https://ria.ru/20210603/programma-1735527332.html
"Справедливая Россия" представила проект предвыборной программы
"Справедливая Россия" представила проект предвыборной программы - РИА Новости, 03.06.2021
"Справедливая Россия" представила проект предвыборной программы
Партия "Справедливая Россия — За правду" представила проект предвыборной программы, документ поступил в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T22:02
2021-06-03T22:02
2021-06-03T23:21
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политика
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Партия "Справедливая Россия — За правду" представила проект предвыборной программы, документ поступил в распоряжении РИА Новости.В социально-экономической сфере предлагается повысить уровень прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда до 31 тысячи рублей, ввести справедливый базовый доход, снизить пенсионный возраст до прежнего уровня.Также партия предлагает повысить налоги на вывоз сырья, запретить импорт леса-кругляка, разработать "Госплан 2.0", снизить НДС до 15%.Отдельное внимание СР уделила борьбе с коррупцией. Этот вид преступности и хищение государственного имущества, по мнению партии, должны приравниваться к госизмене. Для коррупционеров и их семей предлагается ввести конфискацию, также по этой статье необходимо отменить возможность условно-досрочного освобождения и условного наказания. За незаконное обогащение для чиновников должна наступать уголовная ответственность.Помимо этого, в "Справедливой России" призвали отменить ЕГЭ и поднять стипендии студентов до прожиточного минимума.Культурный блок включил предложения о введении ежемесячного дня бесплатного посещения музеев для всех россиян, создании общественных комиссий по защите русского языка и учреждении общественных советов по телевидению.Программа также содержит пункт о возвращении смертной казни для террористов и их пособников, серийных убийц и педофилов.
https://ria.ru/20210529/partiya-1734743336.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, справедливая россия, политика
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Партия "Справедливая Россия — За правду" представила проект предвыборной программы, документ поступил в распоряжении РИА Новости.
В социально-экономической сфере предлагается повысить уровень прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда до 31 тысячи рублей, ввести справедливый базовый доход, снизить пенсионный возраст до прежнего уровня.
Также партия предлагает повысить налоги на вывоз сырья, запретить импорт леса-кругляка, разработать "Госплан 2.0", снизить НДС до 15%.
Отдельное внимание СР уделила борьбе с коррупцией. Этот вид преступности и хищение государственного имущества, по мнению партии, должны приравниваться к госизмене. Для коррупционеров и их семей предлагается ввести конфискацию, также по этой статье необходимо отменить возможность условно-досрочного освобождения и условного наказания. За незаконное обогащение для чиновников должна наступать уголовная ответственность.
Помимо этого, в "Справедливой России
" призвали отменить ЕГЭ и поднять стипендии студентов до прожиточного минимума.
Культурный блок включил предложения о введении ежемесячного дня бесплатного посещения музеев для всех россиян, создании общественных комиссий по защите русского языка и учреждении общественных советов по телевидению.
Программа также содержит пункт о возвращении смертной казни для террористов и их пособников, серийных убийц и педофилов.