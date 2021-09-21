https://ria.ru/20210921/partiya-1751121178.html

Либеральная партия Канады

Либеральная партия Канады - РИА Новости, 21.09.2021

Либеральная партия Канады

Либеральная партия Канады (Liberal Party of Canada) – центристская политическая партия, одна из основных партий в стране. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T13:02

2021-09-21T13:02

2021-09-21T13:02

справки

канада

онтарио

джастин трюдо

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Либеральная партия Канады (Liberal Party of Canada) – центристская политическая партия, одна из основных партий в стране. Партия возникла в 1854 году, объединив в своих рядах реформистов из Верхней и Нижней Канады.Либеральная партия не имеет строгого членства. Основная партийная деятельность сосредоточена в парламентской фракции. Активность сторонников партии проявляется преимущественно в период избирательных кампаний.Финансирование Либеральной партии осуществляется за счет пожертвований крупного бизнеса, добровольных взносов сторонников, а также прямых субсидий из государственного бюджета на нужды участия партии в выборах.После образования в 1867 году Канадской конфедерации Либеральная партия позиционировала себя в качестве сторонницы реформ, что позволило ей постепенно утвердиться в роли ключевого элемента (наряду с Консервативной партией, в 1942-2003 годах – Прогрессивно-консервативной партией) в двухпартийной системе страны.Основу идеологии Либеральной партии составлял либерализм британского образца.Первый либеральный премьер-министр Александр Макензи (занимал пост в 1873-1878 годах) демократизировал парламентские процедуры, ввел протоколирование дебатов и тайное голосование. Решающее значение для укрепления позиций Либеральной партии имела деятельность Уилфрида Лорье (премьер-министр в 1896-1911 годах), кабинеты которого вели активную иммиграционную политику, освоение западных районов Канады и железнодорожное строительство, сопровождавшееся промышленным бумом и урбанизацией. Либеральная партия выступала в этот период за развитие свободной торговли с США, против политики протекционизма.С начала 1920-х годов социально-экономическая политика Либеральной партии претерпела существенные изменения. Либеральные правительства Уильяма Лайона Макензи Кинга (1921-1926, 1926-1930, 1935-1948), Луи Сен-Лорана (1948-1957), Лестера Пирсона (1963-1968) и Пьера Трюдо (1968-1979, 1980-1984) проводили курс на активизацию государственного вмешательства в экономику и социальную сферу и заложили фундамент канадского "государства всеобщего благосостояния".В 1927 году либералы приняли первое канадское пенсионное законодательство, в 1940-1970-х годах реализовали программы помощи безработным, нетрудоспособным, многодетным, активно содействовали развитию культуры и сферы образования. В 1970 году Либеральная партия смогла предотвратить отделение от Канады Квебека. В период нахождения Либеральной партии у власти в 1982 году был достигнут конституционный суверенитет Канады. В условиях ухудшения экономической конъюнктуры либеральные кабинеты Жана Кретьена (1993-2003) и Пола Мартина (2003-2006) проводили политику сокращения социальных расходов, приватизации государственных предприятий, консолидации бюджета и укрепления национальной валюты. В январе 2006 года на фоне коррупционного скандала Либеральная партия проиграла парламентские выборы.В декабре 2006 года Либеральную партию возглавил Стефан Дион. На досрочных парламентских выборах в 2008 году партия получила 77 мест. В декабре 2008 года Диона на посту лидера партии сменил Майкл Игнатьев. Однако ему также не удалось вернуть партию к власти.На федеральных выборах 2011 года либералы заняли третье место, показав худший результат за всю историю партии. В парламенте партия получила только 34 места. Игнатьев впоследствии ушел с поста лидера либералов, его сменил Боб Рэй.В апреле 2013 года Либеральную партию возглавил сын Пьера Трюдо – Джастин Трюдо.По итогам выборов 2015 года либералы получили 184 места в парламенте и сформировали правительство большинства. Джастин Трюдо стал 23-м премьер-министром Канады.Правительство Трюдо снизило ставку подоходного налога для лиц со средним доход, и повысило ее для более состоятельных канадцев, были увеличены выплаты для пенсионеров.Кабинет Трюдо принял 10-летнюю Национальную жилищную стратегию стоимостью 55 миллиардов долларов и начал выплачивать пособие на детей для семей с низким и средним уровнем дохода. Либералы также провели реформу cената.Для борьбы с изменением климата правительство Трюдо призвало провинции принять меры по сокращению выбросов парниковых газов. В 2019 году федеральный налог на выбросы углерода вступил в силу в Саскачеване, Манитобе, Онтарио и Нью-Брансуике, поскольку правительства этих провинций не разработали свои собственные планы ценообразования на выбросы углерода.По итогам парламентских выборов 21 октября 2019 года Либеральная партия не смогла получить абсолютное большинство в 170 мандатов. В 43-м парламенте страны, просуществовавшем с 5 декабря 2019 года по 15 августа 2021 года, Либеральная партия была представлена 157 депутатами.По итогам парламентских выборов 20 сентября 2021 года Либеральная партия Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо сохранила лидерство. По итогам подсчета 87,5% голосов она получает 156 мест, что на 14 мест меньше, чем необходимые для мажоритарного правительства 170. В своей предвыборной программе партия на первое место поставила здоровье и безопасность канадцев. Члены партии выступают за всеобщую вакцинацию от COVID-19, доступное и хорошо финансируемое здравоохранение, поддержку семей с детьми и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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онтарио

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, канада, онтарио, джастин трюдо