Трюдо после победы партии на выборах пообещал сделать жизнь более доступной

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Лидер канадской Либеральной партии Джастин Трюдо после победы либералов на парламентских выборах пообещал канадцам сделать жизнь более доступной и принять решительные меры по борьбе с изменениями климата, сообщает местный телеканал Лидер канадской Либеральной партии Джастин Трюдо после победы либералов на парламентских выборах пообещал канадцам сделать жизнь более доступной и принять решительные меры по борьбе с изменениями климата, сообщает местный телеканал CityTV

"Канадцы отвергли разделение и негатив. Они отвергли сокращение (расходов) и жесткую экономию и проголосовали за прогрессивную повестку дня и решительные действия в отношении изменений климата", - заявил Трюдо, выступая в Монреале после победы его партии.

"Мы сделаем жизнь более доступной, будем бороться с изменениями климата, уберем оружие с наших улиц и продолжим вкладываться в канадцев", - добавил он.

Трюдо поблагодарил своих соратников из Либеральной партии, волонтеров и лидеров других партий и их семьи. Лидер канадской Консервативной партии, главного конкурента либералов, Эндрю Шир заявил, что говорил с Трюдо и поздравил его с победой.