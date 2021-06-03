https://ria.ru/20210603/programma-1735527332.html

"Справедливая Россия" представила проект предвыборной программы

"Справедливая Россия" представила проект предвыборной программы - РИА Новости, 03.06.2021

"Справедливая Россия" представила проект предвыборной программы

Партия "Справедливая Россия — За правду" представила проект предвыборной программы, документ поступил в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T22:02

2021-06-03T22:02

2021-06-03T23:21

россия

справедливая россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584360782_0:162:1500:1006_1920x0_80_0_0_37c21f1c7d28742a9f57a5c69ff867b2.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Партия "Справедливая Россия — За правду" представила проект предвыборной программы, документ поступил в распоряжении РИА Новости.В социально-экономической сфере предлагается повысить уровень прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда до 31 тысячи рублей, ввести справедливый базовый доход, снизить пенсионный возраст до прежнего уровня.Также партия предлагает повысить налоги на вывоз сырья, запретить импорт леса-кругляка, разработать "Госплан 2.0", снизить НДС до 15%.Отдельное внимание СР уделила борьбе с коррупцией. Этот вид преступности и хищение государственного имущества, по мнению партии, должны приравниваться к госизмене. Для коррупционеров и их семей предлагается ввести конфискацию, также по этой статье необходимо отменить возможность условно-досрочного освобождения и условного наказания. За незаконное обогащение для чиновников должна наступать уголовная ответственность.Помимо этого, в "Справедливой России" призвали отменить ЕГЭ и поднять стипендии студентов до прожиточного минимума.Культурный блок включил предложения о введении ежемесячного дня бесплатного посещения музеев для всех россиян, создании общественных комиссий по защите русского языка и учреждении общественных советов по телевидению.Программа также содержит пункт о возвращении смертной казни для террористов и их пособников, серийных убийц и педофилов.

https://ria.ru/20210529/partiya-1734743336.html

https://ria.ru/20210529/vybory-1734744319.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, справедливая россия, политика