https://ria.ru/20210921/konyukhov-1751211644.html

Во Владивостоке появились граффити с Федором Конюховым

Во Владивостоке появились граффити с Федором Конюховым - РИА Новости, 22.09.2021

Во Владивостоке появились граффити с Федором Конюховым

На одной из улиц Владивостока появился яркий мурал с портретом Федора Конюхова, молодые приморские художницы Татьяна Ермакова, Юлия Лебедева и Мария Олейник... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-21T21:35

2021-09-21T21:35

2021-09-22T00:02

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МОСКВА, 21 сентября – РИА Новости. На одной из улиц Владивостока появился яркий мурал с портретом Федора Конюхова, молодые приморские художницы Татьяна Ермакова, Юлия Лебедева и Мария Олейник посвятили работу грядущему 70-летнему юбилею известного путешественника, сообщили РИА Новости авторы проекта.Теперь изображения Конюхова есть по обе стороны Тихого океана. Летом чилийские художники Самми и Синтия Эспиноза создали необычные граффити с Конюховым в городе Вальпараисо, откуда начнется его большое плавание – одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечных батареях.Создание изображения шириной 3 метра и высотой 2 метра заняло 3 дня. Волны, чайка, оттенки синего, затейливый шрифт, напоминающий вязку морских узлов, и, конечно, знаменитая капитанская фуражка Федора – все элементы и стилистика мурала связаны с океаном."Мы живем на берегу океана, прекрасно сознаем его величие и мощь. Тем невероятнее для нас сама мысль провести в море больше ста дней, бросив вызов и человеческим, и технологическим возможностям", – признаются художницы."Когда остаешься один на один с девятибалльным штормом, очень важно чувствовать незримую поддержку тех, кто на берегу, сознавать, что твои идеи разделяют”, – говорит Фёдор Конюхов, который поблагодарил авторов мурала за подарок.По его словам, Приморье – особое место для его семьи, они прожили тут более двадцати лет, с 1974 по 1995 год. “Надеюсь, в следующий мой приезд смогу поблагодарить авторов граффити лично. Как художник, я прекрасно понимаю, насколько необходимо ощущать отклик", — подчеркнул он.Напомним, Федор Конюхов является членом Российской академии художеств. В сентябре в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась его персональная выставка картин и артефактов. Работы обладателя 25 мировых рекордов собраны под кураторством Государственного Русского музея. Выставка продлится до 31 января 2022 года.

https://ria.ru/20210914/konyukhov-1750077279.html

https://ria.ru/20210709/konyukhov-1740594361.html

https://ria.ru/20210921/otpusk-1751068027.html

владивосток

вальпараисо (регион)

тихий океан

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