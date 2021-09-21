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Лидер Консервативной партии Канады признал поражение на выборах
Лидер Консервативной партии Канады признал поражение на выборах - РИА Новости, 21.09.2021
Лидер Консервативной партии Канады признал поражение на выборах
Главный соперник премьер-министра Канады Джастина Трюдо и лидер Консервативной партии Эрин О'Тул признал поражение на выборах. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:03
2021-09-21T09:03
2021-09-21T09:19
в мире
канада
джастин трюдо
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ТОРОНТО, 21 сен - РИА Новости. Главный соперник премьер-министра Канады Джастина Трюдо и лидер Консервативной партии Эрин О'Тул признал поражение на выборах.По итогам подсчета 87,5% голосов, партия Трюдо получает 156 мест, что на 14 мест меньше, чем необходимые для мажоритарного правительства 170. Консерваторы получают 121 место.Лидер победившей партии становится премьером. Для Трюдо это будет уже третий срок.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, канада, джастин трюдо
09:03 21.09.2021 (обновлено: 09:19 21.09.2021)
Лидер Консервативной партии Канады признал поражение на выборах
Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады О`Тул признал выигрыш Трюдо на выборах