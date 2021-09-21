https://ria.ru/20210921/kanada-1751076901.html

Лидер Консервативной партии Канады признал поражение на выборах

Лидер Консервативной партии Канады признал поражение на выборах - РИА Новости, 21.09.2021

Лидер Консервативной партии Канады признал поражение на выборах

Главный соперник премьер-министра Канады Джастина Трюдо и лидер Консервативной партии Эрин О'Тул признал поражение на выборах. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T09:03

2021-09-21T09:03

2021-09-21T09:19

в мире

канада

джастин трюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751078196_0:276:3071:2003_1920x0_80_0_0_75a67e012dc9452c2e4260eef83b5963.jpg

ТОРОНТО, 21 сен - РИА Новости. Главный соперник премьер-министра Канады Джастина Трюдо и лидер Консервативной партии Эрин О'Тул признал поражение на выборах.По итогам подсчета 87,5% голосов, партия Трюдо получает 156 мест, что на 14 мест меньше, чем необходимые для мажоритарного правительства 170. Консерваторы получают 121 место.Лидер победившей партии становится премьером. Для Трюдо это будет уже третий срок.

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, канада, джастин трюдо