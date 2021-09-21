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Партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду"

Партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" - РИА Новости, 21.09.2021

Партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду"

"Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – политическая партия социалистического толка. Создана путем объединения партии "Справедливая Россия" с партиями... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T08:36

2021-09-21T08:36

2021-09-21T08:36

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"Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – политическая партия социалистического толка. Создана путем объединения партии "Справедливая Россия" с партиями "За правду" и "Патриоты России".Политическая партия "Справедливая Россия" была создана в октябре 2006 года путем объединения трех политических организаций – партии "Родина", Российской партии пенсионеров и Российской партии Жизни.Датой создания партии считается 28 октября 2006 года, когда состоялся седьмой съезд партии "Родина", принявший решение о переименовании в партию "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь". В тот же день на съездах Российской партии Жизни и Российской партии пенсионеров были приняты решения о прекращении деятельности партий и их вхождении в партию "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь".Седьмой съезд партии "Родина" стал учредительным съездом новой политической партии.26 февраля 2007 года в Санкт-Петербурге на первом съезде партии "Справедливая Россия" была принята политическая платформа партии.В течение 2007 года к "Справедливой России" присоединились Народная партия Российской Федерации, Социалистическая единая партия России, "Развитие предпринимательства" и Партия конституционных демократов.2 декабря 2007 года "Справедливая Россия" преодолела 7-процентный барьер на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ пятого созыва и впервые стала парламентской, получив 38 мест. В 2008 году в "Справедливую Россию" вошла Партия Социальной справедливости.В 2009 году название партии "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" было сокращено до "Справедливая Россия".29 октября 2012 года партия "Родина" и Российская партия пенсионеров расторгли соглашение об объединении с партией Жизни, которое было заключено в 2006 году и стало основополагающим документом при формировании "Справедливой России". В 2011 году по итогам выборов в Государственную Думу шестого созыва фракция "Справедливой России" была представлена 64 депутатами. В Государственной Думе седьмого созыва фракция партии "Справедливая Россия" насчитывает 23 человека.20 января 2020 года лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России". 22 февраля 2021 года состоялись политические съезды партий по вопросу об объединении. На совместном съезде было объявлено о создании новой партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", сокращенное название: партия "Справедливая Россия – За правду".Структуру партии "Справедливая Россия" образуют региональные, местные и первичные отделения, созданные и действующие на территории Российской Федерации по территориальному признаку.Региональные отделения созданы во всех субъектах РФ.Центральными выборными коллегиальными органами партии являются: съезд, центральный совет, президиум центрального совета, высшим выборным должностным лицом является председатель партии, выборными должностными лицами партии являются сопредседатель партии – председатель центрального совета партии и сопредседатель партии – председатель палаты депутатов партии. Председатель партии – Сергей Миронов.Сопредседатель партии – председатель центрального совета партии – Геннадий Семигин.Сопредседатель партии – председатель палаты депутатов партии – Захар Прилепин.Съезд – высший центральный руководящий выборный коллегиальный орган партии. В период между съездами руководство деятельностью партии осуществляет президиум центрального совета. Председатель и сопредседатели партии входят в состав президиума по должности.Партия имеет свою эмблему и флаг. Эмблема партии представляет собой композицию темно-красного (бордового) цвета из букв СР, набранных прописными буквами, и стилизованной стрелки, переходящей в четырехугольник с надписью "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" белым цветом. Под четырехугольником расположена надпись ПАТРИОТЫ прописными буквами темно-красного (бордового) цвета. Под надписью ПАТРИОТЫ расположен четырехугольник темно-красного (бордового) цвета. На четырехугольнике расположена надпись ЗА ПРАВДУ прописными буквами белым цветом.Флаг партии представляет собой прямоугольное полотнище желто-бежевого цвета с расположением в центральной части эмблемы партии.24 июля 2021 года ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутый партией "Справедливая Россия – За правду". В общефедеральную часть списка вошли четыре кандидата во главе с лидером "Справедливой России – За правду" Сергеем Мироновым, в их числе также сопредседатели партии Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков.В своей предвыборной программе партия выступает за построение справедливой России будущего, которая существует для человека и во имя его интересов; за социализм ХХI века.Партия предлагает повысить уровень прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда до 31 тысячи рублей, ввести справедливый базовый доход, снизить пенсионный возраст до прежнего уровня.Также партия предлагает повысить налоги на вывоз сырья, запретить импорт леса-кругляка, разработать "Госплан 2.0", снизить НДС до 15%.Отдельное внимание партия уделила борьбе с коррупцией. Этот вид преступности и хищение государственного имущества, по мнению партии, должны приравниваться к госизмене. Для коррупционеров и их семей предлагается ввести конфискацию, также по этой статье необходимо отменить возможность условно-досрочного освобождения и условного наказания. За незаконное обогащение для чиновников должна наступать уголовная ответственность.Помимо этого, в "Справедливой России" призвали отменить ЕГЭ и поднять стипендии студентов до прожиточного минимума.Культурный блок включил предложения о введении ежемесячного дня бесплатного посещения музеев для всех россиян, создании общественных комиссий по защите русского языка и учреждении общественных советов по телевидению.Программа также содержит пункт о возвращении смертной казни для террористов и их пособников, серийных убийц и педофилов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, справки, александр бабаков, захар прилепин, сергей миронов, россия, партия "справедливая россия - за правду", госдума рф, выборы в государственную думу