Трюдо после победы партии на выборах пообещал сделать жизнь более доступной

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Лидер канадской Либеральной партии Джастин Трюдо после победы либералов на парламентских выборах пообещал канадцам сделать жизнь более доступной и принять решительные меры по борьбе с изменениями климата, сообщает местный телеканал CityTV.
"Канадцы отвергли разделение и негатив. Они отвергли сокращение (расходов) и жесткую экономию и проголосовали за прогрессивную повестку дня и решительные действия в отношении изменений климата", - заявил Трюдо, выступая в Монреале после победы его партии.
"Мы сделаем жизнь более доступной, будем бороться с изменениями климата, уберем оружие с наших улиц и продолжим вкладываться в канадцев", - добавил он.
Трюдо поблагодарил своих соратников из Либеральной партии, волонтеров и лидеров других партий и их семьи. Лидер канадской Консервативной партии, главного конкурента либералов, Эндрю Шир заявил, что говорил с Трюдо и поздравил его с победой.
После предварительной обработки голосов со всех 338 избирательных округов, Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо, лидирующая на парламентских выборах, не набрала абсолютного большинство в 170 мандатов. Теперь либералам придется искать партнера. Консерваторы забирают 119 округов.
21 октября, 07:03РИА НовостиПроцедура выборов в Палату общин Канады