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ЦИК зарегистрировал федеральный список "Справедливой Россия — За правду"
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Справедливой Россия — За правду" - РИА Новости, 24.07.2021
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Справедливой Россия — За правду"
ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутый партией "Справедливая Россия — За правду", следует из... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:32
2021-07-24T11:32
2021-07-24T12:01
россия
коммунисты россии
выборы в государственную думу
госдума рф
захар прилепин
геннадий семигин
александр бабаков
политика
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутый партией "Справедливая Россия — За правду", следует из постановления ЦИК."Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией "Справедливая Россия — За правду" в количестве 302 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в субботу.Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Коммунистов России" и список кандидатов по одномандатным округам.В общефедеральную часть списка вошли четыре кандидата во главе с лидером "Справедливой России — За правду" Сергеем Мироновым, в их числе также сопредседатели партии Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210720/nadezhdin-1742117976.html
https://ria.ru/20210626/gosudma-1738729528.html
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россия, коммунисты россии, выборы в государственную думу, госдума рф, захар прилепин, геннадий семигин, александр бабаков, политика
11:32 24.07.2021 (обновлено: 12:01 24.07.2021)
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Справедливой Россия — За правду"
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Справедливой Россия — За правду" из 302 кандидатов