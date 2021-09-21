https://ria.ru/20210921/konyukhov-1751211644.html
Во Владивостоке появились граффити с Федором Конюховым
Во Владивостоке появились граффити с Федором Конюховым - РИА Новости, 22.09.2021
Во Владивостоке появились граффити с Федором Конюховым
На одной из улиц Владивостока появился яркий мурал с портретом Федора Конюхова, молодые приморские художницы Татьяна Ермакова, Юлия Лебедева и Мария Олейник... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-21T21:35
2021-09-21T21:35
2021-09-22T00:02
туризм
путешествия
владивосток
федор конюхов
российская академия художеств
новости - туризм
вальпараисо (регион)
тихий океан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751200908_0:153:2939:1806_1920x0_80_0_0_29895f2f1b7c1daed207901a09525bda.jpg
МОСКВА, 21 сентября – РИА Новости. На одной из улиц Владивостока появился яркий мурал с портретом Федора Конюхова, молодые приморские художницы Татьяна Ермакова, Юлия Лебедева и Мария Олейник посвятили работу грядущему 70-летнему юбилею известного путешественника, сообщили РИА Новости авторы проекта.Теперь изображения Конюхова есть по обе стороны Тихого океана. Летом чилийские художники Самми и Синтия Эспиноза создали необычные граффити с Конюховым в городе Вальпараисо, откуда начнется его большое плавание – одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечных батареях.Создание изображения шириной 3 метра и высотой 2 метра заняло 3 дня. Волны, чайка, оттенки синего, затейливый шрифт, напоминающий вязку морских узлов, и, конечно, знаменитая капитанская фуражка Федора – все элементы и стилистика мурала связаны с океаном."Мы живем на берегу океана, прекрасно сознаем его величие и мощь. Тем невероятнее для нас сама мысль провести в море больше ста дней, бросив вызов и человеческим, и технологическим возможностям", – признаются художницы."Когда остаешься один на один с девятибалльным штормом, очень важно чувствовать незримую поддержку тех, кто на берегу, сознавать, что твои идеи разделяют”, – говорит Фёдор Конюхов, который поблагодарил авторов мурала за подарок.По его словам, Приморье – особое место для его семьи, они прожили тут более двадцати лет, с 1974 по 1995 год. “Надеюсь, в следующий мой приезд смогу поблагодарить авторов граффити лично. Как художник, я прекрасно понимаю, насколько необходимо ощущать отклик", — подчеркнул он.Напомним, Федор Конюхов является членом Российской академии художеств. В сентябре в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась его персональная выставка картин и артефактов. Работы обладателя 25 мировых рекордов собраны под кураторством Государственного Русского музея. Выставка продлится до 31 января 2022 года.
https://ria.ru/20210914/konyukhov-1750077279.html
https://ria.ru/20210709/konyukhov-1740594361.html
https://ria.ru/20210921/otpusk-1751068027.html
владивосток
вальпараисо (регион)
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751200908_164:0:2776:1959_1920x0_80_0_0_9735e286becdf0e869a568ffac486b6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
путешествия, владивосток, федор конюхов, российская академия художеств, новости - туризм, вальпараисо (регион), тихий океан, туристы, государственный русский музей, туризм, центр "космонавтика и авиация", новости культуры
МОСКВА, 21 сентября – РИА Новости. На одной из улиц Владивостока появился яркий мурал с портретом Федора Конюхова, молодые приморские художницы Татьяна Ермакова, Юлия Лебедева и Мария Олейник посвятили работу грядущему 70-летнему юбилею известного путешественника, сообщили РИА Новости авторы проекта.
Теперь изображения Конюхова есть по обе стороны Тихого океана. Летом чилийские художники Самми и Синтия Эспиноза создали необычные граффити с Конюховым в городе Вальпараисо, откуда начнется его большое плавание – одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечных батареях.
"Федора знают и любят во Владивостоке, – рассказывают авторы российских граффити. – Весной мы узнали о том, что он планирует очередной невероятный рекорд, и просто не могли не присоединиться!"
Создание изображения шириной 3 метра и высотой 2 метра заняло 3 дня. Волны, чайка, оттенки синего, затейливый шрифт, напоминающий вязку морских узлов, и, конечно, знаменитая капитанская фуражка Федора – все элементы и стилистика мурала связаны с океаном.
"Мы живем на берегу океана, прекрасно сознаем его величие и мощь. Тем невероятнее для нас сама мысль провести в море больше ста дней, бросив вызов и человеческим, и технологическим возможностям", – признаются художницы.
"Когда остаешься один на один с девятибалльным штормом, очень важно чувствовать незримую поддержку тех, кто на берегу, сознавать, что твои идеи разделяют”, – говорит Фёдор Конюхов, который поблагодарил авторов мурала за подарок.
По его словам, Приморье – особое место для его семьи, они прожили тут более двадцати лет, с 1974 по 1995 год. “Надеюсь, в следующий мой приезд смогу поблагодарить авторов граффити лично. Как художник, я прекрасно понимаю, насколько необходимо ощущать отклик", — подчеркнул он.
Напомним, Федор Конюхов является членом Российской академии художеств. В сентябре в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась
его персональная выставка картин и артефактов. Работы обладателя 25 мировых рекордов собраны под кураторством Государственного Русского музея.
Выставка продлится до 31 января 2022 года.