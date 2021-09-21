https://ria.ru/20210921/partii-1751071788.html

В Госдуму проходят представители восьми партий

В Госдуму проходят представители восьми партий - РИА Новости, 21.09.2021

В Госдуму проходят представители восьми партий

Представители восьми партий проходят в восьмой созыв Госдумы, следует из данных ЦИК после подсчёта 100% протоколов участковых избирательных комиссий. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T07:26

2021-09-21T07:26

2021-09-21T07:30

выборы в государственную думу

политика

республика адыгея

москва

оксана дмитриева

анатолий вассерман

госдума рф

алексей журавлев

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Представители восьми партий проходят в восьмой созыв Госдумы, следует из данных ЦИК после подсчёта 100% протоколов участковых избирательных комиссий.По федеральному округу, кроме победившей "Единой России", в Госдуму прошли КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди".Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД, кандидаты от КПРФ - в девяти, от "Справедливой России – За правду" - в восьми, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.По данным ЦИК, у ЛДПР два кандидата-лидера в одномандатных округах, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 100% протоколов. От Партии Роста это Оксана Дмитриева, у "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов, от Партии "Родина" ее лидер Алексей Журавлев.По данным ЦИК, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое - в Москве: это координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея в ГД, по данным ЦИК, проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму - Леонид Бабашов.На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" - по семь, ЛДПР - пять.

https://ria.ru/20210921/avtoritet-1751069631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика адыгея, москва, оксана дмитриева, анатолий вассерман, госдума рф, алексей журавлев , партия родина