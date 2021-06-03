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"Справедливая Россия" представила проект предвыборной программы
"Справедливая Россия" представила проект предвыборной программы - РИА Новости, 03.06.2021
"Справедливая Россия" представила проект предвыборной программы
Партия "Справедливая Россия — За правду" представила проект предвыборной программы, документ поступил в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2021
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россия
справедливая россия
политика
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Партия "Справедливая Россия — За правду" представила проект предвыборной программы, документ поступил в распоряжении РИА Новости.В социально-экономической сфере предлагается повысить уровень прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда до 31 тысячи рублей, ввести справедливый базовый доход, снизить пенсионный возраст до прежнего уровня.Также партия предлагает повысить налоги на вывоз сырья, запретить импорт леса-кругляка, разработать "Госплан 2.0", снизить НДС до 15%.Отдельное внимание СР уделила борьбе с коррупцией. Этот вид преступности и хищение государственного имущества, по мнению партии, должны приравниваться к госизмене. Для коррупционеров и их семей предлагается ввести конфискацию, также по этой статье необходимо отменить возможность условно-досрочного освобождения и условного наказания. За незаконное обогащение для чиновников должна наступать уголовная ответственность.Помимо этого, в "Справедливой России" призвали отменить ЕГЭ и поднять стипендии студентов до прожиточного минимума.Культурный блок включил предложения о введении ежемесячного дня бесплатного посещения музеев для всех россиян, создании общественных комиссий по защите русского языка и учреждении общественных советов по телевидению.Программа также содержит пункт о возвращении смертной казни для террористов и их пособников, серийных убийц и педофилов.
https://ria.ru/20210529/partiya-1734743336.html
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россия, справедливая россия, политика

"Справедливая Россия" представила проект предвыборной программы

22:02 03.06.2021 (обновлено: 23:21 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПапка с символикой партии "Справедливая Россия"
Папка с символикой партии Справедливая Россия - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Партия "Справедливая Россия — За правду" представила проект предвыборной программы, документ поступил в распоряжении РИА Новости.
В социально-экономической сфере предлагается повысить уровень прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда до 31 тысячи рублей, ввести справедливый базовый доход, снизить пенсионный возраст до прежнего уровня.
Захар Прилепин, Геннадий Семигин и Сергей Миронов на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
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Партия "Справедливая Россия — За правду" выступила за признание ДНР и ЛНР
Также партия предлагает повысить налоги на вывоз сырья, запретить импорт леса-кругляка, разработать "Госплан 2.0", снизить НДС до 15%.
Отдельное внимание СР уделила борьбе с коррупцией. Этот вид преступности и хищение государственного имущества, по мнению партии, должны приравниваться к госизмене. Для коррупционеров и их семей предлагается ввести конфискацию, также по этой статье необходимо отменить возможность условно-досрочного освобождения и условного наказания. За незаконное обогащение для чиновников должна наступать уголовная ответственность.
Помимо этого, в "Справедливой России" призвали отменить ЕГЭ и поднять стипендии студентов до прожиточного минимума.
Анатолий Вассерман на фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 16 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
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Вассерман вступил в партию "Справедливая Россия — За правду"
Культурный блок включил предложения о введении ежемесячного дня бесплатного посещения музеев для всех россиян, создании общественных комиссий по защите русского языка и учреждении общественных советов по телевидению.
Программа также содержит пункт о возвращении смертной казни для террористов и их пособников, серийных убийц и педофилов.
 
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