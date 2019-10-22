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РИА Новости

Трюдо после победы партии на выборах пообещал сделать жизнь более доступной

09:02 22.10.2019
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Лидер канадской Либеральной партии Джастин Трюдо после победы либералов на парламентских выборах пообещал канадцам сделать жизнь более доступной и принять решительные меры по борьбе с изменениями климата, сообщает местный телеканал CityTV.
"Канадцы отвергли разделение и негатив. Они отвергли сокращение (расходов) и жесткую экономию и проголосовали за прогрессивную повестку дня и решительные действия в отношении изменений климата", - заявил Трюдо, выступая в Монреале после победы его партии.
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"Мы сделаем жизнь более доступной, будем бороться с изменениями климата, уберем оружие с наших улиц и продолжим вкладываться в канадцев", - добавил он.
Трюдо поблагодарил своих соратников из Либеральной партии, волонтеров и лидеров других партий и их семьи. Лидер канадской Консервативной партии, главного конкурента либералов, Эндрю Шир заявил, что говорил с Трюдо и поздравил его с победой.
После предварительной обработки голосов со всех 338 избирательных округов, Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо, лидирующая на парламентских выборах, не набрала абсолютного большинство в 170 мандатов. Теперь либералам придется искать партнера. Консерваторы забирают 119 округов.
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