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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/partii-1751071788.html
В Госдуму проходят представители восьми партий
В Госдуму проходят представители восьми партий - РИА Новости, 21.09.2021
В Госдуму проходят представители восьми партий
Представители восьми партий проходят в восьмой созыв Госдумы, следует из данных ЦИК после подсчёта 100% протоколов участковых избирательных комиссий. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T07:26
2021-09-21T07:30
выборы в государственную думу
политика
республика адыгея
москва
оксана дмитриева
анатолий вассерман
госдума рф
алексей журавлев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Представители восьми партий проходят в восьмой созыв Госдумы, следует из данных ЦИК после подсчёта 100% протоколов участковых избирательных комиссий.По федеральному округу, кроме победившей "Единой России", в Госдуму прошли КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди".Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД, кандидаты от КПРФ - в девяти, от "Справедливой России – За правду" - в восьми, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.По данным ЦИК, у ЛДПР два кандидата-лидера в одномандатных округах, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 100% протоколов. От Партии Роста это Оксана Дмитриева, у "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов, от Партии "Родина" ее лидер Алексей Журавлев.По данным ЦИК, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое - в Москве: это координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея в ГД, по данным ЦИК, проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму - Леонид Бабашов.На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" - по семь, ЛДПР - пять.
https://ria.ru/20210921/avtoritet-1751069631.html
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политика, республика адыгея, москва, оксана дмитриева, анатолий вассерман, госдума рф, алексей журавлев , партия родина
07:26 21.09.2021 (обновлено: 07:30 21.09.2021)
 
В Госдуму проходят представители восьми партий

В Госдуму проходят представители "Единой России" и еще семи партий

© АГН "Москва" / Александр АвиловРабота информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Представители восьми партий проходят в восьмой созыв Госдумы, следует из данных ЦИК после подсчёта 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
По федеральному округу, кроме победившей "Единой России", в Госдуму прошли КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди".
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
05:10Выборы в Государственную думу
Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД, кандидаты от КПРФ - в девяти, от "Справедливой России – За правду" - в восьми, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
По данным ЦИК, у ЛДПР два кандидата-лидера в одномандатных округах, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 100% протоколов. От Партии Роста это Оксана Дмитриева, у "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов, от Партии "Родина" ее лидер Алексей Журавлев.
По данным ЦИК, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое - в Москве: это координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея в ГД, по данным ЦИК, проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму - Леонид Бабашов.
На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" - по семь, ЛДПР - пять.
В Центральной избирательной комиссии РФ в Москве после подведения итогов голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаРеспублика АдыгеяМоскваОксана ДмитриеваАнатолий ВассерманГосдума РФАлексей ЖуравлевПартия Родина
 
 
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