против Каталонии".
Представители Пучдемона обратили внимание, что опубликованная информация вырвана из контекста и что "существует много других сообщений о политических ситуациях в других странах, которые намеренно опущены, что является манипуляцией".
Офис заявил, что все его действия абсолютно законны, как и действия его главы Жозепа Луиса Алайя и адвоката Гонсало Бойе.
По данным офиса, прокурор Барселоны запросил следственный суд №1 прекратить дело против Алайя, поскольку расследование "нарушает самые элементарные права и свободы демократического общества". Офис рассматривает вопрос о законных действиях в связи с раскрытием секретной информаций, поскольку СМИ получили к документам доступ до того, как с них был снят гриф "секретно".
Региональный парламент Каталонии незаконно провозгласил независимость от Испании после референдума в октябре 2017 года. После этого Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании. Они были объявлены в национальный и европейский розыск. Ряд политиков при этом были приговорены к тюремному заключению в Испании, но летом 2021 года помилованы. В мае 2019 года Пучдемон был избран в Европарламент.
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